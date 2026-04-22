Aus dem Bad wird ein Ort zum Aufatmen

Frottier, Badematten und Bademäntel von Erwin Müller verwandeln das Badezimmer mit wenig Aufwand in eine persönliche Wellnessoase

Das Badezimmer ist längst mehr als ein funktionaler Raum. Mit weichen Frottierwaren, flauschigen Badematten und komfortablen Bademänteln lässt es sich im Handumdrehen in einen Ort verwandeln, der Ruhe, Geborgenheit und kleine Auszeiten im Alltag schenkt. Hochwertige Materialien, angenehme Haptik und gezielt gesetzte Farbakzente schaffen ein Ambiente, das zum Entspannen einlädt – von frühlingshaft leicht bis zeitlos elegant.

Dezente Eleganz für ein stilvolles Wohlfühlbad

Schon mit wenigen Mitteln lässt sich im Bad eine harmonische Atmosphäre schaffen. Hochwertige Walk-Frottier-Tücher, kombiniert mit Accessoires aus Naturmaterialien und abgestimmten Farben, bringen Wärme und

Wohnlichkeit in den Raum.

Die Erwin Müller Walk-Frottier-Tücher der Serie „Bühl“ setzen mit einem Tuch im Mandala-Design und einem unifarbenen Pendant stilvolle Akzente. Die Serie ist in verschiedenen Pastellfarben erhältlich.

Zeitlose Eleganz und einen Hauch von Luxus vermitteln die Jacquard-Walk-Frottier-Tücher der Serie „Konstanz“ mit dem feinen Streifendessin. Sie überzeugen durch ihr besonders hohes Volumen und die Verwendung ägyptischer Baumwollfasern. Unifarbene Tücher derselben Serie ergänzen den Look harmonisch.

Wer bewusst farbige Akzente setzen möchte, findet in der Walk-Frottier-Serie „Karlsruhe“ eine große Auswahl aktueller Trendfarben. Die Tücher aus 100 % Baumwolle sind besonders saugstark und hautsympathisch und bringen frische Impulse in puristisch eingerichtete Bäder.

Frühlingsfrische Leichtigkeit im Badezimmer

Helle Grüntöne und erdige Nuancen bringen die Leichtigkeit des Frühlings ins Bad. Die Badematte „Palamas“ wird mit ihrem modernen Blumendessin zum dekorativen Blickfang und verwöhnt zugleich mit einem hohen, weichen Flor. Eine rutschhemmende Beschichtung auf der Rückseite sorgt für zusätzlichen Komfort. Dazu passen unifarbene Walk-Frottier-Tücher in Weiß sowie in natürlichen, warmen Farbtönen.

Sommerliche Wärme mit ausdrucksstarken Akzenten

Auch kräftige Farben können das Badezimmer in eine Wohlfühlzone verwandeln. Rot bringt optisch Wärme in den Raum und wirkt in Kombination mit Weiß und Schwarz modern und lebendig.

Die Badematte „Wellness“ macht ihrem Namen alle Ehre: Ihr hoher, flauschiger Flor umschmeichelt die Füße, die rutschhemmende Rückseite sorgt für sicheren Halt. Frische, sommerliche Akzente setzen rote Walk-Frottier-Handtücher der Serie „Karlsruhe“. Blumen und ausgewählte Badaccessoires unterstreichen den wohnlichen Charakter zusätzlich.

Kuschelige Begleiter für den Wellnesstag zu Hause

Für das perfekte Spa-Gefühl daheim dürfen auch Bademäntel nicht fehlen. Der Leichtfrottier-Bademantel „Tracy“ von REDBEST ist leicht, angenehm zu tragen und trocknet schnell. Damit eignet er sich nicht nur für entspannte Stunden zu Hause, sondern auch für Sauna, Wellness und Reisen. Moderne Streifen verleihen dem Kapuzenbademantel eine frische Optik.

Wärmend und besonders weich präsentiert sich der Fleece-Unisex-Bademantel „Perris“ von REDBEST. Seine samtige Oberfläche und das schnelltrocknende Material machen ihn zum idealen Begleiter für entspannte Wohlfühlmomente.

Auch kleine praktische Helfer tragen zum Wellnessgefühl bei. Der Erwin Müller Microfaser-Turban unterstützt die Haarpflege nach dem Bad oder einer Gesichtsmaske. Durch seine durchdachte Form lässt er sich einfach anlegen, eindrehen und mit einem Knopf fixieren. Das Material nimmt viel Feuchtigkeit auf, sodass die Haare nicht mehr trocken gerubbelt werden müssen.

Mit hochwertigen Frottierwaren, weichen Badematten und komfortablen Bademänteln lässt sich das Badezimmer ohne großen Aufwand in eine persönliche Wellnessoase verwandeln. Entscheidend sind Materialien, die sich gut anfühlen, Farben, die die gewünschte Stimmung unterstützen, und Produkte, die Funktionalität mit Wohnlichkeit verbinden. So wird aus dem Bad ein Rückzugsort für kleine Auszeiten im Alltag.

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Seit 1996 werden Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Ziel ist erstklassige Qualität und breite Auswahl; das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Pionier im Onlinehandel

Erwin Müller eröffnete bereits 1997 einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international online vertreten. Der Shop wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. Deutscher Online-Handels-Award in der Kategorie Wohnen & Einrichten; deutscher Handelspreis 2022 in der Kategorie Mittelstand).

Neuer Onlineshop seit 2019

2019 wurde der Onlineshop thematisch neu ausgerichtet und bietet Artikel in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“. Unter „Themen“ finden sich Welten für Anlässe, Lieblingsthemen sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Unter „Personalisierte Produkte“ wird eine große Auswahl für ganz individuelle Geschenk-Ideen angeboten.

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