Auf Wachstumskurs: SWAN gründet österreichische Tochter SWAN AT

Projekthaus für SAP-Logistik geht mit neuer Firma in Österreich an den Start

Augsburg, 20. April 2022. Die SWAN GmbH geht einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung ihrer Geschäftsfelder. Zum 1. April 2022 haben die Logistikexperten die Gründung ihres österreichischen Tochterunternehmens SWAN AT GmbH vollständig abgeschlossen und können nun ihre Geschäftstätigkeiten am Standort Graz unbeschränkt fortsetzen. Alle bisherigen Mitarbeiter:innen und Projekte der Niederlassung gehen fließend in die neue Tochtergesellschaft über.

Nach über zehn Jahren erfolgreicher Firmenhistorie, sechs Standorten in Deutschland und einer Niederlassung in Österreich, sowie einem Mitarbeiterzuwachs von rund 70 auf 135 Beschäftigte im letzten Jahr hat die SWAN einen weiteren Meilenstein zu verbuchen: Das Projekthaus für SAP-Logistik hat eine eigene Tochterfirma in Österreich gegründet. Dadurch bieten sich dem Logistikunternehmen mehr Möglichkeiten, seine Geschäftstätigkeiten auszuschöpfen und am österreichischen Markt vollumfassend zu agieren.

Schon nach der strategischen Partnerschaft mit der SSI Schäfer Gruppe im Juli 2021 übernahm die SWAN deren SAP-Geschäftszweig vollständig – auch am Firmenstandort Graz. „Wir sind stolz darauf, nun auch offiziell als SWAN AT von unserem Standort Graz aus zu operieren“, so Alexander Bernhard, Geschäftsführer der SWAN GmbH.

Neue Büroflächen im Grazer Zentrum

Bereits im letzten Jahr haben die Logistikexperten für SAP-Softwarelösungen neue Räumlichkeiten im Zentrum von Graz bezogen. Lichtdurchflutete Büroflächen und modern ausgestattete Arbeitsplätze mit Gemeinschafts- und Rückzugsbereichen bieten den Mitarbeiter:innen der SWAN AT eine angenehme und produktive Arbeitsumgebung mit wunderbarem Blick auf den Schlossberg und die Mur.

Über SWAN GmbH

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Altenstadt an der Waldnaab, Dortmund, Giebelstadt, Graz, Nürnberg und Walldorf implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne.

Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von hochautomatisierten Distributionslagern als auch bei der Produktionsintegration und der Transport-Disposition.

Unkompliziert und flexibel ermöglicht die vor 10 Jahren gegründete SWAN ihren über 130 Mitarbeiter:innen ein optimales Arbeitsumfeld für Experten und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen „New-Way-of-Working“-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander – das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.

Weitere Informationen: www.swan.de

