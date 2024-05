Aufstiegskongress: Der Keynote Speaker 2024 ist Jonas Deichmann

Beim diesjährigen Aufstiegskongress vom 11. bis 12. Oktober 2024 dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf einen Athleten freuen, der mithilfe seines herausragenden Mindsets und einer klaren „Macher-Attitüde“ sportliche Leistungen erbringt, die nur als extrem bezeichnet werden können. Sein Name? Jonas Deichmann! Der „deutsche Forrest Gump“ ist als Extrem-Triathlet für außergewöhnliche sportliche Leistungen bekannt. Seine neueste Herausforderung: Ab dem 9. Mai absolviert er 120 Long-Distance-Triathlons an 120 aufeinanderfolgenden Tagen und wird nur einen Monat danach in Mannheim auf der Bühne stehen.

Die meisten von uns freuen sich, wenn sie einen Fünf-Kilometer-Lauf auf dem Laufband absolvieren, zehn Bahnen im örtlichen Hallenbad schwimmen oder die 50 Kilometer am Wochenende auf dem Fahrrad verbringen. Für Jonas Deichmann hingegen scheint selbst die reguläre Triathlon-Distanz schon zu kurz.

120 Triathlons? – Challenge 120 accepted!

Der Extrem-Triathlet startet am 9. Mai mit einer Challenge, die eigentlich nicht machbar klingt: Er möchte an 120 aufeinanderfolgenden Tagen auf der Triathlon-Langdistanzstrecke im mittelfränkischen Roth pro Tag 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und 42 Kilometer laufen – also bis zum 5. September jeden Tag einen Triathlon absolvieren.

Extremsportler mit buchstäblicher Leidenschaft

Auch wenn sich dieses Vorhaben für die meisten nach einer „Schnapsidee“ anhört, ist Jonas Deichmann wahrlich kein Greenhorn im Extremsport. Sein Durchhaltevermögen, seinen Ehrgeiz und seine LEIDENschaft hat er bereits mehrfach gezeigt. Zum Beispiel startete er im September 2020 in München mit seinem „Triathlon around the world“: 450 Kilometer Schwimmen entlang der kroatischen Küste, 21.000 Kilometer auf dem Fahrrad und 5.060 Kilometer per Laufschritt durch Mexiko. Als er am 30. November 2021 nach 430 Tagen wieder in München ankam, hatte er die Welt mit der Distanz von 120 Ironman umrundet und den Spitznamen „The German Forrest Gump“ erhalten.

Von der Wettkampfstrecke in Roth nach Mannheim zum Kongress

Gerade einmal einen Monat nachdem er die 120 Triathlons absolviert haben wird, kommt er als Keynote Speaker zum Aufstiegskongress nach Mannheim. Dann wird Jonas Deichmann über seine Erfahrungen während dieser Herausforderung, seine Motivation, sein Training und vieles mehr sprechen. Lassen Sie sich diesen Macher nicht entgehen und kommen Sie am 11. Oktober nach Mannheim zum Aufstiegskongress.

Tickets bald verfügbar unter www.aufstiegskongress.de

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum „Bachelor of Arts“ in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum „Bachelor of Science“ Sport/Gesundheitsinformatik, zum „Master of Arts“ in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum „Master of Business Administration“ Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das spezielle duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen, die digital und/oder an bundesweit eingerichteten Studienzentren (München, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich) absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 80 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Firmenkontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Tina Baquet

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-206



https://www.dhfpg.de/

Pressekontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Annabelle Barthel

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-186



https://www.dhfpg-bsa.de

Bildquelle: Jonas/Sammy Deichmann