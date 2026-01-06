Ausstellung CONSPIRACY THEORY

Sechs Video-Essays über die Konstruktion von Macht

CONSPIRACY THEORY

Video-Serie von Vládmir Combre de Sena

Ausstellungsraum EULENGASSE, Frankfurt am Main

6. Februar – 1. März 2026

Vernissage, 6. Februar – 19 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Do 17-21 Uhr Fr 15-18 Uhr

So 15-19 Uhr

Conspiracy Theory ist das Ergebnis einer eineinhalbjährigen künstlerischen Arbeit von Vládmir Combre de Sena mit unterschiedlichen KI-Systemen. Künstliche Intelligenz wird dabei nicht als Autorin verstanden, sondern als Instrument, Gegenspielerin und ideologisch geprägter Akteur innerhalb eines bewusst konfrontativen künstlerischen Prozesses.

Für die Entwicklung der Serie wurden mehrere KI-Plattformen parallel eingesetzt – für Rechercheunterstützung, Textstrukturierung, dialogische Zuspitzung, Faktenabgleiche, Stimmen-Synthese und Gesichtsanimation. Jede dieser Technologien übernimmt eine klar definierte Rolle. Keine erzeugt Inhalte autonom. Alle verarbeiten, verschieben, verdichten und spiegeln theoretisches Material, das auf eigener wissenschaftlicher Recherche des Künstlers basiert.

Zentral ist die Frage nach Autorenschaft. Die Avatare der Serie entstehen aus einem einzigen Ausgangspunkt – einem Profilbild -, das durch wiederholte algorithmische Transformationen zu einer Vielzahl generierter Selbstbilder wird. Identität erscheint nicht mehr als stabile Eigenschaft, sondern als formbares Muster. Stimme, Gesicht und Bewegung werden synthetisch erzeugt, präzise gesteuert und dauerhaft an bestimmte Positionen gebunden.

Die Arbeit legt offen, dass KI-Systeme nicht neutral operieren. Sie transportieren implizite Weltbilder, bevorzugen dominante Narrative und tendieren dazu, Kritik zu moderieren oder zu versöhnen. Begriffe wie Ausgewogenheit, Dialektik oder Komplexität erweisen sich dabei als ideologisch aufgeladen. In Conspiracy Theory wird dieser Effekt nicht verdeckt, sondern sichtbar gemacht – durch bewusste Intervention, Zurückweisung und künstlerische Steuerung.

Die Videos sind keine Simulation von Leben, sondern präzise gesetzte Argumentationsräume. Bewegung ist berechnet, Nähe programmiert, Stimme synthetisch. Gerade diese Distanz erzeugt Schärfe. Die Serie zeigt KI nicht als Zukunftsversprechen, sondern als gegenwärtige Machtstruktur, die Wissen formt, filtert und normalisiert.

Im Zusammenhang mit der Ausstellung erscheint eine Publikation zur Serie Conspiracy Theory, herausgegeben von EULENGASSE gemeinsam mit dem Parodos Verlag. Die Publikation vereint wissenschaftliche Beiträge zu KI, Ideologie und digitaler Autorenschaft mit einer ausführlichen Analyse des künstlerischen Arbeitsprozesses und der eingesetzten Technologien.

Die Realisierung des Projektes Conspiracy Theory wurde durch die Förderung des Kulturamtes der Stadt Frankfurt im Rahmen des Programms Projektstipendium 2024 ermöglicht.

