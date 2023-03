Audi A3 8L Lautsprecher nachrüsten mit Top Soundsystem

Lautsprecher nachrüsten im Audi A3 8L mit hochwertigen Komponentensystem mit Bewertung sehr gut für ein klangstarkes Soundsystem

Immer noch beliebt ist der Audi A3 unter vielen Fahrzeughaltern, dass Soundsystem ist im Modell Audi A3 8L schon etwas in die Jahre gekommen und benötigt ein Update. Mit einer geringen Investition kann der Sound aber komplett aufgerüstet werden. Neue Lautsprecher haben den größten Einfluss auf das gesamte Soundsystem. Mit dem Paket Audi A3 8L Lautsprecher beide Türen vorne und hinten wird hier ein klangstarkes System in der Einsteigerklasse angeboten.

In dem Paket sind 130mm Lautsprecher für beide vorderen Türen für das Drei und Fünftürer Modell mit externen 24mm Hochtönern enthalten. Für die hinteren Einbauplätze bzw. beim Fünftürer Modell für die hinteren Türen sind 165mm Lautsprecher mit internen Hochtönern im Soundsystem Upgrade enthalten. Mit jeweils 120 Watt für die vorderen und hinteren Lautsprecher und einen hohen Wirkungsgrad von 93DB bietet das neue System eine beachtliche Lautstärke am Radio.

Die Lautsprecher vom Hersteller Hertz aus der Dieci Serie wurden auch in der Zeitschrift Car & Hifi mit der Bewertung „sehr gut“ in der Einsteigerklasse bewertet. Mit den Hertz Dieci DSK 130.3 und DCX 165.3 lässt sich ein hochwertiges Audiosystem mit einem Höchstmaß an Einfachheit realisieren. Die Tieftöner sind für eine außer Achse Wiedergabe und einen detaillierten Mittelhochtonbereich konzipiert. Das Frontsystem für die vorderen Türen ist mit einer externen Frequenzweiche für den Hoch- und Tieftöner ausgestattet.

Die kurzen Wege zu den Einbauplätzen in den Türen ist diese Frequenzweiche optimal da Hoch- und Tieftöner in der Türe verbaut sind. Die Frequenzweiche wird direkt an die bestehenden KFZ-Kabel in den Türen angeschlossen, so wird ein lästiges verkabeln im Fahrzeug vermieden. Audi A3 8L Lautsprecher müssen über fahrzeugspezifische Halterungen verfügen, sonst können keine Lautsprecher im Fahrzeug installiert werden. Alle unsere Angebote im Webshop von auto-lautsprecher.eu verfügen über fahrzeugspezifische Halterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die KFZ-Kabel in den Türen.

Für Kunden gibt es Einbau Tipps in der Form einer gut bebilderten PDF für die Demontage der Türverkleidungen und die Installation. Der Einbau gestaltet sich im Audi A3 8L um Lautsprecher nachzurüsten sehr einfach, wir bieten auch Ausbauwerkzeug für die Türverkleidungen an. Mit einem solchen Set aus Kunststoffhebel kann die Türverkleidung ohne Kratzer demontiert werden.

Für den Audi A3 8L bieten wir im Webshop auch noch weitere Lautsprecher Upgrades an mit noch hochwertigeren Lautsprechern in unterschiedlichen Preisklassen. Die Lautsprecher sind sorgfältig ausgewählt und können nur am Radio betrieben mit sehr guter Pegelfestigkeit und hochwertigen Klangeigenschaften Punkten. Durch die hohe Verarbeitungsqualität erreichen die von uns angebotenen Audi Auto-Lautsprecher eine Top Performance und hervorragende Klangeigenschaft im Fahrzeug.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

