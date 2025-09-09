Aurachirurgie: Alternative zur OP in Frankfurt

Energetische Eingriffe bei Schmerzen, Blockaden und Traumata – sanft, individuell und ohne Risiko.

Wenn die Angst vor der OP groß ist

Viele Menschen im Rhein-Main-Gebiet stehen vor einem medizinischen Eingriff und spüren Unsicherheit oder sogar Angst. Andere leiden unter Beschwerden, für die es keine klare organische Ursache gibt. Genau hier setzt die Aurachirurgie an: eine sanfte, energetische Methode, die symbolisch mit der Aura des Menschen arbeitet – ganz ohne körperlichen Schnitt, aber mit oft tiefgreifender Wirkung.

Markus Krügel – Ihr Experte für Aurachirurgie

In Frankfurt bietet Markus Krügel, zertifizierter Aurachirurg mit langjähriger Erfahrung, diese spezialisierte Methode an. Die Aurachirurgie versteht den Menschen als Ganzes und setzt dort an, wo klassische Medizin häufig keine Antworten liefert.

Typische Anwendungsbereiche sind:

-Chronische Schmerzen (z. B. Rücken, Gelenke, Migräne)

-Funktionelle Beschwerden ohne klare organische Ursache

-Energetische Harmonisierung nach Operationen oder Unfällen

-Karmische Themen bearbeiten und alte Muster auflösen

-Wirbelsäulenaufrichtung (energetisch) bei Blockaden und Fehlhaltungen

-Zell- und DNA-Heilung (energetisch) zur Stärkung der Selbstheilungskräfte

Ergänzung zur klassischen Medizin

Wichtig: Aurachirurgie ersetzt keine ärztliche Behandlung. Sie wird vielmehr als begleitende und ergänzende Methode verstanden, die Heilungsprozesse fördert und die Verbindung von Körper, Geist und Seele stärkt. Viele Klientinnen und Klienten berichten von spürbarer Entlastung, mehr Energie und innerer Ruhe. Besonders für Menschen mit Angst vor chirurgischen Eingriffen kann die Aurachirurgie eine wertvolle Alternative oder Ergänzung darstellen.

Jetzt informieren und ausprobieren

Interessierte können ein kostenfreies, 30-minütiges Informationsgespräch in Anspruch nehmen. In diesem separaten Termin erklärt Markus Krügel die Möglichkeiten der Aurachirurgie, bespricht individuelle Anliegen und prüft gemeinsam mit den Interessenten, ob diese Methode geeignet ist.

Kontakt:

Markus Krügel

Tel: 0 69 – 99 99 80 61 0

Mobil: 0 15 77 – 53 29 09 8

eMail: info@mental-institut.de

https://www.mental-institut.de

Institut für Mentaltraining

Rathenauplatz 2-8 / Ecke Goetheplatz

60313 Frankfurt am Main

Unsere Praxis für Energetisches und Geistiges Heilen basiert auf der Erkenntnis, dass Körper und Geist eine energetische Einheit bilden. Wenn diese Energien aus dem Gleichgewicht geraten oder blockiert sind, kann dies unser Wohlbefinden beeinträchtigen und sogar Krankheiten verursachen. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die harmonische Balance der Energien wiederherzustellen. Wir bieten ganzheitliche Lebenshilfe mit direktem Nutzen für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlergehen.

