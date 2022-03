Ausgezeichnet nachhaltig: Berliner Standort „Upper West“ mit LEED Platin zertifiziert

CONTORA Office Solutions Center im zertifizierten Gebäude

B E R L I N . Der Berliner Standort „Upper West“ von CONTORA Office Solutions schloss im Dezember 2021 das LEED-Zertifizierungsverfahren des US-Green Building Council ab. „Wir sind stolz, dass wir mit unserem Office Solutions Center in einem Gebäude zuhause sind, welches höchsten Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Umweltschutz gerecht wird“, stellen die CONTORA-Vorstände Helmut Arend und Lars Henckel fest. In diesen Tagen wurde bekannt, dass das „Upper West“ die Vorgaben für eine Platin-Zertifizierung erfüllt hat.

„CONTORA Office Solutions steht für hochwertige und flexible Bürolösungen für Unternehmen, Gründer und Selbstständige an mittlerweile zehn Standorten in sechs deutschen Metropolen. Unsere Kunden erwartet ein eindrucksvolles Ambiente, das sich durch erstklassige Materialien, geschmackvolle Accessoires und einen individuellen, professionellen Kundenservice hervorhebt“, erklärt Lars Henckel. „Besonders wichtig ist uns als Unternehmen aber auch, dass die Standorte – wenn irgend möglich – in Gebäuden beheimatet sind, die hohe Ansprüche an Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit erfüllen. Die LEED-Zertifikate sind für uns als Entscheidungsträger dabei wichtige Orientierungspunkte für die Standortauswahl“, erläutert der Unternehmer in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung. Durch die LEED-Platin Zertifizierung des Standortes unweit des Bahnhof Zoo in der Hauptstadt fühle man sich in der Auswahl des „Upper West“ nochmals bestärkt.

„Wir müssen als Unternehmen verantwortungsvoll mit Energie und Ressourcen umgehen, um unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden“, ist auch Helmut Arend überzeugt. CONTORA Office Solutions Center stehen daher nicht nur für fachliche Kompetenz und einen hohen Anspruch an die angebotenen Dienstleistungen, sondern man setze sich an seinen Standorten auch selbst ambitionierte Ziele in Sachen Nachhaltigkeit. „Wir versprechen unseren Kundinnen und Kunden keine „Wolkenkuckucksheime“, sondern erfüllen unsere selbstgesetzten hohen Ansprüche als CONTORA Office Solutions, damit auch sie diese Überzeugungen an ihre Kundinnen und Kunden kommunizieren können und als Unternehmen nachhaltig agieren zu können“, betont Lars Henckel.

Aus der Unternehmenspraxis berichten die beiden CONTORA-Vorstände, dass sich gerade in den letzten Wochen insbesondere internationale Interessenten mit konkreten Nachfragen an die CONTORA Office Solutions Center wenden, und die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein eine hohe Priorität einnehmen. „Nachhaltigkeit ist für viele potenzielle Kundinnen und Kunden zu einem wichtigen Entscheidungskriterium hinsichtlich der Auswahl ihrer Dienstleister und Lieferanten geworden“, resümiert Helmut Arend. Lars Henckel ergänzt abschließend, dass er aus vielen Gesprächen aktuell das Gefühl habe, dass zunehmend alteingesessene Unternehmen anstatt eigener Flächen verstärkt nach flexiblen Möglichkeiten suchen. „Bei den strategischen Lösungen in diesem Bereich sind Flexibilität und Nachhaltigkeit wichtige Teile der Gesamtpakete, die Kundinnen und Kunden verstärkt einfordern. Hier sind wir sehr gut aufgestellt.“

Über CONTORA Office Solutions:

Die CONTORA Unternehmensgruppe bietet Unternehmen deutschlandweit die qualitativ hochwertigsten Bürolösungen in den besten Lagen und Immobilien Deutschlands, an den Top-Adressen in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf. Kunden erwartet ein einzigartiges Ambiente, das sich durch hochwertigste Materialien, geschmackvolle Accessoires und einen individuellen, professionellen Kundenservice hervorhebt. Ein persönlicher Concierge-Service sorgt darüber hinaus für die Erfüllung auch der außergewöhnlichsten Wünsche. Diese beispiellose Qualität in allen Details ist Ausdruck des Besonderen in einem CONTORA Office Solutions Center und setzt damit komplett neue Maßstäbe bei der Erschaffung individueller Arbeitsbereiche.

Dabei ist jedes CONTORA Office Solutions Center anders ausgestattet, jedoch immer außergewöhnlich und exklusiv, und somit unverwechselbar. Alle Office Center verbindet jedoch das warme, komfortable Arbeitsumfeld, in dem Kunden sich bestens aufgehoben fühlen und vom Servicepersonal umfänglich umsorgt werden. So werden die Menschen inspiriert und das Arbeiten in einem CONTORA Office Solutions Center eine ganz neue Erfahrung, als Basis für den geschäftlichen Erfolg.

CONTORA Office Solutions funktioniert grundsätzlich wie ein Hotel. Nur ein Anruf und ein exklusiv eingerichtetes Büro in einer herausragenden Immobilie steht kurzfristig für einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder länger zur Verfügung. Selbstverständlich provisionsfrei. Und der exzellente und persönliche Service eines professionellen Sekretariats kann von der ersten Minute an genutzt werden. Dabei entfällt das Risiko langfristiger Mietverträge und die Hürde hoher Investitionen.

CONTORA Office Solutions Center bieten:

– Exklusive Büros, vom Chefbüro bis zum Teambüro, in den besten Lagen.

– Flexible Vertragsgestaltung: Expandieren oder reduzieren, so wie es die Marktsituation erfordert.

– Virtuelle Bürolösungen. Profitieren Sie von einer erstklassigen Geschäftsadresse und einem professionellen Sekretariat, das eingehende Anrufe in Ihrem Firmennamen entgegennimmt. Nutzen Sie alle Dienstleistungen flexibel, ohne ein Büro fest anzumieten.

– Konferenz- und Besprechungsräume ab einer Stunde. VertraUlrichche Meetings in hochwertigstem Ambiente. Full HD Videokonferenzen mit modernster Technik.

– Sekretariatsleistungen: Persönlicher und freundlicher Service durch kompetente Mitarbeiter vor Ort.

– Telefonservices: Entgegennahme von Anrufen im Firmennamen. Bestellannahme. Informationsdienste. Terminvereinbarungen. Help-Desk. Reklamationsannahme.

Firmenkontakt

CONTORA Office Solutions

Lars Henckel

Maximilianstraße 2

80539 München

089-2050080

info@contora.de

http://www.contora.de

Pressekontakt

CONTORA AG

Lars Henckel

Maximilianstraße 2

80539 München

089-2050080

pr@contora.de

http://www.contora.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.