Durch die Ausbildung beim B.I.E.K. einander von Herzen verstehen

In 2022 geht unsere neu konzipierte Ausbildung „Gewaltfreie Kommunikation“ mit Eberhardt Scherenz als Dozent in die nächste Runde: Ab dem 23. Juni startet die berufsbegleitende Fort- und Ausbildung in Mörlenbach (Hessen)!

Sie haben die Gewaltfreie Kommunikation in einer Einführung bereits kennen gelernt und möchten nun Ihre Erfahrung damit vertiefen?

Perfekt! Damit erfüllen Sie alle Voraussetzungen für diese Ausbildung. Im Anschluss werden Sie nicht nur in der Lage sein diese Haltung sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld zu leben, sondern Sie können außerdem die Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation auch vermitteln. Überdies sind Sie befähigt, Einführungskurse, Seminare oder Vorträge in der Gewaltfreien Kommunikation zu geben.

Die Fortbildung findet dabei berufsbegleitend in fünf Modulen à 3 Tagen statt.

Inhalte und Methoden:

– Wiederholung und Vertiefung der Grundlagen des Modells der Gewaltfreien Kommunikation

– Beobachtungen ohne Bewertung ausdrücken

– Gefühle wahrnehmen und ausdrücken

– Bedürfnisse erkennen und ausdrücken

– Klare Bitten und Strategien entwickeln

– Grundannahmen und Menschenbild der Gewaltfreien Kommunikation

– Integration der gewaltfreien Haltung

– Vertiefende Schlüsselunterscheidungen

– Mich selbst offen und ehrlich ausdrücken

– Selbsteinfühlung

– Umgang mit Wut und Ärger

– Freundschaft schließen mit dem inneren Wolf

– Transformation von Verhaltensmustern: Glaubenssatzarbeit

– Auf den Anderen emphatisch eingehen

– Die Kraft empathischen Zuhörens

– Das „4-Ohren-Modell“

– „Giraffentanz“

– Umgang mit einem „Nein“

– Umgang mit Kritik und Angriffen

– Gewaltfreie Kommunikation und sozialer Wandel

– Gewaltfreie Kommunikation in Schulen, Kindergärten, Organisationen und Unternehmen

– Gewaltfreie Kommunikation im Gruppenprozess leben

– Methoden

– Teilnehmerzentrierte Seminarleitung

– Dialogische Gespräche

– Rollenspiele zu Anliegen der Teilnehmenden aus dem beruflichen und persönlichen Bereich

– Prozessorientierte Plenumsarbeit

– Achtsamkeitsübungen und Körperarbeit zur Förderung der empathischen Haltung

– Unterstützungspartnerschaften unter den Teilnehmenden zwischen den Blöcken

„Ich wünsche mir Teilnehmende, die Freude und Mut mitbringen, die Gewaltfreie Kommunikation in der Fortbildungsgruppe im lebendigen Miteinander zu lernen und zu leben. Mir ist es wichtig, in der Gruppe den sozialen Wandel zu leben, den die Gewaltfreie Kommunikation anstrebt. Mein Arbeitsstil ist teilnehmer- und prozessorientiert. Die lebendige Praxis ist mir genauso wichtig wie die Vermittlung theoretischer Inhalte. Im Plenum und in Kleingruppen arbeiten wir mit den beruflichen und persönlichen Anliegen, Themen und inneren wie äußeren Konflikten der Teilnehmenden. Dazu gehören auch die Arbeit mit behindernden Glaubenssätzen und Verhaltensmustern und die Arbeit im Plenum, um Gruppenprozesse zu klären.“ (Eberhard Schererz)

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

