Warum der Beruf der Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) wieder gefragt ist

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist deutlich spürbar – auch in der Zahnmedizin. Gleichzeitig bietet kaum ein Ausbildungsberuf so vielseitige und sichere Perspektiven wie die Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA). Die moderne Zahnarztpraxis ZiP – Zahnarzt in Pasing setzt bewusst auf die Förderung junger Talente und zeigt, warum sich der Einstieg in diesen Beruf lohnt.

Die Aufgaben einer ZFA sind heute weit mehr als klassische Assistenz. Neben der Unterstützung bei Behandlungen gehören auch organisatorische Abläufe, Patientenbetreuung sowie Einblicke in moderne medizinische Prozesse zum Alltag. „Die Ausbildung ist abwechslungsreich, verantwortungsvoll und bietet echte Entwicklungsmöglichkeiten“, erklärt Prof. Dr. Dr. Vadachkoria. Leiter der Praxis.

Besonders durch die fortschreitende Digitalisierung hat sich das Berufsbild stark weiterentwickelt. Digitale Diagnostik, moderne Behandlungstechniken und innovative Praxisabläufe eröffnen Auszubildenden spannende Einblicke in die Zukunft der Zahnmedizin. Gleichzeitig bleibt der menschliche Aspekt zentral: Der direkte Kontakt mit Patienten und das Vertrauen, das dabei entsteht, machen den Beruf besonders erfüllend.

ZiP – Zahnarzt in Pasing legt großen Wert darauf, Auszubildende von Anfang an aktiv einzubinden. „Uns ist wichtig, dass unsere Auszubildenden nicht nur zuschauen, sondern Verantwortung übernehmen und Teil des Teams sind“, so Prof. Vadachkoria. Ein strukturiertes Ausbildungskonzept, persönliche Betreuung und ein wertschätzendes Arbeitsumfeld bilden die Grundlage dafür.

Auch die Karrierechancen nach der Ausbildung sind vielfältig. Von Spezialisierungen in Prophylaxe oder Verwaltung bis hin zu weiterführenden Qualifikationen im Bereich Dentalhygiene stehen zahlreiche Wege offen. Damit bietet die Ausbildung zur ZFA nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch langfristige Perspektiven im Gesundheitswesen.

Mit ihrem Engagement in der Ausbildung möchte die Praxis ein Zeichen setzen und junge Menschen für einen Beruf begeistern, der medizinisches Interesse, Teamarbeit und den Umgang mit Menschen vereint.

ZiP – Zahnarzt in Pasing ist eine moderne Zahnarztpraxis in München-Pasing unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. O. Vadachkoria Ph. D. Die Praxis verbindet digitale Zahnmedizin mit hoher Expertise in Chirurgie und Implantologie sowie einer einfühlsamen Betreuung für Patienten jeden Alters.

Kontakt

Zahnarzt in Pasing

Prof.Dr.Dr.med.dent. Vadachkoria

Bodenseestr. 5

81241 Pasing

089880150



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