Audi A4 B8 Lautsprecher Top-Bass von auto-lautsprecher.eu

Klangstarke Perfomance für den Audi A4 B8 mit kostengünstigen Alternativen zu Premium Soundsystemen

Klangstarke Perfomance für den Audi A4 B8 (8K) von 2007 – 2015, mit dem ATP5 Lautsprecher von Audison mit 200mm für Tieftönern für beide vordere Türen. Die Systeme kommen mit 300 Watt Peak Leistung und 93,5 DB Wirkungsgrad optimiert für werkseitig oder nachträglich installierte Radios. Die Hochtöner AP1P verfügen über Zwei-Stufen-Pegelwähler und 25mm Einbaugröße. Die Pegelwähler ermöglichen eine optimale Perfomance für 2 dB bei Einbau hinter dem OEM-Gitter, 0 dB bei A-Säule ohne zusätzliche Gitter zwischen Hochtöner und Hörer.

Die Lautsprecher sind sehr leicht zu installieren, passgenau mit hoher Einbaufreundlichkeit für die werksseitigen Einbauplätze. Von der ATP5 Serie gibt es zwei Varianten einmal für beide vorderen Türen oder als komplettes System Audi A4 B8 (8K) Lautsprecher der Extraklasse vorne und hinten für alle Türen. In diesem Einbausatz sind für beide vorderen Türen 200mm Lautsprecher mit externen Hochtönern und Frequenzweichen enthalten. Für die hinteren Türen gibt es ein 2-Wege System mit 165mm Tieftöner inclusive externer Hochtöner und Frequenzweichen. Im Lieferumfang enthalten sind alle Halterungen und Adapterkabel die für eine werkseitige Installation notwendig sind. Mit den Adapterkabeln werden die neuen Systeme an die originalen Fahrzeugkabel angeschlossen.

Die Klangperfomance der Lautsprecher überzeugt mit knackigen Bässen die durch die 200mm Größe der Tieftöner in den vorderen Türen Musik auch ohne Subwoofer zur Geltung bringen. Die Hochtöner werden in den Spiegeldreiecken integriert und können über den Zwei-Stufen-Pegelwähler optimal eingestellt werden. So nerven keine überscharfen Höhen das Musikerlebnis mit dem 25mm Doppel-Neodym-Magneten setzen sich die Hochtöner musikalisch voll in Szene.

Für Audi Fahrzeughalter die auf der Suche nach einem optimalen Soundupgrade sind gibt es eine Reihe von Möglichkeiten die Originallautsprecher umzurüsten. Diese Upgrade Systeme sind aber nicht für Fahrzeughalter geeignet die Audi Modelle mit BOSE oder B &W Soundsysteme installiert haben. Alle Audi A4 B8 Lautsprecher Systeme sind Alternativen zum Standard System um kostengünstig an die Qualität von Premium Soundsystemen anzuschließen.

Durch die hohe Einbaufreundlichkeit wird ein weiterer Kostenfaktor für Audi Fahrzeughalter vorteilhaft. Die Systeme können mit einem geringen Aufwand auch selbst in den Fahrzeugtüren montiert werden, mit wenigen Werkzeugen kann die Installation gelingen. Dazu gibt es auch für Kunden ein ausführliches PDF-Dokument mit Bildern die in allen Schritten die richtige Montage erklären. Einen Auszug davon finden Besucher auf der Homepage unter Audi A4 B8 Lautsprecher in den Türen tauschen. Die Einbau-Tipps für Kunden sind auf dem PDF-Dokument detailreicher und für alle Einbauorte in vorderen und hinteren Türen.

Die Lautsprecher Systeme bewegen sich preislich zwischen 95 – 459 Euro je nach Ausführung und damit unter dem Preissegment eines Premium Soundsystems die sonst ab Werk im Audi A4 B8 verbaut werden. Die Originallautsprecher können damit in der Performance klar übertroffen werden und sind so eine kostengünstige Alternative.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

