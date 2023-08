Ausbildungsstart: DENIOS begrüßt 12 neue Auszubildende und Studierende

Ein aufregender Tag und der Start in einen neuen Lebensabschnitt: Das Unternehmen DENIOS hat zum Ausbildungsstart 12 neue Gesichter am Hauptsitz in Bad Oeynhausen begrüßen dürfen. In verschiedenen Bereichen werden die jungen Damen und Herren in den kommenden Jahren ihre Ausbildung oder ihr Studium absolvieren und dabei reichlich Berufserfahrung sammeln.

„Auf den beruflichen Nachwuchs haben wir von DENIOS schon immer einen ganz besonderen Wert gelegt“, betonte Lena Vollmer als Personalreferentin und Ausbildungsleiterin. „Wir freuen uns, dass wir so viele Anfragen von Bewerberinnen und Bewerber bekommen haben und heißen unsere neuen Talente ganz herzlich Willkommen.“

DENIOS ist der Weltmarktführer in den Bereichen Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit. „Solche Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit standen bei uns schon immer an allererster Stelle“, erklärte Lena Vollmer den interessierten Neulingen beim Firmen-Rundgang. „Ihr könnt Euch also sicher sein: Ihr absolviert Eure Ausbildung in einem Unternehmen mit Zukunft, denn: Genau diese Umweltthemen sind nicht nur heute wichtig – sie werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wichtiger.“

Die 12 Auszubildenen/Studierenden bekamen an ihrem ersten Tag bei DENIOS vom HR-Team einen Überblick über das, was sie in den nächsten Jahren erwarten wird. Was aber sicher ist: Tag 1 in Bad Oeynhausen war der Anfang einer spannenden Reise, bei der jeder einzelne Tag voller Eindrücke stecken wird.

Diese Nachwuchskräfte werden ab jetzt das erfolgreiche Team von DENIOS verstärken: Pascal Pogodda (praxisint. Studium Maschinenbau), Emil Jasper Richter (praxisint. Studium Wirtschaftsingenieurwesen), Caner Özogul & Sidney Klusmeier (Elektroniker für Betriebstechnik),

Justin Werth & David Schulte (Fachkraft für Lagerlogistik), Daniel Swolinski & Ben Rolfsmeier (Industriekaufleute), Phil von Uchtrup (Konstruktionsmechaniker), Paul Büscher (praxisint. Studium BWL Schwerpunkt Produktion/Logistik), Melina Wegner (Kauffrau für eCommerce), Aaron Meyer (Mechatroniker für Kältetechnik)

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

