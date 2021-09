Autoankauf im Internet

KFZ-Ankauf bundesweit – spezialisiert auf den Autoankauf

Die KFZ-Branche erlebt seit mehreren Jahren einen Wandel im Autoverkauf, denn die Mehrheit der Autoverkäufe finden im Internet, also online statt. Früher musste man regionale Autohändler abfahren, wenn man sein Auto schnell und unkompliziert verkaufen wollte oder Zeitungsinserate schalten, um einen potenziellen Käufer zu finden. Heute findet der Autoverkauf im Internet statt, denn ohne große Zeit Investition und physische Vorführung kann man erste Interessenten und auch Ankaufspreise online einholen. Wie alles andere auch bringen neue Strukturen auch neue Gefahren mit sich, denn wichtig ist es auf seriösen Portalen sein Auto anzubieten damit es kein böses Nachspiel hat. Wie in allen anderen Branchen auch sind Betrüger im Internet auch beim KFZ-Ankauf unterwegs.

Wie erkenne ich einen seriösen Autoankauf?

Der erste Eindruck zählt, auch wenn Sie sich für einen Laien halten ist es nicht schwierig eine Homepage für Seriös oder eher unseriös einzustufen. Ladezeiten, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler oder Angabe ausschließlich von Handynummern ohne Festnetz sind nur erste Indizien. Ein Blick auf das Impressum und weitere Recherchen über Erfahrungsberichte mit dem Impressum werden Ihnen helfen die Seriosität eines Autoankaufs besser einzustufen.

Wo verkaufe ich mein Auto im Internet?

Sie können Ihr zu verkaufendes Fahrzeug auf online Börsen als Inserat öffentlich anbieten. Hier wird Ihre Anzeige öffentlich geteilt und jeder erhält Einblick auf Ihr zu verkaufendes Fahrzeug und kann Sie hierfür kontaktieren. Bei dieser Entscheidung kann die zusätzliche Arbeit sich mit Interessenten zu beschäftigen nicht vermieden werden. Potenzielle Interessenten können Sie nicht ausfiltern und Sie wissen bei jedem Anruf nicht mit wem Sie gerade in Kontakt sind. Das Teilen von Telefonnummer und persönlicher Adresse enttarnt Ihre Privatsphäre und ein möglicher Verkauf lädt fremde Menschen in Ihre Privatsphäre ein. Nicht selten scheitert der Verkauf, da Käufer sich unschlüssig sind. Eine weitere Möglichkeit ist der Kontakt zu Verkaufsagenten welche Ihr Fahrzeug in einem Händlerpool anbieten. Der Höchstbietende wird hier gewinnen, jedoch werden Sie in dieser Form nicht den maximalen Erlös erzielen, denn bietende reduzieren Ihr Ankaufsangebot um die Provisionen welche an die jeweilige Vermittlungsagentur gezahlt wird.

Wir empfehlen den direkten Kontakt zum Autoankauf

Bei einem direkten Kontakt zu einem Autoankauf haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner, es ist einfacher Ihr Auto zu beschreiben und einen fairen Preis auszuhandeln. Des Weiteren ist es angenehmer die Abholung und Abmeldung und aller anderen Ungereimtheiten zu klären und Sie wissen von vorne rein, dank des Impressums mit wem Sie in Kontakt sind und an wem Sie Ihr Auto verkaufen werden.

Autoankauf mit defekt – wir kaufen auch kaputte Autos oder Autos mit Schaden

Gerade beim Verkauf von defekten Fahrzeugen sind Profis gefragt. Niemand anders kann eine realistische Bewertung für defekte Fahrzeuge ohne Besichtigung durchführen als einer der sich Tag täglich mit diesen Sachen befasst, denn zur Preiskalkulation gehört nicht nur eine faire Abschätzung zugunsten des Verkäufers, sondern auch Abtransport. Reparaturkosten sind für Autohändler günstiger durchzuführen als für einen privaten Nutzer, deshalb ist meistens mit einem sehr guten Erlös für das zu verkaufende Auto zu rechnen. Machen Sie das Beste aus der Situation, wenn Sie ein defektes Auto haben, welches Sie nicht mehr reparieren möchten. Verkaufen Sie Ihr defektes Auto sofort an erfahrene Profis vom Autoankauf für defekte Fahrzeuge im ist Zustand, so haben Sie den Kopf frei und sofort den Verkaufspreis um ein neues Auto zu kaufen.

Wir kaufen dein Auto mit Abholung

Die bundesweit kostenlose Fahrzeugabholung greift bei jedem Autoankauf über unsere Homepage. Nicht nur die Fahrzeugabholung ist kostenlos, wenn Sie Ihr Auto an uns verkaufen, sondern auch der gesamte Service rund um den Autoverkauf (Fahrzeugbewertung, Angebot, Fahrzeugabholung, Erledigung aller Formalitäten wie Finanzierung-ablösen, KFZ-Abmeldung).

