Ausbildungslehrgänge 2022 der Wu Wei Akademie

Tai Chi Chuan oder Qigong professionell lernen

Die Wu Wei Akademie ist ein etablierter Anbieter von qualitätsabgesicherter Ausbildung in Hamburg.

Hybrid Lehrgänge ergänzen die traditionelle Ausbildung in Tai Chi Chuan oder Qigong.

Die Umsetzung der klassischen Ausbildung in den chinesischen Bewegungskünsten für Praktiker aus dem deutschsprachigen Raum ist einer der Schwerpunkte der Wu Wei Akademie.

„Für 2022 haben wir verschiedene Lehrgänge geplant, die unser Leistungsspektrum abdecken und wir sehen in den Beschränkungen durch Corona eine gute Möglichkeit in Kleingruppen noch bessere Ergebnisse zu erzielen.“ Erläuterungen der Akademie Leiter Jan Leminsky das Angebot für das kommende Jahr.

Im Bereich Qigong startet im April 2022 ein Lehrgang für Einsteiger um als Qigong Trainer die erste Stufe in der Ausbildung zu meistern.

Kursleiter-Intensiv nennt sich dann der im Mai 2022 beginnende Lehrgang, der die zweite Stufe in der Ausbildung darstellt und in der Befähigung zum Leiten eines eigenen Kurses führt.

Beide Ausbildungslehrgänge in Qigong finden in Kleingruppen und nur für Geimpfte statt, da der gesamte Unterricht in Präsenzform in der Hamburger Akademie stattfindet. Ausbilder Divyam de Martin-Sommerfeldt freut sich auf die neuen Gruppen und plant für den Herbst noch eine Intensivausbidlung im Bereich Senioren Qigong.

Im Bereich Tai Chi Chuan ist im März 2022 eine Hybrid-Ausbildung für 4 Teilnehmer zum Jugend-Trainer geplant. Der Reiz dieser Ausbildung ist, dass der Unterricht über Videounterricht am Sonntag erfolgt.

Daneben startet im April eine sogenannte traditionelle Ausbildung zum Tai Chi Chuan Kursleiter für 4 bis 6 Teilnehmer jeweils Mittwochs in der Wu Wei Akademie in Hamburg mit Ausbilder Jan Leminsky.

Die Wochenendausbildung in Tai Chi Chuan setzt wieder in 2023 ein und zwischenzeitlich besteht die Möglichkeit sich über die duale Ausbildung auch Online weiterzubilden.

Termine und Lehrgänge auf der Website der Akademie.

Die Wu Wei Schule und Akademie in Hamburg bietet regelmäßigen Unterricht in Tai Chi und Qi Gong. Die eigenen Schulräume mit Garten sind vornehm gehalten. Ausbildung und Seminare runden das Programm ab.

Im Businessbereich werden individuelle Lösungen im Streßmanagement angeboten. Im Ausbildungsprogramm der Wu Wei werden Kursleiter in Tai Chi Chuan und Qi Gong ausgebildet, die im Unterricht den Lehrern assistieren und dadurch für die Schüler eine sehr individuelle Betreuung ermöglichen.

