Aufpoliert: Interlutions verschafft Website von Carsystem neuen Glanz

Digitale Leadagentur setzt Produktangebot für Autolackierbranche online in Szene

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt 30.09.2021 – Ob schleifen, spachteln oder polieren: Mit seinen hochwertigen Produkten gehört Carsystem weltweit zu den ersten Adressen im Bereich Automotive Refinishing. Die Marke des Uetersener Unternehmens VOSSCHEMIE steht für mehr als 60 Jahre Kompetenz in der Entwicklung von Polyesterspachtelmassen. Die Online-Präsentation des umfangreichen Sortiments für Karosserie- und Lackreparaturen wurde von der Digitalagentur Interlutions fachmännisch auf Hochglanz poliert.

“Was die Qualität unserer Produkte betrifft, sind wir absolut kompromisslos. Mit dieser Haltung konnten wir uns an der Spitze unserer Branche und in rund 64 Ländern weltweit etablieren. Interlutions hat uns dabei unterstützt, nun auch mit unserer Website die Pole Position zu erobern. Und das in Bestzeit! Denn auf unseren Wunsch hin erfolgte der Livegang drei Monate früher als ursprünglich geplant. Das nenn ich gelebte Agilität”, so Christoph Mühlich, Leiter Marketing bei VOSSCHEMIE.

Ziel der neuen Website ist es, bestehende und künftige Kunden von Carsystem optimal zu informieren. Vosschemie und Interlutions legten ein besonderes Augenmerk darauf, über eine übersichtliche Gestaltung die gesuchten Produkte schnell auffindbar zu machen. Des Weiteren realisierte die Digitalagentur im Rahmen des neuen Aufbaus in Typo3 eine Anbindung an das Product Information Management (PIM) System von Akeneo, das eine zentrale Pflege aller technischer Informationen, Produktbilder und -videos ermöglicht.

Auch das neue Design, das in Zusammenarbeit mit dem Kunden entstand, lässt den Produkten den Vortritt. Besonders deutlich wird dies auf den Produktdetailseiten, die großzügigen Raum für Informationen wie technische Merkblätter und Anwendungshinweise bieten und zugleich großformatige Abbildungen und Produktvideos einbinden. Neben den Produkten finden Nutzer per Menü ebenso einfach auch aktuelle Carsystem Trainings, weltweite Standorte sowie News zum mehr als 2.000 Artikel starken Sortiment.

Aktuell ist die neue Website auf Deutsch und Englisch verfügbar, für die nahe Zukunft steht Französisch als weitere Sprachversion an. “Dieses Projekt ist ein wahres Meisterstück in Sachen nahtloser Zusammenarbeit zwischen Agenturteam und Kunde. Obwohl wir uns coronabedingt ausschließlich remote treffen konnten, haben wir ein harmonisches und reibungsloses Miteinander erlebt. So war es schließlich auch möglich, die Website deutlich vor dem geplanten Termin zu launchen”, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Link zur Website: https://www.carsystem.org/

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt . Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Bildquelle: @Copyright_VossChemie