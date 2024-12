Attraktiver 20 % Rabatt auf Strandhaus Buchungen am Meer Urlaub mit Hund

Strandhaus Bernstein Wellness mit Sauna Whirlpool Kamin Waschmaschine Urlaub mit Hund

Das Strandhaus Bernstein im Seebad Breege bietet Verbrauchern einen exklusiven 20 % Rabatt auf ihren Mietpreis an. Die Aktion umfasst eine luxuriöse Ausstattung mit Sauna, Whirlpool und Kamin. Interessierte sollten schnell zugreifen, um den Rabatt für eine entspannte Auszeit an der Ostsee zu sichern.

Luxuriöses Wohnerlebnis nahe der Ostsee

Das Strandhaus Bernstein bietet eine außergewöhnliche Kombination aus Komfort und Lage. Die Ausstattung umfasst zwei Schlafzimmer und zwei Bäder, ergänzt durch ein elegantes Wohnzimmer und Esszimmer. Eine Waschmaschine ist ebenfalls vorhanden, was längere Aufenthalte noch angenehmer gestaltet. Die geschlossene Terrasse mit Tor bietet zusätzliche Privatsphäre.

Unschlagbare Nähe zum Strand

Mit einer Entfernung von nur 400 Metern zum feinsandigen, flachen Ostseestrand verspricht das Strandhaus eine ideale Basis für Strandliebhaber. Der kilometerlange Küstenstreifen lädt zu erholsamen Spaziergängen und entspannten Tagen am Wasser ein. Das Haus bietet auch einen PKW-Stellplatz direkt vor der Tür, was die Anreise und Mobilität vor Ort erleichtert.

Ein unwiderstehliches Angebot

Die aktuelle Rabattaktion von 20 % reduziert den Mietpreis erheblich, was es besonders für junge Erwachsene attraktiv macht, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen. Die luxuriöse Ausstattung, kombiniert mit dem Preisvorteil, bietet eine perfekte Gelegenheit, die Vorweihnachtszeit in einem entspannenden Umfeld zu genießen. Verschiedene Freizeitmöglichkeiten und die Nähe zu Breege machen den Aufenthalt noch vielfältiger.

Zeitlich begrenztes Angebot

Interessierte sollten nicht zögern, da das Angebot nur für eine begrenzte Zeit verfügbar ist. Die Nachfrage nach dem Strandhaus Bernstein ist hoch, insbesondere in der Wintersaison, wenn Wellnessziele besonders gefragt sind. Potenzielle Gäste werden ermutigt, frühzeitig zu buchen, um von dem attraktiven Rabatt zu profitieren und einen erholsamen Urlaub zu sichern.

Das Unternehmen hinter dem Angebot legt großen Wert auf Komfort und Kundenzufriedenheit. Mit hochwertigen Einrichtungen und großartigem Kundenservice ist das Strandhaus Bernstein bestens gerüstet, um den Bedürfnissen moderner Reisender gerecht zu werden. Interessierte Gäste können sich auf eine unvergessliche Erfahrung an der Ostseeküste freuen.

Sofortbuchung unter www.ostseeparadies.de

Sonneninsel Rügen GmbH – Hauptstr. 24 – 18551 Glowe Tel 01715662049

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.