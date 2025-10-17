Anlässlich seines 70. Geburtstages

Ulrich Barnickel

DURCH-BLICK

in der Galerie Bilder Fuchs, Fulda

Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 30.10.2025 | 19:00 Uhr

„Ich arbeite mit Stahl, weil er Widerstand leistet. Im Ringen mit dem Material entstehen Formen, die nicht einfach nur abbilden, sondern etwas Inneres sichtbar machen – Erinnerungen, Emotionen, Erfahrungen. Meine Skulpturen sollen berühren, ohne zu erklären.“

-Ulrich Barnickel

Die Galerie Bilder Fuchs freut sich, die Eröffnung der Ausstellung „Ulrich Barnickel| DURCH-BLICK“ anzukündigen. Anlässlich seines 70. Geburtstages wird eine fesselnde Retrospektive seiner Werke präsentiert. Ausgestellt sind seine charakteristischen Stahlskulpturen und erstmals auch Gemälde des Künstlers. Begleitend erscheint eine neue Biografie, die Barnickels Lebensweg und künstlerisches Schaffen beleuchtet.

Die Ausstellung zeigt Barnickels außergewöhnliche Fähigkeit, Material, Raum und Bewegung zu einer ausdrucksstarken Einheit zu formen. Seine Skulpturen wirken kraftvoll und zugleich sensibel – sie verbinden die Wucht des Stahls mit einer tiefen, beinahe spirituellen Leichtigkeit. Mit reduzierter Formensprache und präziser Struktur gelingt es ihm, menschliche Empfindungen, Erinnerungen und Spannungen sichtbar zu machen.

„Wir freuen uns sehr, anlässlich des 70. Geburtstages von Ulrich Barnickel eine so vielfältige und bedeutende Auswahl seiner Werke präsentieren zu dürfen“, sagt Johannes Stock, Geschäftsführer der Galerie Bilder Fuchs. „Seine Kunst verbindet kraftvolle Materialität mit tiefem menschlichem Ausdruck. Sie erzählt von Geschichte, Wandel und innerer Stärke.“

In der Ausstellung ULRICH BARNICKEL | DURCH-BLICK in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda werden mehr als 50 Werke gezeigt.

Die Vernissage findet am Donnerstag, den 30.10.2025 um 19:00 Uhr in Anwesenheit des Künstlers statt.

Die Kunstwerke sind bis einschließlich Samstag, den 29. November 2025 in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda zu sehen.

Am 13. November um 19 Uhr findet zusätzlich eine Lesung von Ulrich Barnickel statt, bei der der Künstler persönlich aus seiner neuen Biografie liest und Einblicke in sein Leben und Schaffen gibt.

Weitere Informationen und Bilder unter www.bilder-fuchs.de

Zum Künstler:

Ulrich Barnickel wurde 1955 in Weimar geboren. Nach einer Ausbildung zum Schmied studierte er an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein in Halle/Saale, wo er sich früh mit der Formensprache des Metalls auseinandersetzte. Bereits in dieser Zeit entwickelte er eine tiefe Faszination für das Material Stahl – ein Werkstoff, der für ihn Symbol für menschliche Stärke, Widerstandskraft und Verletzlichkeit zugleich ist.

Nach seiner Übersiedlung in den Westen Deutschlands arbeitete Barnickel als freischaffender Bildhauer und etablierte sich mit zahlreichen Skulpturen im öffentlichen Raum. Seine Arbeiten zeichnen sich durch eine kraftvolle und zugleich poetische Ausdrucksweise aus. Bekannt wurde er insbesondere durch den „Weg der Hoffnung“ am ehemaligen US-Stützpunkt Point Alpha, ein eindrucksvolles Ensemble aus 14 monumentalen Stahlskulpturen, das an die deutsche Teilung erinnert und zugleich für Versöhnung und Hoffnung steht.

Neben seiner Tätigkeit als Künstler widmet sich Barnickel auch der Lehre und dem wissenschaftlichen Diskurs über Kunst im öffentlichen Raum. An der Bauhaus-Universität Weimar promovierte er zum Dr. phil. mit einer Arbeit über das Verhältnis von Kunst, Raum und Erinnerungskultur.

In seinem jüngsten Schaffen verbindet Barnickel seine bildhauerische Erfahrung zunehmend mit der Malerei – seine Gemälde und Zeichnungen öffnen neue Perspektiven auf Themen wie Bewegung, Balance und das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Natur.

Ulrich Barnickel lebt und arbeitet in Osthessen, wo viele seiner Arbeiten entstanden sind. Seine Werke sind in nationalen und internationalen Ausstellungen, Sammlungen und öffentlichen Räumen vertreten.

Die Kunsthandlung und Galerie Bilder Fuchs ist ein inhabergeführtes Unternehmen seit mehr als einem Jahrhundert.

Unser Leitsatz von Beginn an: Geschmack ist die Kunst, sich auf Kleinigkeiten zu verstehen.

Kunstkauf ist Vetrauenssache und setzt Kompetenz, Erfahrung und Einfühlungsvermögen voraus. Es ist unser Bestreben, durch eine intensive Auseinandersetzung mit unseren Kunden, immer eine persönliche und individuelle Lösung zu finden.

Gerne beraten wir Sie bei dem Aufbau Ihrer privaten Kunstsammlung, bei der Werterhaltung und Konservierung Ihrer Kunstwerke und natürlich auch bei einer anstehenden Auflösung oder Veräußerung Ihrer Objekte.

