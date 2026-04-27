Auf der Suche nach aufstrebenden Talenten: Tour Music Fest 2026 kündigt Auditions in Berlin an

Eine Plattform für Künstler:innen in Deutschland und Europa mit Zugang zu 10.000 Euro Förderung und Stipendien des Berklee College of Music

Republik San Marino, 25. April 2026 – Das Tour Music Fest hat sich als Sprungbrett für zahlreiche Künstler:innen etabliert, die im Anschluss große nationale Musikpreise gewonnen oder in führenden TV-Formaten und auf internationale Bühnen performt haben. Zu den bekanntesten zählt Mahmood: Der italienische Künstler hat mit seinem Song Soldi internationale Bekanntheit erlangt, nachdem er beim Eurovision Song Contest 2019 den zweiten Platz erreicht hat.

Nun öffnet das Tour Music Fest (TMF) erneut seine Türen. Nach einem erfolgreichen Jahr 2025 mit mehr als 12.700 teilnehmenden Künstler:innen, über 75 Live-Events und mehr als 28.000 Besucher:innen ist die Bewerbungsphase für 2026 offiziell gestartet. Die Live-Audition-Tour findet zwischen August und Oktober 2026 in 14 Ländern und mehr als 30 Städten statt und unterstreicht die Position des Festivals als eine der etabliertesten Plattformen Europas für aufstrebende Talente.

Das Tour Music Fest ist mehr als ein Wettbewerb: Als paneuropäische Plattform für Talentförderung, Live-Performance und künstlerische Entwicklung begleitet es Teilnehmende entlang eines strukturierten, leistungsbasierten Auswahlprozesses, von ersten Auftritten bis hin zu internationalen Bühnen. In einem zunehmend kompetitiven Markt mit begrenztem Zugang zu professionellen Netzwerken eröffnet TMF damit einen klaren Entwicklungspfad für Nachwuchskünstler:innen. „Das digitale Zeitalter hat es einfach gemacht, Musik zu veröffentlichen, aber schwieriger denn je, wahrgenommen zu werden. Unser Anspruch ist es, Künstler:innen früh sichtbar zu machen und sie gezielt auf ihrem Weg in die Musikbranche zu begleiten“, sagt Gianluca Musso, TMF-Gründer und CEO. „Wer es ins Finale in der Republik San Marino schafft, hat sich unter realen Bedingungen bewiesen und ist bereit für die internationale Bühne.“ Seit seiner Gründung im Jahr 2007 haben mehr als 175.000 Künstler:innen am Wettbewerb teilgenommen, der sich mittlerweile einen starken Ruf für frühzeitige Identifikation und Förderung von Talenten aufgebaut hat – von TV-Formaten wie X Factor bis hin zu internationalen Bühnen.

Eine europäische Tour, die aufstrebende Künstler:innen mit der internationalen Musikbranche vernetzt

Die Live-Auditions 2026 finden in mehr als 30 Städten in ganz Europa statt, darunter in Berlin, London, Paris, Barcelona und Amsterdam sowie weitere Stationen in mehreren Ländern. Die Tour bringt Künstler:innen aus unterschiedlichen Regionen zusammen und schafft ein europaweites Netzwerk für Live-Performances, das ihre Sichtbarkeit und Mobilität stärkt. In Deutschland finden die Auditions zwischen August und Oktober 2026 in Berlin statt.

Italien, das Ursprungsland des Festivals, bleibt zentraler Schwerpunkt mit einer Tour durch mehr als 20 Städte. Der Auswahlprozess gipfelt im November 2026 im europäischen Finale in der Republik San Marino, bei dem Künstler:innen aus ganz Europa vor einer internationalen Jury und einem Live-Publikum performen.

Direkter Zugang zur internationalen Musikbranche

Ein zentrales Merkmal des Tour Music Fest ist die enge Anbindung an die internationale Musikbranche, die den Teilnehmenden direkten Zugang zu erfahrenen Branchenexpert:innen und praxisnaher Erfahrung ermöglicht. Für die Ausgabe 2026 übernimmt Kara DioGuardi, Songwriterin für Künstlerinnen wie Pink und Demi Lovato sowie ehemalige Jurorin bei American Idol, den Vorsitz der internationalen Jury und stärkt damit die internationale Ausrichtung des Festivals. Darüber hinaus arbeitet TMF mit dem Berklee College of Music zusammen, dessen Dozent:innen sowohl in die Ausbildungsformate als auch in das Finale eingebunden sind. Über dieses Netzwerk erhalten Teilnehmende professionelles Feedback, Mentoring und Einblicke in internationale Branchenstandards. Zur gezielten Förderung der weiteren Karriereentwicklung umfasst die Ausgabe 2026 unter anderem einen Sponsoringvertrag in Höhe von 10.000 EUR für Musikproduktion und Promotion, internationale Konzertmöglichkeiten sowie Vollstipendien für das Berklee Summer Program in Boston.

Der Weg zum europäischen Finale

Das Tour Music Fest begleitet Künstler:innen auf einem klar strukturierten Weg von der Bewerbung bis auf die internationale Bühne. Der Einstieg erfolgt über die Online-Bewerbung und eine Vorauswahl, gefolgt von Live-Auditions in mehreren Ländern zwischen August und Oktober 2026. In jeder Phase erhalten die Teilnehmenden direktes Feedback von Branchenexpert:innen, um ihre Performance und künstlerische Ausrichtung gezielt weiterzuentwickeln. Ausgewählte Künstler:innen durchlaufen anschließend nationale und kategoriebasierte Auswahlrunden, bevor sie die finalen Phasen erreichen. Den Höhepunkt bildet das europäische Finale im November 2026 in der Republik San Marino, bei dem die Finalist:innen vor einer internationalen Jury und einem Live-Publikum auftreten. Über den Wettbewerb hinaus erhalten alle Teilnehmenden Zugang zu zusätzlichen Förder- und Entwicklungsangeboten. Dazu zählen unter anderem Workshops mit Dozent:innen des Berklee College of Music in Boston, einer der weltweit renommiertesten Hochschulen für zeitgenössische Musik, sowie individuelles Feedback zu ihrer künstlerischen Entwicklung und professionell produziertes Material aus den Auditions, dass sie für ihre weitere Positionierung nutzen können.

Teilnahme und Bewerbung

Bewerbungen sind für aufstrebende Künstler:innen aus ganz Europa geöffnet, darunter Sänger:innen, Songwriter:innen, Musiker:innen, Bands, Rapper:innen und DJs. Das Programm richtet sich an alle Altersgruppen ab sechs Jahren, wobei unterschiedliche Kategorien ein faires und unterstützendes Umfeld gewährleisten. Künstler:innen aller Erfahrungsstufen sind willkommen, von Einsteiger:innen bis hin zu fortgeschrittenen Acts, die sich weiterentwickeln und vor einem größeren Publikum präsentieren möchten. Die Bewerbung erfolgt online und umfasst Audio- oder Videoaufnahmen einer musikalischen Darbietung. Alle Bewerber:innen durchlaufen einen mehrstufigen Auswahlprozess.

Bewerbung und Anmeldung

Eine Anmeldung ist von Januar bis Ende Oktober 2026 möglich.

Bewerbung: https://www.tourmusicfest.com/enter-now

Weitere Informationen: https://www.tourmusicfest.com

Tour Music Fest (TMF) is a pan-European platform for talent discovery, education and artistic development, designed to identify and support the next generation of artists across Europe. More than a competition, TMF operates as a structured ecosystem that connects emerging talent with the professional music industry, combining live performance opportunities with mentoring, training and direct industry access. At a time when many artists struggle to transition from visibility to sustainable careers, TMF provides a concrete pathway from early exposure to international stages. Founded in Italy in 2007, the platform has evolved into a European network active across 12 countries and over 30 cities each year, culminating in the European Finals in the Republic of San Marino.

Kontakt

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https://www.tourmusicfest.com

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