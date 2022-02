Auf der Immo-Party 2022 kann man Kontakte knüpfen und sein Immobiliengeschäft vergrößern

Wie schafft man es ganz einfach und ohne großen Aufwand sein Immobiliengeschäft

zu vergrößern? Indem man Party feiert und dabei neue Kontakte gewinnt.

Die Immo-Party war bereits im letzten Jahr ein Riesenerfolg. Es lag auf der Hand,

dass diese Tradition auch in diesem Jahr fortgesetzt wird. Die diesjährige ImmoParty 2022 findet am 18. März statt.

Veranstaltet wird die Immo-Party von Elena Spengler. Ihr stetig wachsendes

Unternehmen Immobilien Spengler ist in Lüneburg ansäßig. Die charismatische

Netzwerkerin zieht mit ihrer offenen Art jeden in ihren Bahn. Das ist einer der

Gründe für den Erfolg ihrer Immo-Party. Elena versteht es wie keine andere die

entsprechende Atmosphäre zu schaffen, um es den Menschen zu ermöglichen ihre

Ideen zusammen zu tragen, um etwas Besonderes daraus entstehen zu lassen.

Netzwerkbildung ist ihre größte Stärke.

Warum wird die Immo-Party veranstaltet?

Die Antwort ist ganz simpel: „um alle Beteiligten aus der Immobilienbranche zu

vereinen und das Immobiliengeschäft auf einen ganz neun Level zu bringen.

Miteinander statt gegeneinander – lautet die Devise der Immo-Party. Wenn wir

miteinander Hand in Hand arbeiten, können wir voneinander profitieren, statt

miteinander zu konkurrieren. Gemeinsam erreichen wir mehr!“ – so Elena Spengler.

Seit vielen Jahren wird die Immobilienbranche mit einem Haifischbecken vergliechen.

Ist dieses Modell noch zeitgemäß? Entgegen allen verstaubten Einsichten hatte Elena

die Idee etwas Neues zu wagen:

„Wir sind keine Konkurrenz, weil wir das gleiche Ziel verfolgen: wir alle wollen unsere

Unternehmen auf dem Markt etablieren und unsere Gewinne maximieren. Und wenn

wir miteinander statt gegeneinander agieren, erreichen wir diese Ziele schneller.

Statt wie im Wilden Westen das Revier aufzuteilen, sollten wir miteinander in

Austausch treten, neue Ideen entwickeln, unsere Erfahrung miteinander teilen, uns

gegenseitig stärken und gemeinsam wachsen“.

Wie kann man von der Immo-Party profitieren?

„Unsere Immo-Party ist der perfekte Ort dafür sich mit Gleichgesinnten zu

vernetzen. Hier begegnen und lernen sich Menschen persönlich kennen, die sich

bisher nur virtuell gekannt haben. Vielleicht bist Du auf der Suche nach geeignetem

Personal für Dein Unternehmen? Gut möglich, dass die passende Person ebenfalls

dabei ist.

Aus der letzten Immo-Party sind nicht nur professionelle Partnerschaften

entstanden, sondern auch Freundschaften. Was kann es noch besseres geben, als

sich in einer ungezwungenen Atmosphäre mit Menschen auszutauschen, deren

unternehmerischer Geist perfekt zu Deinem passt. Da ist Erfolg vorprogrammiert“.

Die Immo-Party im letzten Jahr fand mit 50 Gästen im Freien statt. Sogar das Wetter

hat mitgefeiert, was für Hamburger Verhältnisse ein richtiges Glücksspiel ist. Beim

Sonnenschein trafen sich die Gäste mitten in Hamburg im Ristorante Portonovo

direkt an der Alster um über das Immobiliengeschäft zu plaudern, und nicht nur.

Bereichert wurde die Veranstaltung durch Anwesenheit prominenter

Immobilieninvestoren und Projektentwickler wie Oliver Fischer, der mit seinem Fix

and Flip System Immobilienanfänger auf den Erfolgskurs bringt, Andreas Bejm, dem

Gründer von Immolike-Immobilien (@immoliker) und Samet, bekannt auf Instagram

als @immodaddy. Die Unternehmer nutzen zum erfolgreichen Geschäftsausbau die

modernen Möglichkeiten der Socialmedia. Die Anzahl ihrer Follower steigt täglich an

und hat die Zehntausend-Marke bereits überschritten.

Durch die Onlineübertragung der Veranstaltung, die von Herrn Dr. Marcel Hofeditz

(Geschäftsführer von Möllerherm Immobilien) moderiert wurde, konnten

Interessenten, aus ganz Deutschland beim Immotalk dabei sein.

Nicht nur fachlicher Austausch, sondern jede Menge Spaß standen auf der

Tagesordnung. Zahlreiche positive Rückmeldungen haben Elena Spengler darin

bestärkt, die Immo-Party zu wiederholen.

Für die diesjährige Immo-Party ist es Elena gelungen zwei ganz besondere Gäste zu

gewinnen:

Deutschlands erfolgreichste Self-Made Immobilien Millionärin Babs Steger gilt als

Verrückteste und mutigste Geschäftsfrau in der Immobilienbranche. Verrückt ist für

sie keine Beleidigung, sondern ein Kompliment, da ihr Motto „Nur Spinner sind

Gewinner“ ist. Als alleinerziehende Mutter und eine richtige Powerfrau macht sie das

unmögliche möglich und verfolgt die Mission, Deutschland zu einem Land der

Immobilieninvestoren zu machen.

Der elegante und lockere Daniel Garofoli wurde im Jahr 2018 zum Top Agent in

Dubai ernannt. Er ist spezialisiert auf nachhaltige Immobilieninvestments mit hohen

langfristigen Renditen und Luxusimmobilien. Sein Kundenstamm umfasst Stars aus

Sport, Musik und Medien, sowie hochrangige Geschäftsleute und Mitglieder von

Königshäusern.

Die perfekte Mischung aus Kompetenz und Power, gepaart mit Elenas charmanten

Art wird die Immo-Party 2022 zum Top Ereignis in der Immobilienbranche befördern.

Sei dabei und nutze auch Du die Gelegenheit noch erfolgreich zu werden!

