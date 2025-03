Auch für offenfugige Verlegung: Gutjahr hat zementären Drainmörtel optimiert

MorTec DRAIN-ZE

Bickenbach/Bergstraße, 12. März 2025. Drainmörtel plus Flächendrainage: So sieht der ideale Untergrund aus, um Natursteinbeläge auf Balkonen und Terrassen vor Schäden zu schützen. Der zementäre Drainmörtel von Gutjahr – MorTec DRAIN-ZE – kann jetzt auch für die offenfugige Verlegung eingesetzt werden. Grund dafür ist eine verbesserte Rezeptur.

Gutjahr bietet sichere Komplettsysteme für die Verlegung hochwertiger Beläge aus Keramik, Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich. Neben Flächendrainagen und Stelzlagern gehören auch zwei Drainmörtel zum Produktprogramm. Seit mehr als zehn Jahren bewährt ist der Epoxi-Verlegemörtel MorTec DRAIN-EP. Er benötigt nur die Hälfte der Dicke eines zementären Drainmörtels und ist deshalb ideal bei niedrigen Aufbauhöhen. Steht genügend Aufbauhöhe zur Verfügung, kommt der zementgebundene Drainmörtel MorTec DRAIN-ZE zum Einsatz – auf Gutjahr-Drainagen ebenso wie auf dem Drain-Stelzlager TerraMaxx DS.

Bindemittel bleibt, wo es ist

Den zementgebundenen Drainmörtel hat Gutjahr jetzt optimiert. Grund dafür ist vor allem der Trend zur Verlegung mit wasserdurchlässigen Fugen. „So gelangt deutlich mehr Wasser in die Konstruktion als mit konventionellen zementären Fugen“, sagt Gutjahr-Produktmanager Thomas Römer. Das hat wiederum zur Folge, dass sich die Bindemittel aus dem Drainmörtel auswaschen. „Das schwächt zum einen das Mörtelgefüge, zum anderen setzen sich die Bindemittel – etwa in Form von Kalkfahnen – an den Randprofilen ab“, so Römer weiter.

Die neue Rezeptur von MorTec DRAIN-ZE verhindert genau das. „Der zementäre Drainmörtel hat jetzt sogenannte hydrophobe Eigenschaften. Das bedeutet, dass sich die Bindemittel nicht so leicht mit Wasser auswaschen lassen“, erklärt Thomas Römer. „Dadurch kann er problemlos bei offenen Fugen oder Drainfugen eingesetzt werden – ohne dass nach einiger Zeit unschöne Kalkfahnen sichtbar sind.“

Werkseitig vorgemischt

MorTec DRAIN-ZE ist im 25-Kilo-Sack erhältlich und werkseitig vorgemischt. Das vermeidet Mischfehler und die Verarbeitung ist schneller als mit Baustellenmischungen – gerade bei kleineren Flächen. Der zementäre Drainmörtel ist auf den Einsatz mit den Gutjahr-Drainagen AquaDrain EK und AquaDrain HU-EK, der Stufendrainage AquaDrain SD sowie dem Drain-Stelzlager TerraMaxx DS ausgerichtet. Er unterstützt diese bei der schnellen Entwässerung des Balkon- oder Terrassenaufbaus. „Zudem bieten wir für die Verarbeitung im System eine 6-jährige Systemgewährleistung“, betont Thomas Römer.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

