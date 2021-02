Auf der Embedded World 2021 stellt Apacer seine marktführenden DDR5 und PCIe Gen 4×4 Produktentwicklungen mit extrem großen Speicherkapazitäten vor

Apacer, der führende Anbieter von Speicherlösungen für die Industrie, wird erneut an der Embedded World teilnehmen, die in diesem Jahr vom 1. bis zum 5. März stattfindet. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die diesjährige Konferenz als digitale Ausstellung organisiert. Apacer wird eine Reihe modernster Produkte für den Verteidigungssektor, anspruchsvolle Einsatzbereiche, Cloud-Anwendungen, die Informationssicherheit usw. vorstellen. Darüber hinaus wird Apacer während der Messe unterschiedliche Anwendungsfälle und die neuesten Innovationen – DDR5 und PCIe Gen 4×4 – im Rahmen täglicher virtueller Diskussionsrunden präsentieren. Apacer arbeitet mit einer Reihe von führenden Herstellern des Industrial Internet of Things (IIoT) zusammen und bietet umfassende Produkte und Serviceleistungen für End-to-Cloud-Applikationen sowie einen zuverlässigen und extrem sicheren Datenschutz. Die innovativen Produkte und hochwertigen Technologien erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen der industriellen Automatisierung, des intelligenten Transports, der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. Anwender in Unternehmen unterstützen sie dabei, die betriebliche Effizienz zu optimieren und wichtige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Die Veröffentlichungen des Jahres: riesige 4TB Speicherkapazität, DDR5 und PCIe Gen4x4

Angesichts der steigenden Nachfrage nach einer schnellen Übertragung großer Datenmengen bei Edge-Computing-Anwendungen sind die industriellen Produkte von Apacer auf hohe Geschwindigkeiten und riesige Speicherkapazitäten ausgelegt. Basierend auf den jüngsten Plänen von AMD und Intel im Bereich der Plattformentwicklung bringt Apacer die industriellen DRAM-Module der Reihen DDR5-4800 UDIMM und RDIMM auf den Markt sowie industrietaugliche PCIe Gen 4×4 SSDs. Neben der PCIe 2,5 Zoll SSD PV140-25 mit riesiger 4TB Speicherkapazität werden im Jahr 2021 weitere Modelle folgen. Mit Blick auf den Bedarf an mikromechanischen Geräten und 1U-Server-Anwendungen wird Apacer ein komplettes Sortiment an VLP-Speichermodulen sowie die neuste Generation an flexiblen NPLink SSDs veröffentlichen. Diese Modelle eignen sich ideal für Anwendungen mit speziellen Platzanforderungen und überzeugen mit Bedienerfreundlichkeit und Flexibilität im Arbeitsbereich bei optimaler Leistungsentwicklung. Hierbei handelt es sich um die beste kostengünstige Speicherlösung für die AIoT-Generation.

Innovative Technologie mit Mehrwert, um die Anforderungen verschiedener vertikaler Märkte zu erfüllen

Um auf die Anforderungen unterschiedlicher vertikaler Märkte einzugehen, entwickelt Apacer weiterhin innovative Mehrwerttechnologien und Produkte für Software, Hardware und Firmware. Die soliden und zuverlässigen Produkte von Apacer überzeugen mit ICs mit erweitertem Temperaturbereich für industrielle Spezifikationen. Weiterhin sind sie mit leistungsstarken Schutzschichten – z.B. konforme Beschichtung oder Nano-Beschichtung – und Underfill-/Sidefill-Komponenten und einer Anti-Verschwefelungstechnologie versehen. Auf diese Weise wird ein normaler Betrieb auch unter extremsten Bedingungen gewährleistet, wie etwa dem Einsatz in hohen und niedrigen Temperaturbereichen, bei Feuchtigkeitsschwankungen oder Vibrationen und Stürzen. Eine Neuerscheinung ist das SSD-Modell SM23D für den Verteidigungssektor. Die Speicherlösung hat die acht höchsten Teststandards des US-Verteidigungsministeriums bestanden und ist darüber hinaus mit modernster Sicherheitsschutztechnologie ausgestattet. Das macht sie zur idealen Lösung für die speziellen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt und von Militäranwendungen.

Daneben bietet die SSD-Serie SV-25C für Cloud-Anwendungen die CoreSnapshot SSD-Technologie für das Backup und die Wiederherstellung der Firmware. Diese Echtzeitlösung für das Remote-Management kann ein gehacktes System in nur einer Sekunde wieder voll funktionsfähig machen. Die CoreSecurity2-Technologie von Apacer überzeugt mit vier innovativen Sicherheitstechnologien, um Speichermedien noch zuverlässiger zu machen. Das macht sie zur idealen Lösung für die Datenübertragung und den Datenschutz in Unternehmen. Und mit Blick auf die ständig steigenden Leistungs-, Haltbarkeits- und Kostenanforderungen setzen die Apacer-Modelle 3D NAND SLC-liteX und MLC-liteX auf eine Technologie zur Firmware-Optimierung, die 30.000 (SLC-liteX) bzw. 10.000 (MLC-liteX) P/E-Zyklen ermöglicht. Auf diese Weise werden die Zuverlässigkeit sowie die Kosteneffizienz optimiert.

Fokussierung auf den industriellen Markt und strenge Auswahl von industrietauglichen Materialien für optimale Qualitäts- und Serviceleistungen

Mit seiner Arbeit möchte Apacer die Wertschöpfung seiner Kunden vorantreiben. In über 20 Jahren hat das Unternehmen einschlägige Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Tests und Kundenanwendungen in vertikalen Märkten gesammelt. Für die industriellen Speicher und Speicherprodukte werden ausschließlich originale ICs verwendet, um eine optimale Qualität und integrierte Services bieten zu können. Apacer kann den Bedarf an einem intensiven Lese- und Schreibzugriff, hohen Kapazitäten und Übertragungsgeschwindigkeiten und die Langlebigkeit in vertikalen Marktanwendungen der AIoT- und Edge-Computing-Generation umfassend erfüllen. Die neuesten Produkte und innovativen Mehrwerttechnologien von Apacer werden vom 1. bis 5. März auf der digitalen Embedded World 2021 vorgestellt.

Informationen zur Teilnahme von Apacer an der Embedded World 2021 Digital

Ausstellungsdaten: 01. bis 05. März 2021

Website der Ausstellung: https://www.embedded-world.de

(Vor der Teilnahme ist eine Registrierung erforderlich)

Virtuelle Diskussionsrunden (nach Vereinbarung):

01. bis 04. März 11:00-11:30 Uhr (MEZ)

05. März 09:30-10:00 Uhr (MEZ)

Kontakt

Apacer Technology

Sammi Chen

Science Park Eindhoven 5051

5692 EB Son

+31 (0)40 267 0000

sammi_chen@apacer.nl

https://industrial.apacer.com/en-ww

