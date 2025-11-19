Aus vielen kleinen Gesten wird große Hoffnung Kabs sammelt erneut Spenden für schwerkranke Kinder

Familienunternehmen startet traditionelle Weihnachtsaktion vom 2. bis 18. Dezember 2025 und belohnt jede Spende mit bis zu 45 % Rabatt

Hamburg, 18. November 2025

Ein Lächeln im Krankenhausbett, ein Moment Hoffnung. Genau solche Augenblicke schenken

die Spenden der Kabs-Kundinnen und -Kunden jedes Jahr aufs Neue. Als die kleine Paula mit

fünf Jahren an Leukämie erkrankte und monatelang um ihr Leben kämpfte, stand der Kinderhilfe

e.V. ihrer Familie zur Seite. Nach erfolgreicher Stammzellentransplantation kann Paula heute

wieder lachen. Ein Lächeln, das durch Spendenaktionen wie die von Kabs erst möglich wird.

Helfen wird belohnt

Vom 2. bis 18. Dezember 2025 ruft Deutschlands führender Polsterspezialist daher erneut zur

Weihnachtsaktion auf. Nur wer in einer Kabs-Filiale spendet, erhält bis zu 45 % Rabatt auf das

Sortiment und schenkt gleichzeitig schwerkranken Kindern wie Paula neue Hoffnung. Im letzten

Jahr kamen so 16.249,51 Euro zusammen.

„Unsere Kundinnen und Kunden zeigen jedes Jahr aufs Neue, was Zusammenhalt bedeutet“,

sagt Geschäftsführer Robert A. Kabs. „Mit ihrer Spende schenken sie gerade in der Adventszeit

Hoffnung und Zuversicht. Dank ihrer Unterstützung konnten wir in den vergangenen Jahren

bereits über 100.000 Euro an den Kinderhilfe e.V. spenden.“

Jede Spende zählt

Die gesammelten Spenden fließen direkt in die Arbeit des Kinderhilfe e.V. – von speziellen

Therapien über psychosoziale Beratung bis zu Erholungsangeboten für betroffene Familien.

Jeder Euro kommt dort an, wo er am dringendsten gebraucht wird.

„Die jährliche Spendenaktion von Kabs zugunsten unseres Vereins ist für uns immer ein

Lichtblick an Weihnachten. Kabs unterstützt uns in der Arbeit mit krebs- und schwerkranken

Kindern, den betroffenen Eltern und den Geschwisterkindern. Gerade zur Weihnachtszeit

brauchen diese Familien Hilfe und Halt, um die schwere Situation zu meistern. Danke Kabs für

diesen Rückenwind!“, sagt Dr. Dieter Hasse, Vorstand des Kinderhilfe e.V.

Eine Tradition mit Herz

Diese Weihnachtsaktion ist längst zu einer Tradition geworden, die zeigt: Kabs steht für mehr als

Möbel. Seit 1969 versteht sich das Familienunternehmen als Teil der Gesellschaft, der

Verantwortung übernimmt. Jahr für Jahr kommen Kundinnen und Kunden in der Adventszeit

zusammen, um gemeinsam etwas zu bewegen. Wer bei Kabs spendet, schenkt mit dieser

kleinen Geste nicht nur Freude, sondern echte Hoffnung.

Die Erfolgsgeschichte von Kabs begann 1969 in Hamburg. Heute zählt das

Familienunternehmen zu den führenden Anbietern für Polstermöbel in Deutschland und steht

für Qualität, Service und Nähe. Neben innovativen Einrichtungskonzepten engagiert sich Kabs

seit Jahren mit vielfältigen sozialen Projekten für Familien und Kinder. Für seine

familienfreundliche Unternehmenskultur wurde Kabs mit dem Familiensiegel der „Hamburger

Allianz für Familien“ ausgezeichnet.

Kontakt

Kabs Service & Logistik GmbH

Artur Okhonko

Gertrudenstraße 3

20095 Hamburg

040 210 910 – 156



https://www.kabs.de/

Bildquelle: KINDERHILFE e.V.