Ausgezeichnet! niteflite zählt zu den besten IT-Dienstleistern Deutschlands 2026
Was für ein Start ins Jahr: niteflite wurde bei den Channel Excellence Awards 2026 erneut in der Umsatzklasse bis 50 Millionen Euro als einer der besten IT-Dienstleister Deutschlands ausgezeichnet.
Für uns ein großartiger Beweis dafür, dass Engagement, Verlässlichkeit und Kundenorientierung gesehen und geschätzt werden.
Das Besondere an dieser Auszeichnung:
Die Grundlage ist keine Juryentscheidung, sondern das direkte Feedback unserer Kunden. Über 2.200 IT-Entscheider wurden vom Marktforschungsinstitut iSCM im Auftrag von ChannelPartner und Computerwoche befragt – auf Basis realer Projekt- und Zusammenarbeitserfahrungen.
Bewertet wurden unter anderem:
– Qualität der Beratung
– Service und Support
– Technische Umsetzung
– Reaktionszeiten
– Zufriedenheit insgesamt
Wir sagen DANKE!
Diese Anerkennung ist für uns etwas ganz Besonderes.
Sie bestärkt uns in unserem Anspruch, täglich das Beste für unsere Kundinnen und Kunden zu geben – mit einem starken Team, persönlicher Betreuung und jeder Menge Herzblut.
Seit 2003 sorgt niteflite als erfahrener Managed Service Provider für reibungslose IT in mittelständischen Unternehmen.
Ob vollständige IT-Betreuung oder gezielte Unterstützung am Engpass – wir sind zur Stelle, wann und wo Sie uns brauchen. ISO27001-zertifiziert und mit eigenem Helpdesk, der Ihren Mitarbeitenden bei Fragen und Problemen jederzeit zur Seite steht.
niteflite gehört zu den Spitzenreitern der deutschen IT-Branche: In Studien wie „Die besten IT-Dienstleister“ und „Bester Managed Service Provider“ wurden wir mehrfach ausgezeichnet. Unser Firmensitz liegt in Weilheim, südlich von München – von dort aus betreuen wir Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen in ganz Deutschland.
