Auch deutsche Cloud Computing-Anbieter profitieren von der Corona-Krise

Cloud Computing Marktbarometer Deutschland Corona Special Update: Ergebnisse liegen vor

Darauf lassen zumindest die Ergebnisse des aktuellen Updates zum Corona Special fĂĽr das Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2020 schlieĂźen. Der Anteil der deutschen Cloud Service Provider, die die Auswirkungen der Corona-Krise auf ihre aktuelle Geschäftstätigkeit als “positiv” bewerten, hat sich im Vergleich zur ersten Umfrage im FrĂĽhsommer mehr als verdoppelt. Die “Negativ”-Bewertungen sind auf weniger als ein Drittel gesunken.

Am Update zum Corona Special zum Cloud Computing Marktbarometer Deutschland beteiligten sich mehr als 110 in Deutschland tätige Anbieter von Cloud Computing-Lösungen. Die Umfrage erfolgte in den Monaten Oktober und November 2020. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse steht ab sofort kostenfrei auf der GROHMANN BUSINESS CONSULTING-Webseite zur Verfügung.

Corona und Cloud Computing in Deutschland

Die Corona-Krise hält uns weiter in ihrem Bann und beeinflusst weite Teile unseres beruflichen und privaten Lebens. Bereits im Frühjahr sorgte der erste Corona-Lockdown für eine bisher undenkbare Situation in Deutschland: Geschlossene Grenzen, Unternehmen, Läden und Restaurants, Mindestabstand, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen.

“Die Corona-Krise hatte zwangsläufig auch Auswirkungen auf die diesjährige Ausgabe des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland”, erklärt Werner Grohmann, Herausgeber des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland. “Gerade als wir die Umfrage abschlieĂźen wollten, kam Corona. Mit einem nachgeschobenen Corona-Special haben wir versucht, die Auswirkungen der Pandemie auf den deutschen Cloud Computing-Markt zu erfassen. Allerdings wurde schon bald klar, dass viele der befragten Unternehmen zum damaligen Zeitpunkt – FrĂĽhsommer 2020 – noch ĂĽberhaupt nicht in der Lage waren, die Corona-Folgen fĂĽr ihr Business abzuschätzen.”

Aus diesem Grund fiel schon bald die Entscheidung, sechs Monate nach dem Ausbruch der Corona-Krise ein Update fĂĽr das Corona-Special durchzufĂĽhren. Die Ergebnisse liegen nun vor.

Cloud Computing Marktbarometer Deutschland Corona Special Update: Die wichtigsten Ergebnisse

Bei den größten Herausforderungen während der Krise liegt das Stornieren/Unterbrechen laufender Projekte/Kundenaufträge auch im Herbst 2020 noch immer an erster Stelle. Der Anteil der Unternehmen, die Kurzarbeit/ Entlassungen als größte Herausforderung angaben, ist allerdings von 15 Prozent auf vier Prozent gesunken.

Damit ist aber auch klar: Der Fachkräftemangel/”War for Talents” geht weiter. Der Anteil der Unter-nehmen, die versuchen, die Krise mit ihrem bestehenden Personal zu bewältigen ist um mehr als die Hälfte gesunken. Zeitgleich stieg der Anteil der Unternehmen, die weiter neue Mitarbeitende suchen, von 39 Prozent auf 68 Prozent.

Und so steigt auch die Zuversicht über die weitere Geschäftsentwicklung. 43 Prozent der Umfrage-teilnehmer lassen ihre Vor-Corona-Prognose für die nächsten zwölf Monate bestehen. Im Frühjahr lag dieser Wert noch bei 27 Prozent. Der Anteil der Unternehmen, die von einem schlechteren Geschäftsverlauf als vor der Corona-Krise prognostiziert ausgehen, sank von 18 Prozent auf 8 Prozent. Gleichgeblieben ist dagegen der Anteil der Unternehmen, die sich noch immer keine Prognose zutrauen (27 %).

“Betrachtet man die Vor-Corona-Prognose zur weiteren Geschäftsentwicklung aus dem Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2020, so gingen alle damals befragten Cloud Computing-Anbieter von einer sich verbessernden bzw. gleichbleibend positiven Geschäftslage fĂĽr ihr Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten aus”, erläutert Werner Grohmann. “Der erste Lockdown sorgte dann dafĂĽr, dass die Prognosen zuerst einmal “auf Eis gelegt” wurden. Mittlerweile scheint der größte Schock allerdings wieder ĂĽberwunden zu sein.” – Oder wie ein Umfrageteilnehmer es aktuell formuliert, gab es “wenn ĂĽberhaupt nur einen kleinen Schluckauf!”

Auf die abschließende Frage nach dem Zusammenhang zwischen Corona und Cloud Computing in Deutschland gaben 82 Prozent an, dass die Corona-Krise dazu führen wird, dass sich Cloud Computing noch schneller in Deutschland durchsetzen wird. Dass die Corona-Krise den Siegeszug von Cloud Computing in Deutschland behindern wird, weil die Anwenderunternehmen derzeit andere Sorgen bzw. Prioritäten hätten, glauben dagegen nur noch drei Prozent (Frühsommer: sieben Prozent).

Neue Herausforderung: Homeoffice

Wie bereits beim ersten Corona Special zum Cloud Computing Marktbarometer Deutschland hatten die Umfrageteilnehmer auch dieses Mal die Möglichkeit, ein persönliches Statement zur aktuellen Situation abzugeben. Dabei fällt auf, dass zum ersten Mal auch das Thema Homeoffice und Unternehmenskultur bzw. Teambuilding zur Sprache kommt, wie die nachfolgenden Aussagen unterstreichen:

– “Einsamkeit von Kollegen ohne soziale Kontakte, welche nun aus dem Homeoffice arbeiten.”

– “Unternehmenskultur erhalten …”

– “Team-Motivation und Stimmung im Tagesgeschäft …”

“Viele IT-Unternehmen haben in der jĂĽngsten Vergangenheit viel in MaĂźnahmen investiert, um Teambuilding und Mitarbeitermotivation zu fördern. Die Verlagerung der Arbeitsplätze in das Homeoffice – das zeigen andere Statements aus der Umfrage – hat in den meisten Fällen sehr gut geklappt. Allerdings laufen damit alle diese MaĂźnahmen derzeit ins Leere”, erklärt Werner Grohmann. “Bei allen Vorteilen, die Teams und Zoom fĂĽr die Online-Kommunikation und virtuelle Zusammenarbeit bieten: Das informelle Gespräch unter Kollegen bei einer Tasse Kaffee, das gemeinsame Kochen oder Sport Treiben oder einfach mal ein Bier oder anderes Kaltgetränk nach Feierabend lassen sich ĂĽber diese Online-Plattformen nur unzureichend abbilden. Es wird interessant sein zu beobachten, wie Unternehmen mit dieser Herausforderung umgehen, wenn die Corona-MaĂźnahmen zur Kontaktbeschränkung weiter aufrechterhalten werden mĂĽssen. Und danach sieht derzeit alles aus.”

Ăśber das Cloud Computing Marktbarometer Deutschland

Ziel des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland ist es, einen aktuellen Status sowie eine Prognose zur zukünftigen Entwicklung des deutschen Marktes für Cloud Computing-Lösungen aus Anbietersicht abzufragen. Bereits seit 2009 führen wir regelmäßig Umfragen zum Thema Software-as-a-Service bzw. Cloud Computing durch. Damit sind wir in der Lage, aktuelle Trends, aber auch Trendwenden im Vergleich zu den Erhebungen der Vorjahre aufzuzeigen.

Weitere Informationen: http://www.cloud-computing-marktbarometer-deutschland.de

Bereits seit 2001 unterstützt GROHMANN BUSINESS CONSULTING deutsche und internationale IT-Unternehmen bei der strategischen Geschäftsentwicklung.

Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau liefert die dafür erforderlichen Inhalte in Form von Anwenderberichten, Hintergrundartikeln, Whitepaper, E-Books, Trendstudien, u.v.m. und unterstützt dann bei zielgruppenfokussiertem Content Marketing und Leadgenerierung.

Neu im Portfolio von GROHMANN BUSINESS CONSULTING ist die UnterstĂĽtzung bei Konzeption und Umsetzung von Corporate Podcasts fĂĽr B2B-Unternehmen.

Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.grohmann-business-consulting.de verfĂĽgbar.

