Attraktive Karrieremöglichkeiten beim Familienunternehmen audius

Wichtigste Kontaktmesse für Familienunternehmen bietet Bewerbern direkten Austausch mit Entscheidungsträgern. audius verfolgt als attraktiver Arbeitgeber langfristige Ziele und Werte.

Weinstadt, 27. März 2025 – audius, führendes IT- und Service-Unternehmen in Deutschland, lädt potenzielle Bewerber dazu ein, die Vorteile einer Karriere in einem Familienunternehmen zu entdecken. Beim 34. Karrieretag Familienunternehmen bietet audius als eines der mehr als 50 angemeldeten Familienunternehmen unter dem Motto „Wir schaffen Werte“ vorausgewählten Talenten die Möglichkeit, im direkten Austausch über ihre individuellen Karrierechancen zu sprechen.

Die Veranstaltungsreihe Karrieretag Familienunternehmen wurde von der Stiftung Familienunternehmen zusammen mit einigen Familienunternehmern und dem Entrepreneurs Club ins Leben gerufen. Sie ist die wichtigste Recruiting- und Kontaktmesse für Familienunternehmen in Deutschland, die knapp zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Bundesrepublik stellen. Familienunternehmen genießen in der Bevölkerung einen hervorragenden Ruf und zeichnen sich durch starke Beziehungen zu ihren Mitarbeitern, ihren Kunden und ihrem Standort aus.

Statt kurzfristigem Profit liegt die Besonderheit von Familienunternehmen in ihrer Langfristigkeit und dem Verfolgen eines ursprünglichen Purpose, der fest im Unternehmen verankert ist und über Generationen weitergeführt wird. Damit übernehmen sie eine hohe gesellschaftliche Verantwortung und bieten ein stabiles Arbeitsumfeld. Für mögliche Bewerber besonders interessant sind flache Hierarchien, flexible Strukturen und ein Umfeld, in dem Eigenverantwortung und nachhaltiges Engagement gefördert werden.

Rainer Francisi, Gründer und Vorstandsvorsitzender von audius, betont: „Familienunternehmen wie audius stehen für Werte wie Zusammenhalt, unternehmerische Weitsicht und die Berücksichtigung der Anliegen der Belegschaft sowie der folgender Generationen. Diese Werte sind fest in unserer Unternehmenskultur verankert und leiten unser tägliches Handeln.“

Seit Gründung im Jahr 1991 ist audius zu einem der führenden IT- und Service-Unternehmen in Deutschland gewachsen. Die weltweit rund 700 Mitarbeitenden treiben den digitalen Wandel mit der Entwicklung moderner Software-Lösungen in den Bereichen Managed Services, IT-Security, Professional Services, Consulting sowie Kommunikationsnetzwerktechnologien voran und schaffen damit Effizienz und Innovationen.

Der Karrieretag Familienunternehmen findet am Freitag, den 6. Juni 2025, im baden-württembergischen Ingelfingen statt und bietet interessierten Bewerbern die Gelegenheit, innovative Unternehmen sowie deren Produkte an den Ständen, in Einzelgesprächen, bei Unternehmenspräsentationen und im Tech Lab kennenzulernen.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Plätze allerdings begrenzt. Bewerbungen sind noch bis zum 12. Mai 2025 möglich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es hier: https://www.karrieretag-familienunternehmen.de

Ausführliche Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei audius sind hier zusammengestellt: https://www.audius.de/de/karriere-bei-audius

audius zählt zu den führenden IT- und Service-Unternehmen in Deutschland. Als familiengeführtes Unternehmen verbindet es seit 35 Jahren traditionelle Werte mit modernem Unternehmergeist und Innovationskraft. Mit einem klaren Bekenntnis zu Qualität, Zuverlässigkeit und bedarfsgerechten Lösungen hat sich audius als starker Partner für die Digitalisierung von Prozessen und Geschäftsmodellen etabliert. Rund 700 hochmotivierte Mitarbeitende an 20 Standorten weltweit treiben die Digitalisierung bei Kunden wie mittelständischen Unternehmen, internationalen Konzerne und öffentlichen Auftraggeber voran. Moderne Softwarelösungen und Serviceleistungen in den Bereichen IT-Security, KI, Professional Services, Consulting sowie Netzwerk und Mobilfunk schaffen Effizienz und Innovationen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. www.audius.de

