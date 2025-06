Ausgezeichnete Partnerschaft: b.telligent wird Snowflake „EMEA Data Cloud Services Innovation Partner of the Year 2025“

München/San Francisco, 4. Juni 2025 – b.telligent, eine der führenden Datenberatungen mit Fokus auf Data, Analytics und AI, wird von Snowflake, der AI Data Cloud Company, auf dem Snowflake Summit in San Francisco zum „EMEA Data Cloud Services Innovation Partner of the Year“ gekürt. Mit diesem Award wird b.telligent für seine außergewöhnlichen Kundenerfolge gewürdigt, indem Geschäftsprozesse mit Hilfe der AI Data Cloud datengestützt und zukunftsweisend gestaltet werden.

Datenberatung, die wirkt

b.telligent liefert praxiserprobte Architekturen, innovative Ansätze wie Data Mesh und eine konsequente Umsetzung von Governance- und Automatisierungsstrategien – vom Mittelstand bis zum Konzern und über alle Branchen hinweg. Das Ergebnis: skalierbare, wartbare und zukunftssichere Datenplattformen für Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen.

„Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung – sie bestätigt, dass wir mit unserer Vision von moderner Datenarchitektur auf dem richtigen Weg sind“, sagt Helene Fuchs, Domain Lead Data Platform und Data Management bei b.telligent. „Mit Snowflake als Plattform und Partner bringen wir unsere Kunden seit Jahren verlässlich auf die nächste Stufe – und machen sie fit für AI und Advanced Analytics.“

Technisches Know-how trifft Strategie

„Die nachhaltigen Erfolge, die b.telligent für unsere gemeinsamen Kunden erzielt hat, sind ein Paradebeispiel für gelebte Innovation und eine funktionierende Partnerschaft“, erklärt Lukasz Chlipala, Director Regional Partners Germany bei Snowflake. „Mit diesem Award würdigen wir nicht nur die herausragende technische Expertise, sondern auch die zentrale Rolle von b.telligent in der Weiterentwicklung des AI-Data-Cloud-Ökosystems in der Region.“

„Für uns steht der Kundennutzen immer im Mittelpunkt. Dass Snowflake uns dafür mit einem Award auszeichnet, zeigt: Die Arbeit unseres Consulting-Teams wirkt – im Markt, bei unseren Kunden und in der Community“, so Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Auszeichnung markiert einen weiteren Meilenstein in der Kooperation zwischen b.telligent und Snowflake – mit klarem Fokus auf Innovation, Skalierbarkeit und Kundennutzen. Dank starker Zusammenarbeit als „Snowflake Migration Partner of the Year 2024“ in Deutschland und „Snowflake Service Partner of the Year 2024 in Alps Region“ sowie eines interdisziplinären Teams aus Data Engineers, Cloud-Architekten und AI-Experten zählt b.telligent zu den führenden Snowflake-Elite-Services-Partnern in der EMEA-Region.

Weitere Informationen zur Partnerschaft und zu Success Stories mit Snowflake: https://www.btelligent.com/partner/snowflake

Über b.telligent

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte, technologieunabhängige Beratung. Mit über 400 Mitarbeitenden an zehn Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen entlang der Data Value Chain, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Regelmäßig zählt b.telligent im Ranking des Wirtschaftsmagazins brand eins zu den besten Beratungen Deutschlands. Besonders im Bereich Data & Analytics belegt das Unternehmen eine Spitzenposition und führt die Liste bei Artificial Intelligence an. Laut der jüngsten BARC-Analyse gehört b.telligent zudem zu den führenden Service-Providern in der DACH-Region.

Mehr unter www.btelligent.com

Firmenkontakt

b.telligent

Sebastian Amtage

Walter-Gropius-Str. 17

80807 München

+49 (89) 122 281 110



https://www.btelligent.com/

Pressekontakt

b.telligent

Andrea Beier

Walter-Gropius-Str. 17

80807 München

+49 89 122 281 110



https://www.btelligent.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.