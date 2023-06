Ausschreibung für den GERMAN MEDICAL AWARD 2023 – Medizin der Zukunft

Verleihung der deutschen Auszeichnung für herausragende Leistungen & Innovationen in der Medizin

Ausschreibung – GERMAN MEDICAL AWARD 2023

Die Bewerbungsphase für den GERMAN MEDICAL AWARD 2023 ist eingeläutet. Hervorragende Köpfe haben sich dem Wettbewerb gestellt. „Wir freuen uns sehr, dass uns in diesem Jahr erneut zahlreiche qualifizierte nationale und internationale Bewerbungen erreicht haben“, so Yvonne Esser, Vorsitzende des German Medical Club e.V. „Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere Unterstützung für patientenorientierte innovative Medizin ernst genommen und geschätzt wird.“ Die bisherigen Verleihungen fanden in Berlin und seit 2019 in Düsseldorf im Rahmen der internationalen Medizinmesse “ MEDICA“ statt.

Der GERMAN MEDICAL AWARD ist der renommierte und unabhängige Medizin-Preis, der seit 2015 jährlich auf großer Bühne verliehen wird.

Der GERMAN MEDICAL AWARD befasst sich mit der Zukunftsmedizin unter dem Motto „Die Beste Medizinische Versorgung“.

Der GERMAN MEDICAL AWARD zeichnet Mediziner/innen aus den Kliniken und Krankenhäusern, niedergelassene Ärzte/innen und Wissenschaftler/innen aus dem Bereich der Forschung sowie Unternehmen des Gesundheitssektors mit wissenschaftlichen, technischen und pharmazeutischen Neuerungen in der Medizin.

Ausgezeichnet werden können auch herausragende akademische Abschlussarbeiten/Dissertationen und Initiativen der medizinischen Fachschaften der europäischen Universitäten.

Darüber hinaus werden Projekte und Initiativen zur Verbesserung der Versorgung in der ambulanten und stationären Pflege prämiert.

Ein weiteres Anliegen der Preisverleihung ist die Auszeichnung von Arbeiten der

wohltätigen und caritativen Bereiche und insbesondere der Frauenförderung in der Medizin unter der Kategorie „Medizinerin des Jahres“.

Schirmherrschaft

Die Schirmherrschaft des GERMAN MEDICAL AWARD- 2023 wird seit mehreren Jahren von Herrn Karl-Josef Laumann, dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, übernommen.

Der GERMAN MEDICAL AWARD findet in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Deutscher Krankenhaustag „DKT“ und dem Verband der Leitenden Krankenhausärztinnen und -Ärzte „VLK“ e. V. statt. Die Veranstaltung ist somit ein Teil des Deutschen Krankenhaustages.

Die diesjährige Veranstaltung GERMAN MEDICAL AWARD 2023, findet am 15.11.2023 im Rahmen der MEDICA Düsseldorf (CCD- Süd) statt.

Im Anschluß an das nachmittäglich stattfindende wissenschaftliche Symposium, findet die offizielle Preisvergabe des GERMAN MEDICAL AWARD 2023 im Rahmen einer Gala statt.

Abschließend folgt ein Mediziner-Treff & Get Together mit dem Ziel der Förderung des fachübergreifenden Dialogs und Networking des Gesundheitssektors, der Politik und der Medizinwirtschaft.

Auch in diesem Jahr wird der Award in der Kategorie „Medical Woman of the Year –

Medizinerin des Jahres 2023″ vergeben. Mit dieser Auszeichnung möchten wir gleichzeitig auch andere Frauen in der Medizin inspirieren und ermutigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.germanmedicalaward.com

Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Award.

Fragen zur Veranstaltung und Interviewwünsche richten Sie gerne an:

Pressekontakt:

Yvonne Esser

Gustav – Heinemann – Ufer 82b

DE – 50968 Köln

Fon: +49 221/16 90 97 99

Mobil: +49 178 /88 23 580

kontakt@germanmedicalaward.com

