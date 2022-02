Austausch großer Datenmengen in 3D, CAD und VR Systemen

Neue Konvertierungssoftware-Version 3D_Evolution

Die aktuelle Version des Universalkonverters 3D_Evolution 4.5 unterstützt das neueste JT Format 10.5. Das Tool wurde speziell für den Austausch großer Datenmengen zwischen den verschiedenen 3D , CAD und VR Systemen entwickelt und ermöglicht eine Vereinfachung von detaillierten CAD Modellen.

Große Datenmengen konvertieren

Zur Datenkonvertierung speziell in den Bereichen Automotive, Aerospace und Anlagenbau ist es notwendig, mehrere Gigabyte große Baugruppen in ein anderes Systemformat zu konvertieren. Dies ermöglicht das aktuelle JT Datenformat. Die aktuelle Softwareversion 3D_Evolution 4.5 SP1 unterstützt die neue STT Technologie, um eine 3D Voransicht des gesamten JT Modells schnell zu laden und Unterbaugruppen im exakten XT Format nachzuladen. So erhält der Anwender eine Übersicht zur Auswahl und Konvertierung der gewünschten Umfänge in kürzester Zeit.

Hilfreiche Zusatzfunktionen

Die neue Version der Konvertierungssoftware 3D_Evolution unterstützt die 3D Bemaßungsinformationen von JT 10.5, bei der die 3D Maße die zugehörige Referenzgeometrie wie Bohrungen und Toleranzinformationen auf dem Modell markieren und dem Anwender eine bessere Übersicht erlauben.

Der 3D_Evolution Konverter verfügt über Schnittstellen zu allen gängigen Systemen und Formaten wie Catia, Creo, Nx, Solidworks, Inventor, und STEP sowie zu den Visualisierungsformaten Fbx, Gltf und Obj. Funktionen zur Qualitätsanalyse und Datenkorrektur gewährleisten die hohe Datenqualität beim Datenaustausch zwischen den verschiedensten 3D Systemen.

Das optionale Simplifier-Modul der Software erzeugt automatisch eine äußere Hülle von komplexen Modellen und reduziert wirkungsvoll die Datenmengen großer Baugruppen und komplexer Modelle. Hierdurch wird eine schnelle, problemlose Weiterverarbeitung in 3D-Systemen ermöglicht. Durch die Erzeugung der Hüllgeometrie wird gleichzeitig firmeneigenes Knowhow geschützt.

Die neue 3D_Evolution Software-Version ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/3d-evolution .

Der Softwarehersteller CoreTechnologie mit Standorten in Deutschland, Frankreich, USA, Japan und Großbritannien wird seit seiner Gründung im Jahr 1998 von den Geschäftsführern Dominique Arnault und Armin Brüning geleitet. Mit innovativen Produkten hat das visionäre Unternehmen sein Produktportfolio konsequent optimiert und sich die Technologieführerschaft im Bereich der Konvertierungssoftware gesichert. Jedes Jahr investiert CoreTechnologie mehr als 30 Prozent des Umsatzes in die Erforschung und Umsetzung neuer Technologien und verfügt heute über die vollständige Produktpalette auf diesem Gebiet.

Im Fokus der Technologie-Entwicklung steht die Produktlinie 3D_Evolution, die einen effizienten und verlustfreien Austausch komplexer Datenstrukturen zwischen unabhängigen und heterogenen CAX-Softwarelösungen gewährleistet. Mit enorm leistungsstarken Nativschnittstellen für alle führenden CAD-Systeme und zur Umwandlung in alle gebräuchlichen 3D-Formate sichert das Software-Modul die optimale Interoperabilität der unterschiedlichsten IT-Lösungen.

Neben der Bereitstellung der Visualisierungs- und Fertigungsdaten über unterschiedliche Systeme hinweg bietet CoreTechnologie herausragende Technologien für die automatische Datenkorrektur, Feature basierte Konvertierung, Geometrieoptimierung, Qualitätskontrolle und die Langzeitarchivierung sowie zur Visualisierung komplexer 3D-Modelle. Die Software-Komponenten für Softwarehersteller der unterschiedlichsten CAX-Anwendungen sind das zweite Standbein des Unternehmens.

Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst mehr als 600 Unternehmen aus Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie, vielfach die Qualitätsführer in ihrem jeweiligen Segment.

Firmenkontakt

Core Technologie GmbH

Armin Brüning

Klinger 5

63776 Mömbris

0049 6029 98 999 10

info@de.coretechnologie.com

http://www.coretechnologie.com

Pressekontakt

PR Solutions by Melanie Schacker

Melanie Schacker

Bsuch 241

5760 Saalfelden am Steinernen Meer

0049 179 67 43 552

presse@pr-schacker.de

http://www.pr-schacker.de

Bildquelle: CoreTechnologie GmbH