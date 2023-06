Audi A4 B6 B7 Autoradio nachrüsten mit Fremdhersteller

Radio Tausch im Audi A4 eine perfekte Lösung für Modelle mit oder ohne Lenkradfernbedienung

Fahrzeughalter, die im Audi A4 Typ B6 oder Typ B7 das Doppel DIN-Radio ab Werk nachrüsten, benötigen einen passenden Einbausatz. Die Audi A4 Modelle sind mit und ohne Lenkradfernbedienung ausgestattet. Für alle Fahrzeughalter eines Audi A4 mit Lenkradfernbedienung mit Radios ab Werk von Concert, Chorus oder Symphony ist das Paket Audi A4 2 DIN Radioeinbauset mit Lenkradfernbedienung die richtige Wahl.

Mit diesem Autoradio Einbauset für Audi A4 werden Radios von Fremdherstellern ins Cockpit integriert. Passend, wenn ab Werk ein Doppel DIN-Radio von Panasonic Concert, Audi (Grundig) Chorus oder Panasonic Symphony vorinstalliert war. Der Audi Adapter für Lenkradfernbedienung ist auf diese Radio Modelle abgestimmt und funktioniert nur einwandfrei, wenn eines der Radios vorinstalliert war. Die Liste der Hersteller für Fremdradios mit kompatiblen Modellen für diesen Adapter ist umfangreich.

Es können Radios von Fremdherstellern der Marke, Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Snooper, Tristan Auron, Xomax, Xtrons, Zenec und andere chinesische Hersteller mit Key1, Key2 Anschluss.

Das Einbauset ist für Doppel DIN-Geräte im Schacht des Cockpits, neben der Funktion das neue Fremdradio über die Lenkradfernbedienung zu steuern liest der Adapter für Lenkradfernbedienung auch ein Zündplus aus dem CAN BUS System des Audis aus. Damit kann ein Radio eines Fremdherstellers mit dem Abziehen des Zündschlüssels wieder ausgeschaltet werden. Bei Fahrzeugen mit CAN BUS System wird nach Installation eines neuen Fremdradios ohne CAN BUS Adapter kein Zündplus zur Verfügung gestellt.

Für Fahrzeughalter, die ein 1 DIN-Radio eines Fremdherstellers im Audi A4 installieren möchten, finden Sie im Onlineshop von autoradio-einbau.eu ein passendes Einbauset mit Doppel DIN-Radiohalterung und Fach. Bei diesem Audi Autoradio Einbauset sind die erforderlichen Adapterkabel zum Anschluss des neuen Radios eines Fremdherstellers an die KFZ-Kabel im Fahrzeug Schacht im Lieferumfang enthalten. Entriegelungsbügel für den Ausbau des Audi A4 Radios und ein passender Antennenadapter für den Fahrzeuganschluss zu dem neuen Radio sind ebenfalls im Lieferumfang.

Für die Installation eines neuen Navigationsgerätes ist ein Audi A4 Modell mit Lenkradfernbedienung von Vorteil, durch den Adapter für Lenkradfernbedienung werden auch alle erforderlichen Signale aus dem CAN BUS System des Audi für die Navigation ausgelesen.

Autoradio-einbau.eu ist ein österreichisches Unternehmen, das Einbausets und Einbaulösungen für die Installation von Fremdradios in einer großen Zahl von Fahrzeugmodellen anbietet. Die Artikel werden europaweit versendet, neben einer SSL Verschlüsselung des Shops bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden mit Käuferschutz im Webshop an. Von Antennenadapter zu Aktivsystem Adaptern oder der Wiederherstellung der Lenkradsteuerung mit Fremdradios wird ein breites Segment für den Autoradio Einbau angeboten.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

