Aus vielen kleinen Gesten wird große Hoffnung Kabs sammelt erneut Spenden für schwerkranke Kinder
Familienunternehmen startet traditionelle Weihnachtsaktion vom 2. bis 18. Dezember 2025 und belohnt jede Spende mit bis zu 45 % Rabatt
Hamburg, 18. November 2025
Ein Lächeln im Krankenhausbett, ein Moment Hoffnung. Genau solche Augenblicke schenken
die Spenden der Kabs-Kundinnen und -Kunden jedes Jahr aufs Neue. Als die kleine Paula mit
fünf Jahren an Leukämie erkrankte und monatelang um ihr Leben kämpfte, stand der Kinderhilfe
e.V. ihrer Familie zur Seite. Nach erfolgreicher Stammzellentransplantation kann Paula heute
wieder lachen. Ein Lächeln, das durch Spendenaktionen wie die von Kabs erst möglich wird.
Helfen wird belohnt
Vom 2. bis 18. Dezember 2025 ruft Deutschlands führender Polsterspezialist daher erneut zur
Weihnachtsaktion auf. Nur wer in einer Kabs-Filiale spendet, erhält bis zu 45 % Rabatt auf das
Sortiment und schenkt gleichzeitig schwerkranken Kindern wie Paula neue Hoffnung. Im letzten
Jahr kamen so 16.249,51 Euro zusammen.
„Unsere Kundinnen und Kunden zeigen jedes Jahr aufs Neue, was Zusammenhalt bedeutet“,
sagt Geschäftsführer Robert A. Kabs. „Mit ihrer Spende schenken sie gerade in der Adventszeit
Hoffnung und Zuversicht. Dank ihrer Unterstützung konnten wir in den vergangenen Jahren
bereits über 100.000 Euro an den Kinderhilfe e.V. spenden.“
Jede Spende zählt
Die gesammelten Spenden fließen direkt in die Arbeit des Kinderhilfe e.V. – von speziellen
Therapien über psychosoziale Beratung bis zu Erholungsangeboten für betroffene Familien.
Jeder Euro kommt dort an, wo er am dringendsten gebraucht wird.
„Die jährliche Spendenaktion von Kabs zugunsten unseres Vereins ist für uns immer ein
Lichtblick an Weihnachten. Kabs unterstützt uns in der Arbeit mit krebs- und schwerkranken
Kindern, den betroffenen Eltern und den Geschwisterkindern. Gerade zur Weihnachtszeit
brauchen diese Familien Hilfe und Halt, um die schwere Situation zu meistern. Danke Kabs für
diesen Rückenwind!“, sagt Dr. Dieter Hasse, Vorstand des Kinderhilfe e.V.
Eine Tradition mit Herz
Diese Weihnachtsaktion ist längst zu einer Tradition geworden, die zeigt: Kabs steht für mehr als
Möbel. Seit 1969 versteht sich das Familienunternehmen als Teil der Gesellschaft, der
Verantwortung übernimmt. Jahr für Jahr kommen Kundinnen und Kunden in der Adventszeit
zusammen, um gemeinsam etwas zu bewegen. Wer bei Kabs spendet, schenkt mit dieser
kleinen Geste nicht nur Freude, sondern echte Hoffnung.
Die Erfolgsgeschichte von Kabs begann 1969 in Hamburg. Heute zählt das
Familienunternehmen zu den führenden Anbietern für Polstermöbel in Deutschland und steht
für Qualität, Service und Nähe. Neben innovativen Einrichtungskonzepten engagiert sich Kabs
seit Jahren mit vielfältigen sozialen Projekten für Familien und Kinder. Für seine
familienfreundliche Unternehmenskultur wurde Kabs mit dem Familiensiegel der „Hamburger
Allianz für Familien“ ausgezeichnet.
