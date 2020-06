Aufbruchstimmung – neue Qualifizierungsangebote für die digitalisierte Arbeitswelt

– Seminarprogramm für das 2. Halbjahr 2020 mit neuen digitalen Zertifikatslehrgängen und Online-Workshops

– #digitalmiteinander: Bitkom Akademie bietet kostenfreie Webinare beim ersten Digitaltag

Es waren turbulente Wochen, in denen die Coronavirus-Krise der digitalen Transformation eine vollkommen neue Dynamik verlieh. Durch Homeoffice, Social Distancing und Lockdown haben viele Menschen die Chancen und Potentiale der Digitalisierung hautnah erleben können. Auch die Bitkom Akademie blickt auf ereignisreiche Wochen zurück. In kürzester Zeit wurden neue Seminare entwickelt, neue Formate ins Programm aufgenommen und zahlreiche Erkenntnisse gewonnen. Diese Erfahrungen spiegeln sich nun auch im Seminarprogramm für das zweite Halbjahr wider.

Neuer Teilnehmerrekord: Bitkom Akademie begrüßt 15.000 Teilnehmer im ersten Halbjahr

Im Zuge des Lockdowns bot die Bitkom Akademie eine neue Seminarreihe zu den Auswirkungen der Coronavirus-Krise an. Etwa 30 kostenfreie Weiterbildungen wurden binnen weniger Wochen vollkommen neu konzipiert und auf den Markt gebracht. “Gemeinsam mit unseren Partnern wollten wir Führungskräften und Angestellten konkrete Hilfestellungen in einer schwierigen Zeit bieten. Wir freuen uns, dass wir so viele Teilnehmer für unsere Inhalte begeistern konnten”, kommentiert Anja Olsok, Geschäftsführerin der Bitkom Servicegesellschaft, den zügigen Ausbau des Seminarprogramms in der Coronavirus-Krise. Eingebettet war das kostenfreie Weiterbildungsangebot in eine großangelegte Unterstützungskampagne von Deutschlands führendem Digitalverband Bitkom.

Insgesamt konnte die Bitkom Akademie allein im ersten Halbjahr über 15.000 Teilnehmer in ihren Seminaren begrüßen. Dadurch wird sich die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich mehr als verdoppeln.

Neu im Seminarprogramm: digitale Zertifikatslehrgänge und Online-Workshops

Das Seminarprogramm für das zweite Halbjahr ist ab sofort online. Neu im Programm sind nun erstmals auch ein- und mehrtägige Online-Workshops sowie digitale Zertifikatslehrgänge. “Wir haben den Lockdown genutzt, um neue Seminarformate und -Themen auszuprobieren. Das positive Feedback unserer Teilnehmer bestärkt uns, die Online-Lehrgänge dauerhaft in unser Programm aufzunehmen”, erklärt Anja Olsok die Integration der digitalen Bildungsformate in das Programm der Bitkom Akademie.

Außerdem wächst erneut das Themenspektrum. So wurden unter anderem die folgenden Seminare ins Programm aufgenommen:

– Conversion Rate Optimization (CRO) – Zertifikatslehrgang

– Experte für 3D-Druck – Zertifikatslehrgang

– Machine Learning (ML) mit Swift

Das neue Seminarprogramm der Bitkom Akademie umfasst etwa 200 Weiterbildungstermine. Mehr als die Hälfte der angekündigten Seminare kann kostenfrei online besucht werden.

Bitkom Akademie beteiligt sich beim ersten bundesweiten Digitaltag

Unter dem Motto #digitalmiteinander lädt die Initiative “Digital für alle” am 19. Juni 2020 die Bürger ein, den digitalen Wandel gemeinsam zu erleben. Dazu werden über 1.000 kostenfreie Veranstaltungen im digitalen Raum angeboten. Auch die Bitkom Akademie veranstaltet insgesamt vier Live-Online-Seminare am ersten Digitaltag:

– Wie shoppen die Deutschen online? Neueste Zahlen und Trends im e-Commerce

– Einführung in die Welt der Quantencomputer

– Augmented Reality (AR) – Anwendungen für Industrie greifbar machen

– Industrial Security – Sicherheit als wesentlicher Bestandteil von Industrie 4.0

Die Bitkom Akademie ist der erste Ansprechpartner für die Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften für die digitalisierte Arbeitswelt. Seit 2005 finden jährlich über 400 Weiterbildungen in den Themenbereichen Digitale Transformation, IT-Sicherheit, Datenschutz, Projektmanagement, Digital Marketing sowie Recht & Finanzen statt. Kostenfreie Live-Online-Seminare machen ungefähr die Hälfte des Seminarprogramms aus. Neben festen Konstanten – beispielsweise Ausbildungen zu IT-Sicherheit und Datenschutz – nimmt die Bitkom Akademie regelmäßig neue Themen in ihr Programm auf. Besonders stark wuchs zuletzt das Angebot rund um innovative Technologien – etwa zum Quantencomputing, zur Künstlichen Intelligenz oder dem wirtschaftlichen Einsatz von IoT und Augmented Reality. Im ersten Halbjahr des Jubiläumsjahrgangs 2020 nahmen 15.000 Menschen an den Seminaren der Bitkom Akademie teil.

