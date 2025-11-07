München, 07.11.2025 – Gefrustet durch einen Liebesbetrug ist ein 80-jähriger Herr aus Bayern, der über eine Singlebörse eine Dame kennenlernte, nach Kirgistan gereist, um seine vermeintliche Liebschaft aufzuspüren. Die Suche verlief „selbstverständlich ohne Erfolg“, wie die Polizeidirektion in Regensburg berichtete. Am Konsulat in dem zentralasiatischen Land sei der Senior über den mutmaßlichen Betrug aufgeklärt worden, woraufhin er nach Deutschland zurückgeflogen sei und Anzeige bei der Polizei erstattet habe.

Liebesbetrüger nutzen vermehrt Online-Plattformen

Über zwei Jahre hinweg verlor der 80-Jährige aus dem Landkreis Cham demnach einen sechsstelligen Betrag durch Liebesbetrug. Im März 2023 hatte der Senior eine Mail aus Kirgistan erhalten, mit der ihn eine vermeintliche Frau um Geld für eine Operation bat. Außerdem gaukelte der Betrüger oder die Betrügerin ihm Liebe vor und schickte auch Fotos sowie die Kopie eines Reisepasses. Gutgläubig fiel der 80-Jährige auf die Betrügermasche herein und überwies eine Geldsumme ins Ausland. Am Ende kamen innerhalb der vergangenen zwei Jahre unter verschiedenen Vorwänden mehr als 50 weitere Überweisungen hinzu. Nach einer neuen Geldforderung im September 2025 brach der Senior aus der Oberpfalz in Ostbayern den Kontakt ab und machte sich auf den Weg nach Kirgistan.

Beim Lovescamming nutzen Betrügerinnen Dienste von Datingplattformen

Beim Lovescamming nutzen Betrügerinnen und Betrüger emotionale Verbindungen aus, um Geld oder persönliche Informationen von ihren Opfern zu erlangen. Dieser Betrug findet online statt, beispielsweise auf Dating-Plattformen, in sozialen Netzwerken oder über Messenger-Apps.

TTPCG DATING SERVICES ® bietet Sicherheit für Partnersuchende

Kunden werden von TTPCG-Franchisenehmern persönlich bzw. in einem virtuellen Meeting, bei dem sich Menschen über das Internet in Echtzeit per Video und Ton austauschen können, ohne physisch am selben Ort sein zu müssen, beraten. Ein hoher Anteil von Kunden wünscht das Informationsgespräch via Videokonferenz. Die Fernberatung führen fachkundige Franchisenehmer von TTPCG DATING SERVICES® durch. Übrigens: Die Nachfrage nach der Dienstleistung Partnervermittlung steigt jährlich. TTPCG® ist eine berufliche Chance für neben- und hauptberufliche Einsteiger. Vorgabe der Berater ist es, ein amtliches Ausweisdokument aller neuen Dienste-Nutzer einzusehen, was Sicherheit für andere Kunden bietet.

Höchste Sicherheit für Singles bietet TTPCG DATING SERVICES ®

Sporadisch oder aus gegebenem Anlass findet auch eine Prüfung der Identität durch den Online-Notar des TTPCG DATING SERVICES® statt. Eine Dame aus Südfrankreich kaufte sich die Dienstleistung bei TTPCG DATING SERVICES ® unter dem Vorsatz, von den vorgeschlagenen Herren Geld zu erschwindeln. Durch geheime Sicherheitsmechanismen, auf die Systeme des TTPCG DATING SERVICES® autonom zugreifen, wurde diese Kundin sofort gesperrt und alle Daten der Police national zu gebotenen Weiterungen übermittelt. Übrigens wurde TTPCG DATING SERVICES® von Federal Bureau of Investigation in den USA dafür ausgezeichnet, dass durch deren Mithilfe, namentlich die Übermittlung biometrischer Daten, ein lange gesuchter Heiratsschwindler dingfest gemacht werden konnte. Singles auf der Suche nach ihrem Liebesglück sind bei TTPCG DATING SERVICES® in den besten Händen, da der TTPCG-Schutzwall vor Love Scamming oder Romance Scamming perfekt schützt.

