Auto Innenraum Reiniger

Cockpitpflege Auto

Cockpitpflege Auto – So riecht mein Auto wieder wie Neu.

Dass Düfte die Kaufentscheidung beeinflussen, weiß die Autoindustrie schon lange. So ist es kein Zufall, dass Neuwagen einen speziellen Geruch aufweisen, den die meisten Autofahrer als äußerst angenehm empfinden. Dieser unverwechselbare Neuwagengeruch lässt sich als eine Mischung aus Leder und „neu“ beschreiben und weckt beim Autofan positive Gefühle. Laut Studien hält der Neuwagengeruch allerdings nicht lange an – pro Woche verliert ein Fahrzeug etwa 20 Prozent des Geruchs. Einem spezialisierten Hersteller von Autopflegeprodukten ist es nun gelungen, eine Formel zu entwickeln, die den Neuwagengeruch zurück ins Auto bringt. Der einzigartige Auto-Innenreiniger des Anbieters revolutioniert die Autopflege-Industrie.

Geruchssinn spielt auch in der Autoindustrie eine große Rolle

Der menschliche Geruchssinn löst drei Viertel der Emotionen aus, die Menschen erleben und beeinflusst zudem die Erinnerungen und das Verhalten. Kein Wunder, dass viele Industrien und Marktsegmente längst am Geruchs-Design arbeiten. So betreiben auch einige Autohersteller spezielle Abteilungen, die sich nur um die Gerüche der verbauten Materialien kümmern und Geruchstests durchführen. Ziel ist dabei, einen möglichst angenehmen und neutralen Geruch zu erschaffen, den Käufer als den typischen Neuwagengeruch wahrnehmen.

Diesen besonderen Neuwagenduft künstlich zu erzeugen, versuchen viele Unternehmen im Bereich Autopflege bereits seit Jahren – allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Dem US-Unternehmen Miami Breeze Car Care Inc. ist hier endlich der Durchbruch gelungen. Es hat über die letzten Jahre in einem deutschen Labor einen einzigartigen Auto-Innenreiniger entwickelt, der neben hervorragenden Reinigungsergebnissen auch den echten Neuwagengeruch simuliert. Das Cockpit-Spray ist zudem „organic“ und damit unbedenklich für die Umwelt.

Spezieller Auto-Innenreiniger simuliert Neuwagenduft

Der Auto-Innenreiniger von Miami Breeze wurde entwickelt, um alle harten Innenflächen gründlich zu reinigen und zu schützen. Dabei werden Staub und Schmutz zuverlässig entfernt und die Cockpit-Pflege hinterlässt einen Schutzschild vor Verblassen, Rissen und schädlichen UV-Strahlen. Das matte Finish ist optimal für Armaturenbretter, Innenverkleidungen, Kunstoff-, Gummi- oder Vinylverkleidungen geeignet. Ergänzt wird die Reinigung durch den einzigartigen, langanhaltenden Luxus-Neuwagenduft.

Für die Entwicklung des Neuwagengeruchs bei dem ultimativen Allzweck-Innenreiniger hat sich Miami Breeze an den Neuwagendüften der trendigsten Luxus-Fahrzeuge orientiert und spricht gezielt Millennials an, die ihren „Luxury Lifestyle“ beispielsweise in den sozialen Medien präsentieren. Zu der Vision des spezialisierten Unternehmens mit Sitz in Miami, Florida, gehört es, jedem Autofahrer das Gefühl zu vermitteln, im Besitz eines brandneuen, teuren Luxuswagens zu sein – unabhängig vom finanziellen Background.

Aktuell gibt es ein besonderesSparset im Onlineshop von Miami Breeze, bei dem eine 500-Milliliter-Flasche des ultimativen Allzweck-Innenreinigers mit einer 500-Milliliter-Flasche einer speziellen Lederlotion zusammen zum Preis von 48,93 Euro (zuvor: 69,90 Euro) angeboten wird. Während sich das organische Cockpit-Spray per Sprüh-Aufsatz optimal dosieren lässt und mit UV-Schutz und leichtem Matteffekt etwa Kunststoffe, Seitenverkleidungen und Fußmatten wie neu erscheinen lässt, sorgt der etwas dickere Leather Conditioner für die Pflege und Versiegelung von Kunstleder oder echtem hochwertigen Leder beispielsweise der Autositze. Nicht nur reinigt, pflegt und schützt diese einzigartige Zwei-in-eins-Kombination – es haucht dem Innenraum des Autos neues Leben ein. Nicht zu vergessen ist dabei natürlich der luxuriöse Neuwagenduft von Miami Breeze.

Wie gut die Produkte ankommen, zeigten schnell Tausende Vorbestellungen. Der Fokus lag dabei auf den USA, Mexiko, Großbritannien und Indien, da hier die größte Nachfrage besteht. Miami Breeze konnte zudem den ehemaligen Formel-1-Piloten und aktuellen Indy-Car-Fahrer Romain Grosjean als neuen Markenbotschafter gewinnen. Aber auch in Deutschland ist der Auto-Innenreiniger nun im eigenenOnlineshop von Miami Breezeerhältlich. Auch in Deutschland zeigen sich bisherige Kunden begeistert und gaben bereits

431 5-Sterne-Bewertungen ab.

Weitere Informationen zum „Auto Innenraumreiniger “ Cockpit Pflege mit Neuwagenduft von Miami Breeze finden interessenten unter https://miami-breeze.de/ oder auf Instagram miamibreeze_carcare

source: Welt.de

Auto Innenraum Reiniger

Miami Breeeze Car Care product manufacturer

