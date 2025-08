Außergewöhnliche Erfolgsgeschichte: ARTES Recruitment feiert sein fünfjähriges Jubiläum

(Frankfurt am Main, August 2025) ARTES Recruitment, eine der führenden Personalberatungen für die Bau- und Immobilienbranche in Deutschland, begeht in diesem Jahr bereits sein fünfjähriges Bestehen. Im Jahr 2020 von der Wirtschaftspsychologin und erfahrenen Personalberaterin Bushra Nadeem gegründet, hat sich das Unternehmen trotz herausfordernder Startphase zu Beginn der Corona-Pandemie in kurzer Zeit als verlässlicher Partner für werteorientiertes Recruiting etabliert. Gemeinsam mit Executive Director Bahar Mah führt Bushra Nadeem ein Team, das mittlerweile an den drei Standorten Frankfurt am Main, Berlin und Hamburg operiert und sich durch Authentizität, Respekt, Transparenz, Empathie und Stabilität auszeichnet. Werte, die im Firmennamen ARTES fest verwurzelt sind.

„Die Phase unserer Gründung war zwar voller Unsicherheiten, aber dennoch eine großartige Zeit, in der wir die Chance sahen, etwas Neues zu schaffen. Mit einer gehörigen Portion Mut und klarer Fokussierung auf Werte haben wir ARTES Recruitment gegründet, um Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft und Führungskräfte bzw. Talente nachhaltig zusammenzubringen und so für die Unternehmen die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft zu legen“, erklärt Bushra Nadeem, Founder und Managing Director von ARTES Recruitment. „Die Herausforderungen der damaligen Zeit haben uns nicht aufgehalten, sondern im Gegenteil darin bestärkt, konsequent auf Vertrauen und langfristige Beziehungen als wichtige Erfolgsbausteine zu setzen.“

Erfolgreich durch gemeinsame Werte

Mit einem innovativen Ansatz, der weit über die üblichen Recruiting-Methoden hinausgeht, baut ARTES auf ein Matching-Verfahren, das die Werte von Unternehmen und Kandidaten in den Mittelpunkt stellt. Dieses Konzept hat sich bewährt: Über 350 Fach- und Führungspositionen konnte das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren deutschlandweit erfolgreich besetzen. Bahar Mah, Managing Partner von ARTES Recruitment, ergänzt: „Unser Erfolg basiert auf der Überzeugung, dass langfristige Partnerschaften nur durch gemeinsame Werte entstehen. Gerade in Zeiten der Krise, wie wir sie in der Immobilienbranche aktuell immer noch erleben, ist es umso wichtiger, Teams zu formen, die menschlich und fachlich perfekt harmonieren. Wir sind stolz, diesen Ansatz mittlerweile seit fünf Jahren konsequent zu verfolgen und damit auch einen neuen Spirit in der Branche zu kultivieren.“

Wachstum in herausfordernden Zeiten

Von einem kleinen Team hat sich ARTES Recruitment bis heute zu einem Unternehmen mit 25 Mitarbeitenden an insgesamt drei Standorten entwickelt. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main unterhält ARTES mittlerweile auch Büros in der Hauptstadt Berlin und seit 2024 auch in Hamburg, um den wachsenden Bedarf an spezialisierten Personaldienstleistungen im Real-Estate-Sektor zu decken. Trotz turbulenter Zeiten ist ARTES konsequent auf Erfolgskurs geblieben, hat beispielsweise die Wachstumsfelder „Erneuerbare Energien“ und „Interim Management“ in eigene Geschäftsbereiche gebündelt und sich so strategisch für die Personaltrends der Zukunft aufgestellt. „Neue Entwicklungen frühzeitig erkennen und Angebote etablieren, die in Zukunft relevant werden – die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass dieser Ansatz und unsere kompromisslose Fokussierung auf Qualität und Werte Früchte trägt. Gerade jetzt sehen wir die aktuellen Herausforderungen als Chance, Unternehmen mit den richtigen Talenten zu stärken, um sie für die Zukunft zu rüsten. Und dafür gehen wir bewusst neue Wege“, so Bahar Mah.

„Providing Excellence“ leben

Mit seinem Leitbild „Providing Excellence“ bleibt ARTES Recruitment seinem Anspruch auch in Zukunft treu, nicht nur qualifizierte, sondern vor allem auch menschlich harmonierende Fach- und Führungskräfte zu vermitteln. Das Unternehmen plant, sein Netzwerk weiter auszubauen und weitere innovative Lösungen für eine Immobilienbranche im Wandel zu entwickeln. „Wir wollen weiterwachsen, aber immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit“, betont Bushra Nadeem: „Unser Ziel ist es, die Branche mit starken Teams und zukunftsorientierten Ansätzen nachhaltig zu prägen und zukunftssicher in das KI-Zeitalter zu überführen. Deshalb sehen wir unser Jubiläum als Meilenstein, aber vor allem als Ansporn, weiterhin innovative Wege im Personalmanagement zu gehen.“

Weitere Informationen zu ARTES Recruitment finden Sie auch im Internet, auf der Website www.artes-recruitment.com.

Über ARTES Recruitment:

ARTES Recruitment mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den führenden Personalberatungen für die Bau- und Immobilienbranche. Kern der Unternehmensphilosophie gemäß dem Leitbild „Providing Excellence“ ist es, dass erfolgreiche Verbindungen von Menschen und Unternehmen vor allem auf Basis möglichst deckungsgleicher Wertevorstellungen entstehen. Deshalb setzt ARTES Recruitment bei seinen Matching-Verfahren deutlich mehr Kriterien an, als dies bislang im Markt üblich ist, und steht damit für erfolgreiche Positionsbesetzungen mit Zufriedenheitsgarantie. Gegründet wurde das Unternehmen 2020 von der Wirtschaftspsychologin und langjährig erfolgreichen HR-Managerin Bushra Nadeem. Sie leitet als Managing Director das Unternehmen, gemeinsam mit Executive Director Bahar Mah, mit der sie bereits mehrere Jahre erfolgreich bei einer führenden Personalberatung im Immobilienmarkt zusammengearbeitet hat, in leitenden Positionen.

