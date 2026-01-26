Ausgezeichnet! niteflite zählt zu den besten IT-Dienstleistern Deutschlands 2026

Was für ein Start ins Jahr: niteflite wurde bei den Channel Excellence Awards 2026 als einer der besten IT-Dienstleister Deutschlands ausgezeichnet

Was für ein Start ins Jahr: niteflite wurde bei den Channel Excellence Awards 2026 erneut in der Umsatzklasse bis 50 Millionen Euro als einer der besten IT-Dienstleister Deutschlands ausgezeichnet.

Für uns ein großartiger Beweis dafür, dass Engagement, Verlässlichkeit und Kundenorientierung gesehen und geschätzt werden.

Das Besondere an dieser Auszeichnung:

Die Grundlage ist keine Juryentscheidung, sondern das direkte Feedback unserer Kunden. Über 2.200 IT-Entscheider wurden vom Marktforschungsinstitut iSCM im Auftrag von ChannelPartner und Computerwoche befragt – auf Basis realer Projekt- und Zusammenarbeitserfahrungen.

Bewertet wurden unter anderem:

– Qualität der Beratung

– Service und Support

– Technische Umsetzung

– Reaktionszeiten

– Zufriedenheit insgesamt

Wir sagen DANKE!

Diese Anerkennung ist für uns etwas ganz Besonderes.

Sie bestärkt uns in unserem Anspruch, täglich das Beste für unsere Kundinnen und Kunden zu geben – mit einem starken Team, persönlicher Betreuung und jeder Menge Herzblut.

Seit 2003 sorgt niteflite als erfahrener Managed Service Provider für reibungslose IT in mittelständischen Unternehmen.

Ob vollständige IT-Betreuung oder gezielte Unterstützung am Engpass – wir sind zur Stelle, wann und wo Sie uns brauchen. ISO27001-zertifiziert und mit eigenem Helpdesk, der Ihren Mitarbeitenden bei Fragen und Problemen jederzeit zur Seite steht.

niteflite gehört zu den Spitzenreitern der deutschen IT-Branche: In Studien wie „Die besten IT-Dienstleister“ und „Bester Managed Service Provider“ wurden wir mehrfach ausgezeichnet. Unser Firmensitz liegt in Weilheim, südlich von München – von dort aus betreuen wir Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen in ganz Deutschland.

Firmenkontakt

niteflite networxx GmbH

Maximilian Pfister

Am Weidenbach 15

82362 Weilheim

0881 387 896 – 0



https://www.niteflite.de/

Pressekontakt

niteflite networxx GmbH

Sabine Gutzeit

Am Weidenbach 15

82362 Weilheim

0881 387 896 – 0



https://www.niteflite.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.