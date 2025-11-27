audius KI ermöglicht Wettbewerbervergleich auf Knopfdruck

Neuer KI-Service cleverBenchmark.AI bietet schnelle Transparenz über Wettbewerbssituation. Leistungsvergleich nach individuellen Kriterien erleichtert strategische Entscheidungen über neue Produkte und ihre Positionierung.

Weinstadt, 27.11.2025 – audius, führender Anbieter für sichere KI-Lösungen, stellt heute mit cleverBenchmark.AI ein neues KI-Produkt vor. Damit lassen sich Benchmarks mit Wettbewerbsprodukten sowie Analysen von Märkten und Wettbewerberstrategien ohne lange manuelle Recherche einfach auf Knopfdruck durchführen. Das Produktmanagement in Unternehmen bekommt damit eine Lösung an die Hand, die es ihm erlaubt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: statt mühsamer Recherche und manueller Vergleiche aktuelle Einsichten und agiles Handeln auf Basis fundierter Entscheidungen. So wird der Arbeitsaufwand bei der Wettbewerbsbeobachtung und beim Benchmarking der eigenen Produkte gegenüber Wettbewerberprodukten deutlich reduziert.

„cleverBenchmark.AI zeigt, wie KI es den Unternehmen ermöglicht, Freiraum für strategische Entscheidungen zu schaffen. Die Lösung bietet Erkenntnisse auf Knopfdruck, für die bislang langwierige manuelle Recherchen notwendig waren“, erklärt Tobias Oberrauch, Geschäftsführer der audius KI GmbH und Experte für wertstiftende KI-Lösungen.

Moderne KI clever eingesetzt

Die Lösung bringt out of the box bereits alle relevanten Funktionen für Recherche und Analyse mit. In einem Workshop werden die zur Bewertung gewünschten Produktkategorien und Kriterien initial festgelegt. Kriterien können beispielsweise konkrete Leistungsdaten eines Produktes, das gebotene Zubehörspektrum, vertragliche Leistungen wie Garantie oder auch die UVP sein. Diese Einstellungen können bei Bedarf jederzeit angepasst werden.

Anschließend recherchiert cleverBenchmark.AI automatisiert und kontinuierlich Informationen über die Produkte des Wettbewerbs in öffentlichen Quellen im Netz sowie in geschlossenen internen wie externen Systemen, die hierfür angebunden werden können. Die Daten werden von der KI normalisiert, d.h. vergleichbar gemacht, verdichtet und in einer Datenbank für Analysen bereitgestellt. Die stets aktuelle Datenbasis dient dann zum Benchmarking der eigenen Produkte gegenüber Wettbewerbern, zur Analyse mittel- und langfristiger Wettbewerbsstrategien oder zur Identifikation interessanter Marktsegmente für neue Produkte.

Höchste Ansprüche an Datenschutz und Vertraulichkeit erfüllt

Technisch basiert die Lösung auf der Private KI von audius. Sie kombiniert die Power moderner KI-Technologien mit Entwicklungs- und Betriebsleistungen in zertifizierten Rechenzentren von audius in Deutschland. Die notwendigen KI-Technologien wie die großen Sprachmodelle werden ebenfalls intern von audius oder optional auch beim Kunden on premises betrieben. Damit ist ein Abfluss von Trainingsdaten oder Know-how nach außen absolut ausgeschlossen. Als KI-Service aus der audius.cloud lässt sich das System mit minimalem technischem Aufwand kurzfristig nutzen.

„Unsere neue Private-KI-Lösung cleverBenchmark.AI erhöht die Agilität in der Produktstrategie eines Unternehmens. Sie zeigt, wie sich KI dort gezielt und praxisnah einsetzen lässt – individuell, sicher und mit großem Nutzen für das Business“, ergänzt Rainer Francisi, CEO bei audius. „Als Service aus unserer zertifizierten audius.cloud oder inhouse beim Kunden betrieben, bleibt das eigene Know-how geschützt.“

Mehr Informationen über Wettbewerbsanalysen mit cleverBenchmark.AI:

https://landing.audius.de/cleverbenchmark

Kontakt Vertrieb: Herr Christian Schilling

audius GmbH, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt, Deutschland

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die nahezu 700 Mitarbeiter an über 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung gehört erstklassiges Service Management zur DNA und zum Markenkern von audius. Der audius Service Desk betreut Hunderttausende zufriedene Nutzer in zahlreichen Branchen und sorgt für die reibungslose Annahme, Bearbeitung und Lösung mehrerer Tausend Incidents am Tag. Unser einzigartiges, übergreifendes Prozessmodell nach ITIL für IT und Facility Service bündelt die Erfahrung aus beiden Welten und vielen Kundensituationen in wiederverwendbarer Form.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

