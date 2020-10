Aurora Gomez und Stella Penso starten bei FREE NOW

Zwei Neueinstellungen sollen Expansion in den Märkten verstärken

Hamburg 07. Oktober 2020 – Während des letzten Jahres hat sich FREE NOW von ei-ner reinen Taxi-App zu einer Multiservice-Mobilitätsplattform entwickelt. In ausge-wählten Städten können Kunden Taxis, Ride – das Mietwagenangebot mit lizenzierten Fahrern und Micromobility-Services wie E-Scooter und E-Bikes sowie Carsharing-Dienste buchen. Um diese Entwicklung weiterzuführen und auch personell zu unter-stützen, baut FREE NOW das Marketing Leadership Team weiter aus.

Aurora Gomez wird künftig als Vice President Growth und Stella Penso als Vice President Marketplace Performance bei Europas führendem Mobilitätsanbieter am Steuer sitzen. Beide werden an Thomas Zimmermann, Chief Marketing Officer, berichten: “Ich freue mich sehr, dass wir nicht nur einen, sondern gleich zwei sehr erfahrene und talentierte Vice Presidents für unser zentrales Marketing-Team gewinnen konnten. Stellas und Auroras tiefes Bran-chenwissen und ihre Passion für unser Business werden unseren Vorsprung in der Branche weiter ausbauen.” Gomez und Penso haben einen gemeinsamen beruflichen Hintergrund: Von 2016 bis 2018 arbeiteten beide für das in Dubai ansässige Mobilitätsunternehmen Careem, wo sie zu einem außerordentlichen Wachstum des Unternehmens beitrugen. Auf-grund dieser Entwicklung wurde Careem von Uber übernommen und zählt damit zum bisher größten Technologie-Deal im Nahen Osten.

Aurora Gomez künftig Vice President Growth bei FREE NOW

Aurora Gomez kommt direkt von Careem, wo sie als Director Customer Growth für die Defi-nition und Umsetzung der Customer Growth Strategie in der erweiterten MENA-Region ver-antwortlich war. Zu ihren früheren Stationen gehören Walgreens Boots Alliance und ICF (Institut Català de Finances). Bei FREE NOW wird Gomez für das funktionsübergreifende Wachstum des Ride-Hailing Geschäfts sowie für das multimodale Mobilitätsangebot verant-wortlich sein. “Ich freue mich darauf, Teil des FREE NOW Teams zu sein, um gemeinsam Mobilität neu zu denken. Ich glaube fest an das Potenzial des Mobilitätssektors und möchte meinen Beitrag dazu leisten, dessen Wachstum zu beschleunigen und Innovationen innerhalb von FREE NOW voranzutreiben”, erklärt die Spanierin.

FREE NOW gewinnt Stella Penso als Vice President Marketplace Performance

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Stella Penso ein weiterer wertvoller Gewinn für das Marketing-Team von FREE NOW. Von London aus wird sie eng mit den zentralen und loka-len FREE NOW Teams zusammenarbeiten und sich um die Rentabilität und die Preisstrate-gie der einzelnen Märkte kümmern. Zuletzt war Penso als Senior Director Pricing bei Skyscanner in London tätig, wo sie während der Corona-Krise für den Aufbau der allerersten Preisgestaltungsfunktion von Skyscanner verantwortlich war. Penso zur neuen Aufgabe: “Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, einen Beitrag zum nachhaltigen Wachstum der urba-nen Mobilität im europäischen Markt von FREE NOW leisten zu können. FREE NOW arbei-tet mit anderen Anbietern in spannenden Märkten zusammen, die von der Entwicklung des Ride-Hailings zur Multimodalität profitieren können. Effiziente multimodale Plattformen wer-den entscheidend dazu beitragen, die europäischen Städte lebenswerter und grüner zu machen.”

In diesem Jahr ist FREE NOW mit der Integration von E-Scootern, E-Bikes und Carsharing entscheidende Schritte gegangen und hat sein Portfolio als Multiservice-Provider erweitert. Auch über die deutschen Grenzen hinweg baut FREE NOW sein Angebot weiter aus, damit Kunden in jeder Lebenslage und zu jedem Anlass die passende Mobilitätsoption bereit haben – und das in nur einer App.

Über FREE NOW:

FREE NOW ist das Multiservice-Mobilitäts-Joint-Venture von Daimler und BMW. Neben dem Ride-Hailing-Service bietet FREE NOW auch Angebote aus den Bereichen Micromobility und Carsharing an. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (zehn europäische Märkte), Beat (fünf lateinamerikanische Märkte und ein europäischer Markt), Kapten (ein europäischer Markt) und hive (drei europäische Märkte). Zusammen werden die Verticals derzeit von 41 Millionen Nutzern in 17 Märkten und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist die FREE NOW Gruppe der größte Anbieter von Ride-Hailing Services in Europa und die am schnellsten wachsende Vermittlungsplattform in Lateinamerika. Insgesamt beschäftigt die FREE NOW Gruppe mehr als 2.200 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um den Globus. CEO der FREE NOW Gruppe ist Marc Berg.

Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

