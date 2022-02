Ausgezeichnet! VANTAiO ist Top-Innovator 2022!

Mainz – VANTAiO hat beim Innovationswettbewerb 2022 als Ideenschmiede überzeugt und bekommt dafür das TOP 100-Siegel verliehen. Nur besonders innovativen mittelständischen Unternehmen wird diese Auszeichnung zuteil. Am 24. Juni wird VANTAiO in Frankfurt für diese Leistungen zusätzlich vom Mentor des Wettbewerbs, dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, persönlich geehrt.

„Wie sehr ist ein Unternehmen auf Innovation ausgerichtet? Wie konsequent folgen seine Strukturen diesem Ziel? Bei TOP 100 untersuchen wir das“, erläutert Prof. Dr. Nikolaus Franke, der wissenschaftliche Leiter von TOP 100. „Die innovativsten Mittelständler erhalten das Siegel. Es zeigt, dass sie hervorragend für künftige Herausforderungen gerüstet sind.“

Grundlage des Innovationswettbewerbs TOP 100 bildet ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, das die teilnehmenden Unternehmen durchlaufen müssen. Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team VANTAiO anhand von mehr als 100 Innovations-Indikatoren aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Im Grundsatz geht es in dieser TOP 100-Analyse um die Frage, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind. Eine besondere Gewichtung erfährt dabei der Aspekt, ob und wie sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top100.de/pruefkriterien).

VANTAiO erhält zum ersten Mal die TOP 100 Auszeichnung. Doch was genau macht das Unternehmen so innovativ? Besonders überzeugt hat VANTAiO in den Kategorien Innovationsförderndes Top-Management und Innovationserfolg! Grund dafür ist, dass das Management seit Jahren große Teile der Unternehmenserlöse in Forschung und Entwicklung investiert, um seine Softwareprodukte nachhaltig zu erneuern und an das dynamische Marktumfeld insbesondere bei SAP-Anwendern, anzupassen. Gleichzeitig führt VANTAiO gemeinsam mit Early Adopter-Kunden innovative Co-Development Projekte durch, um den komplexen Anforderungen schon mit der Produkteinführung gerecht zu werden und die gewonnenen Erfahrungen in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Zur Steigerung des Innovationsklimas trägt außerdem ein fehlertolerantes und ausgeprägt teamorientiertes Arbeiten bei.

Stefan Bohlmann, Inhaber und Geschäftsführer, VANTAiO:

„Innovation ist Teil der Genetik von VANTAiO. Die Führungskräfte ermutigen die Mitarbeiter, kreativ zu sein, Verantwortung zu übernehmen und dabei auch Risiken einzugehen. Nur so schaffen wir es, die Kunden dauerhaft mit unseren Produkten zu begeistern und wirklichen Nutzen zu stiften“.

Am 24. Juni gibt es einen weiteren Anlass zum Feiern: Dann kommen in Frankfurt am Main die Top-Innovatoren des Jahrgangs 2022 zur Preisverleihung auf dem deutschen Mittelstands-Summit zusammen, um die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den Innovationswettbewerb seit elf Jahren als Mentor.

Weitere Informationen zur Auszeichnung finden Sie hier: https://www.vantaio.com/news/aktuelles/award-top-innovator

Über die TOP 100-Auszeichnung:

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 25 Forschungspreisen und uber 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner.

Als SAP-Partner und Anbieter von Kommunikationssoftware entwickelt VANTAiO auf Basis der SAP Business Technology Platform innovative Lösungen, die bei Anwendern für Begeisterung sorgen. Der Fokus liegt dabei in den Themenfeldern Digitale Arbeitsplätze, Unternehmenskommunikation und maßgeschneiderte Anwendungen.

Zu den Kunden von VANTAiO zählen branchenübergreifend renommierte Unternehmen wie beispielsweise Döhler, E.On, innogy, Intersport, Media Saturn, Miele, Migros, Deutsches Rotes Kreuz oder Volkswagen.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung aus Digitalisierungsprojekten im SAP-Umfeld und der richtigen Kombination aus Business-, Design- und Technologie-Expertise bietet VANTAiO effiziente und kostenoptimierte IT-Lösungen für seine Kunden.

