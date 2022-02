Auto-Lautsprecher.eu Top-Klang für die Werksanlage

Schlechter Sound im Fahrzeug? Klangtuning beginnt mit dem Tausch der Lautsprecher, die beste Maßnahme um die Werksanlage aufzurüsten.

Sie sind mit dem Klang Ihrer Werksanlage unzufrieden, die einfachste Maßnahme ist die werkseitigen Lautsprecher auszutauschen. Es gibt dabei aber ein Problem, durch die spezielle Montage hinter der Türverkleidung in drei- oder vierpunkt Befestigungen sind Standard Lautsprecher auf dem Nachrüstmarkt, leider so nicht installierbar. Dazu benötigt man passgenaue Adapter die speziell für jeden Fahrzeugtyp unterschiedlich sind.

Hier kommt der Fachmann ins Spiel, ohne passende Beratung wird schnell ein Fehlgriff bei der richtigen Wahl der Lautsprecher das Resultat sein. Nicht nur die Marke oder die Wattangaben sind entscheidend, vielmehr ist die Passgenauigkeit für die werkseitigen Einbauplätze auschlaggebend darüber, ob die Lautsprecher fachgerecht integriert werden können.

Einbau in einer Fachwerkstatt oder Selbstmontage

Der größte Kostenfaktor bei der Umrüstung sind Installationskosten. Der Einbau über eine Fachwerkstatt ist für alle die selbst nicht beim Umrüsten die Hand anlegen wollen die beste Lösung. Sparfüchse die lieber Ihr Budget in bessere Lautsprecher Systeme fließen lassen wollen, wählen die Selbstmontage. Heute gibt es die Experten Seite von auto-lautsprecher.eu die mit Auto-Lautsprecher Einbau-Tipps einen zusätzlichen Service bieten. Die Webseiten ist von Fachleuten erstellt die zu den Lautsprecher Angeboten auch wichtigen Informationen über den Einbau in viele Fahrzeugmarken weitergeben.

Hier kann der Kunde schon vorab abschätzen wie groß der Arbeitsaufwand ist der Ihn bei einer Selbstmontage erwartet. Die Werkzeuge die für die Installation benötigt werden sind überschaubar und in den meisten Haushalten verfügbar.

Premium Soundsystem oder Standard Audio

Die Werksanlage unterscheidet zwischen Premium Soundsystemen und Standard Ausführung, Premium Systeme wie BOSE, Bang & Olufsen, Harman Kardon und andere sind meistens zusätzlich mit einem internen Verstärker verbunden und haben sehr oft zusätzlich einen Subwoofer. Hierbei ist das Umrüsten sehr aufwendig, es funktioniert nicht so einfach nur die Lautsprecher zu tauschen.

Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Standard Soundanlage ausgerüstet ist. Mit einer Investition ab 149 Euro kann man bereits Lautsprecher von Top-Markenherstellern installieren. Hier wird einiges an Klangtuning für die Werksanlage geboten und eine deutliche Steigerung zu den werkseitig Installierten Lautsprechern erzielt. Durch den hohen Wirkungsgrad von Markenlautsprechern ist auch der Betrieb an dem werkseitig verbauten Radio kein Problem. Ein Hoher Wirkungsgrad bei Lautsprechern, kann mit wenig Leistung die aus einem Werksradio kommt sehr gut arbeiten.

Qualität Power und Belastbarkeit der Lautsprecher

Bei Power und Belastbarkeit können die werksseitig installierten Lautsprecher mit Auto-Lautsprecher am Nachrüstmarkt schwer konkurrieren. Hier wird bessere Technik geboten schon in den Frequenzweichen die mit hochwertigen Bauteilen bestückt sind. Das wirkt sich auch stark auf den Klang von 2-Wege Systemen im Fahrzeug aus. Die Systeme sind aus hochwertigen Materialien gebaut und die jahrzehntelange Erfahrung der Markenhersteller im Lautsprecherbau wird hier zusätzlich präsent.

In vielen Fahrzeugen sind meist in den hintern Einbauplätzen nur Breitbandlautsprecher verbaut. Breitbandlautsprecher übertragen Bass und Höhen über die selbe Membrane. Mehrweg-Systeme teilen sich die Übertragung der Musik auf einen Tieftöner und Hochtöner auf.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

