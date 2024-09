Aussaat mit Hilfe von Vakuum: präzise, zuverlässig und schnell

Jud Bio-Jungpflanzen AG

500 Kisten mit Setzlingen pro Stunde statt wie zuvor 300 bestückt die schweizerische Bio-Gärtnerei Jud Bio-Jungpflanzen AG dank einer neuen Sähmaschine, die mit einer Vakuumpumpe von Busch Vacuum Solutions arbeitet.

Mit jeder Drehung der Saattrommel fällt eine genau definierte Zahl an Samen in die vorgestanzten Kuhlen der Erdwürfel, die sogenannten Erdpresstöpfe. Die Maschine, die hier am Werk ist, nennt sich Presstopfmaschine. Stück für Stück rücken die Erdwürfel weiter nach vorn, die Trommel dreht sich kontinuierlich, und wieder fallen die nächsten Samen in die vorbereitete Erde.

Automatisierter Sähvorgang

Ermöglicht wird dieser Prozess durch Vakuum. Die Saattrommel besitzt kleinste Löcher, deren Abstände genau zu den Kuhlen der Erdpresstöpfe passen, sodass die Samen optimal ablegt werden. Eine trockene MINK MM Klauen-Vakuumpumpe von Busch Vacuum Solutions saugt die Luft aus dem Inneren der hohlen Saattrommel, wodurch außen Samenkörner an den Löchern haften bleiben, die von einem Blech über den Erdpresstöpfen abgestreift werden. Je nach Pflanzenart stehen verschiedene Saattrommeln zur Verfügung, die unterschiedlich perforiert sind und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Über einen einfach zu bedienenden Touchscreen stellt ein Mitarbeiter das benötigte Vakuum für jede Pflanzenart gesondert ein. Das ist wichtig, um die gewünschte Anzahl an Samenkörnern in jeden Erdpresstopf einzubringen. Dies wiederum ermöglicht ein gleichmäßiges Wachstum der Pflanzen für den späteren Verkauf.

Ist eine mit Erdwürfeln gefüllte Kiste mit Samen bestückt worden, wird sie automatisch mit Sand bestreut, um die Aussaat vor Austrocknung zu schützen. Die Kisten werden gestapelt und schließlich in einen speziellen Keimraum gebracht. Sind die Jungpflanzen gekeimt, werden die Paletten in den Gewächshäusern ausgelegt und die kleinen Pflänzchen dort vorgezogen.

Bio-Jungpflanzen seit 1990

Beat Jud gründete sein Unternehmen im Jahre 1990. Seit 2016 ist es eine AG. Heute kultiviert er mit einem Team von 21 Mitarbeitern Gemüsejungpflanzen, Kräuter- und Erdbeerstecklinge auf einer Gewächshausfläche von insgesamt 29.000 m². 40 verschiedene Gemüse- und Kräutersorten hat er im Sortiment. Je nach Bedarf bietet das Unternehmen Setzlinge in verschiedenen Topfgrößen oder auf Anzuchtplatten an und verkauft sie an Gemüseproduzenten und Gärtnereien in der ganzen Schweiz. Diese ziehen die Pflanzen auf und liefern sie dann an Einzelhändler oder vertreiben die Bioprodukte auf Märkten im Land. Das durch Bio-Suisse zertifizierte Familienunternehmen hat zwei Standorte im schweizerischen Kanton Thurgau, und zwar in Tägerwilen am Bodensee sowie 15 Kilometer davon entfernt in Bonau.

Sähmaschinen sind bei Jud Bio-Jungpflanzen seit 1995 im Einsatz. Die erste konnte bis zu 300 Kisten pro Stunde mit Samen bestücken. 2009 hat das Unternehmen die erste Presstopfmaschine mit automatischem Kistenstapler angeschafft. Die Neuentwicklung funktionierte mit einer Vakuumpumpe von Busch und schaffte bereits 400 bis 500 Kisten pro Stunde. Ein weiterer Vorteil der Presstopfmaschine ist, dass sie weniger Überwachung erfordert als die erste Sähmaschine des Unternehmens. „An der alten Maschine mussten mehrere meiner Mitarbeiter überwachen, dass die Samen richtig in die Erdpresstöpfe eingebracht wurden. An der modernen Presstopfmaschine arbeiten nur noch zwei Kollegen. Einer kontrolliert, und der andere kümmert sich um die Paletten. Vakuum macht’s möglich,“ so Jud.

Vakuum macht’s möglich

Unternehmensgründer Beat Jud war mit der vakuumunterstützten Lösung so zufrieden, dass er 2019 das neuste Modell der Presstopfmaschine kaufte, wiederum mit der neuesten MINK von Busch. Nun befüllt sein Team 500 Kisten pro Stunde. „Das neue System ist äußerst schnell und dabei extrem zuverlässig. Ich bin mehr als zufrieden, dass wir unsere Produktion mithilfe der Anlage derart steigern konnten. So war es uns möglich der wachsenden Nachfrage weiterhin gerecht zu werden. Auch die Wartung der Vakuumpumpe ist denkbar einfach. Wir müssen nur das Öl kontrollieren und ab und an die Filter wechseln,“ freut sich der Unternehmer.

Beeindruckt zeigt sich Jud vom guten Kontakt zu den Vakuum-Spezialisten von Busch, die dank einer nahegelegenen Service-Niederlassung immer sofort erreichbar und schnell vor Ort sind. Deshalb hat er jetzt auch einen Servicevertrag mit Busch abgeschlossen: „Wenn die Vakuumpumpe nicht läuft, kann ich nicht arbeiten. Sollte sie einmal ausfallen, muss sie innerhalb von vier bis fünf Stunden wieder laufen. Sonst haben wir ein echtes Problem. Deshalb ist es großartig, dass Busch einen so schnellen Service bietet.“

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum und centrotherm clean solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 19 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Die Busch Group hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

