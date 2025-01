Aus der Insolvenz in Richtung Erfolg: Oceansapart startet mit Unterstützung von everstox durch

Der Berliner Activewear Brand Oceansapart optimiert mit der everstox-Technologie seine E-Commerce-Logistik und meistert erfolgreich seinen Wiedereinstieg ins Tagesgeschäft

München, 29. Januar 2025 – everstox, Entwickler und Betreiber der gleichnamigen Logistics-as-a-Service (LaaS) Plattform, freut sich über einen neuen Kunden aus der Modebranche: Der Berliner Activewear-Anbieter Oceansapart, der vor einigen Monaten durch seine Insolvenz für Schlagzeilen sorgte, optimiert seine Logistikprozesse mit Hilfe von everstox von Grund auf. Darüber hinaus steigert das Unternehmen seine Effizienz und gewinnt den jederzeitigen kompletten Einblick in unternehmenskritische Auswertungen. Diese transparenten Prozesse – ermöglicht durch die cloud-basierte everstox-Lösung – tragen erheblich zum neuen Erfolg von Oceansapart bei.

Noch vor wenigen Monaten stand es schlecht um das 2017 gegründete Mode-Label Oceansapart, das Activewear für Sport- und Yoga-begeisterte Frauen herstellt und europaweit vertreibt. Die drohende Insolvenz konnte Ende 2024 durch das Mannheimer Socken- und Unterwäsche-Label Snocks abgewendet werden. Im Zuge der Reorganisation des Unternehmens folgte auch eine Neuausrichtung der gesamten Logistik. Bei der Ausschreibung konnte der Münchner Logistikexperte everstox deutlich punkten: mit umfassender Logistikexpertise, gepaart mit allen zeitgemäßen Erfordernissen eines effizienten, internationalen Fulfillments sowie kompletter Datentransparenz in Echtzeit.

„Dank der digitalen Plattform von everstox können wir nun unsere Lager- und Versandprozesse automatisieren und in Echtzeit überwachen. Dadurch konnten wir nicht nur unsere Effizienz steigern, sondern auch Fehlerquoten im Fulfillment deutlich reduzieren, Lieferzeiten drastisch verkürzen und gleichzeitig unsere Versand- und Betriebskosten senken. Zusätzlich bietet uns everstox die Flexibilität, unsere Logistik nahtlos an neue Marktanforderungen anzupassen“, erläutert Christian Körner, Head of Logistics bei Oceansapart.

Hohe Skalierbarkeit und transparente Prozesse gehören zum Erfolgsrezept

Eine der Kernherausforderungen, die ein schnell wachsendes Unternehmen bewältigen muss, besteht darin, sicherzustellen, dass alle Logistikprozesse reibungslos ablaufen und sich schnell skalieren lassen, so dass keine Arbeitsrückstände entstehen und alle Daten jederzeit transparent eingesehen werden können. Gibt es hier Einschränkungen und eine unklare Datenlage, so können massive Probleme entstehen – im Fall von Oceansapart beispielsweise in Form von gravierenden Unter- oder Überbeständen. Die jetzige Lösung mit everstox ist hingegen von Vornherein auf reibungsloses Wachstum ausgelegt und beliebig skalierbar.

Ein weiterer Pluspunkt der everstox-Lösung sind die im Warehouse eingesetzten Auto-Stores, in denen die Waren von Oceansapart lagern und automatisiert mit Hilfe von Robotern zu den Packstationen gelangen. Zudem bietet everstox spezielle Features an, die insbesondere für Fashion-Anbieter und letztlich auch für eine hohe Kundenzufriedenheit wichtig sind: spezialisierte Prozesse, um Preisschilder und Klassifizierungen an der Ware zu befestigen, beschädigte Waren zu kennzeichnen sowie Qualitäts-Checks beim Waren- und Chargen-Eingang vorzunehmen.

Für die internationalen Versand arbeitet everstox mit verschiedenen Carriern zusammen, die auch die „letzte Meile“ sehr gut meistern.

Nicht zuletzt gehören auch die umfassenden Features für die Datenanalyse zu den großen Vorteilen der everstox-Lösung. So können die Mitarbeitenden sämtliche wichtigen Fakten sofort und in Echtzeit einsehen. Beispielsweise: Wie viele Items wurden verschickt? Wer sind die Besteller? Wie viele Pakete werden über die jeweiligen Paketdienstleister versandt? Wie lange dauert es ab Bestellung bis zum Versand? Wie lange dauert die Auslieferung in den jeweiligen Ländern? Wie hoch sind die Kosten der einzelnen Versanddienstleister?

„Oceansapart hat sich nach einer herausfordernden Phase bewusst für einen Neustart mit Fokus auf Innovation und Effizienz entschieden. Wir freuen uns, sie mit unserer Technologie und operativen Expertise im Fashion-Segment auf diesem Weg zu unterstützen und gemeinsam eine transparente, schlanke und zukunftsfähige Logistik aufzubauen, die ihrem internationalen Wachstum gerecht wird“, so Johannes Tress, Mitgründer und Co-Geschäftsführer von everstox.

everstox ist eine führende Technologieplattform für innovative Logistiklösungen. Der gleichnamige Entwickler und Betreiber der Plattform mit Firmensitz in München, verbindet mit seiner Lösung Marken, Händler und E-Commerce-Unternehmen mit einem europaweiten Netzwerk unabhängiger Logistikdienstleister aus den Bereichen Lagerung, Fulfillment und Versand und ermöglicht seinen Kunden damit europaweit transparente, agile, skalierbare und nachhaltige Logistiklösungen.

Die cloud-basierte SaaS-Plattform everstox digitalisiert und automatisiert dabei Logistikprozesse, bietet Echtzeit-Transparenz über Lagerbestände und Lieferungen und integriert sich nahtlos in bestehende IT-Systeme wie ERP- oder E-Commerce-Plattformen. Mit seinem modularen Ansatz unterstützt everstox Unternehmen dabei, effizienter zu wachsen, in neue Märkte zu expandieren und gleichzeitig Lieferzeiten zu optimieren. Weitere Informationen gibt es unter: www.everstox.com

