Autofahrt in den Urlaub: Sicherheitsrisiko Dachbox

Dachboxen richtig sichern und beladen

Wiesbaden, 2. Juni 2025. Die Dachbox aufs Auto und ab in den Urlaub: Dabei kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Mal ist die Box falsch beladen, mal unzureichend befestigt. Besonders groß ist die Gefahr, wenn sie sich aus der Verankerung löst und auf die Straße kracht. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam.

Eine Dachbox bietet zusätzlichen Stauraum für das Reisegepäck. Dabei sollte die Sicherheit immer an erster Stelle stehen. „Eine Dachbox ist eine Veränderung am Fahrzeug, die die Fahreigenschaften beeinflusst“, sagt Roland Richter, Verkehrsexperte bei der R+V Versicherung. Vor allem in Kurven oder bei Seitenwind kann sich der Schwerpunkt des Fahrzeugs verlagern. Auch der Bremsweg ist durch das zusätzliche Gewicht länger. Ein weiteres Risiko: Wurde die Box nicht richtig montiert oder bepackt, kann sie ins Rutschen geraten. „Im schlimmsten Fall landet das Reisegepäck – oder gleich die ganze Box – auf der Fahrbahn“, warnt Richter.

Richtig auswählen und durchdacht beladen

Ob neu, gebraucht oder geliehen: Größe und Gewicht der Box müssen zum Fahrzeug passen. Zudem sollte sich die Heckklappe problemlos öffnen lassen. Für das Gewicht ist die maximal zulässige Dachlast entscheidend. Diese steht in der Bedienungsanleitung des Autos und liegt meist zwischen 50 bis 100 Kilogramm. „Wichtig ist, das Eigengewicht der Box und des Lastenträgers mit einzurechnen“, erklärt R+V-Experte Richter.

Für die Beladung gilt: Die Hälfte des Gewichts ist am besten im mittleren Teil der Box aufgehoben, der Rest gleichmäßig vorn und hinten verteilt. „Weiche Teile wie Decken oder Kleidungsstücke können gut als Puffer im vorderen Bereich dienen“, meint Richter. Das Gepäck sollte im Inneren der Box mit Gurten festgezurrt werden, damit es nicht verrutscht oder herausfliegt.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

– Kracht die Box während der Fahrt auf die Straße und beschädigt ein anderes Fahrzeug, ist der Schaden über die Kfz-Haftpflichtversicherung abgedeckt. Das gilt auch dann, wenn Gegenstände aus der Box auf die Straße fallen und Schäden verursachen.

– Verkehrsexperten empfehlen aus Sicherheitsgründen, mit der zusätzlichen Last nicht schneller als 130 Stundenkilometer zu fahren.

– Die Box sollte ebenso wie die Träger vor Fahrtantritt auf Beschädigungen oder Verschleiß geprüft werden.

Das R+V-Infocenter wurde 1989 als Initiative der R+V Versicherung in Wiesbaden gegründet. Es informiert regelmäßig über Service- und Verbraucherthemen. Das thematische Spektrum ist breit: Sicherheit im Haus, im Straßenverkehr und auf Reisen, Schutz vor Unfällen und Betrug, Recht im Alltag und Gesundheitsvorsorge. Dazu nutzt das R+V-Infocenter das vielfältige Know-how der R+V-Fachleute und wertet Statistiken und Trends aus. Zusätzlich führt das R+V-Infocenter eigene Untersuchungen durch: Die repräsentative Langzeitstudie über die „Ängste der Deutschen“ ermittelt beispielsweise bereits seit 1992 jährlich, welche wirtschaftlichen, politischen und persönlichen Themen den Menschen am meisten Sorgen bereiten.

Firmenkontakt

Infocenter der R+V Versicherung

Gesa Fritz

Raiffeisenplatz 1

65189 Wiesbaden

0611 533-52284



http://www.infocenter.ruv.de

Pressekontakt

Infocenter der R+V Versicherung c/o Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131



http://www.infocenter.ruv.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.