ATOS Klinik Wiesbaden gewinnt Spezialisten Prof. Dr. Uwe Horas und Dr. Riccarda Rau für die Orthopädie und Unfallchirurgie

(Wiesbaden, Juni 2025) Ausweitung der ganzheitlichen orthopädischen Versorgung auf Spitzenniveau: Die ATOS Klinik Wiesbaden erweitert ihr Team hochkarätiger Mediziner um zwei renommierte Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie: Prof. Dr. Uwe Horas und Dr. Riccarda Rau. Ana-Paula Pinheiro da Cruz, kaufmännische Leiterin der ATOS Klinik Wiesbaden: „Wir haben in diesen beiden Spezialisten die optimale Ergänzung unseres Ärzteteams finden können, um die Patientenversorgung im Rhein-Main-Gebiet weiter auszubauen. Mit Prof. Dr. Uwe Horas gewinnen wir eine wahre Fachgröße in der Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparats. Gleichermaßen freuen wir uns über Dr. Riccarda Rau, denn die beiden Neuzugänge sind ein eingespieltes Duo und arbeiten bereits seit über zwölf Jahren vertrauensvoll zusammen in der Orthopädie.“

Jahrzehntelange Expertise in der Chirurgie

Prof. Dr. Uwe Horas ist seit 41 Jahren chirurgisch tätig. Nach seinem Studium der Humanmedizin an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt habilitierte er 2003 an der Justus-Liebig-Universität Gießen im Bereich Chirurgie und Unfallchirurgie. Seinen klinischen Werdegang beschritt er über mehrere Stationen – bis zum Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der varisano Kliniken des Main-Taunus-Kreises, wo er seit 2004 und bis zuletzt praktizierte. Prof. Dr. Horas versorgt alle unfallchirurgischen Verletzungsarten operativ und konservativ und hat reiche Erfahrung in der operativen Wiederherstellungschirurgie sowie in der konservativen Orthopädie am Stütz- und Bewegungsapparat. Besondere Schwerpunkte legt er in seiner Arbeit auf die arthroskopische Chirurgie – vor allem des Gelenkknorpels -, auf den prothetischen Gelenkersatz und elektive Korrektureingriffe. „Im Mittelpunkt meines ärztlichen Handelns stehen dabei stets die Anliegen und das Wohl unserer Patienten. Dafür möchte ich meine medizinische Erfahrung und Qualifikation bei ATOS einsetzen. Zuwendung, Kommunikation und interdisziplinäre Zusammenarbeit sind dabei Grundvoraussetzung, daher freue ich mich auf das Team in Wiesbaden“, so Prof. Dr. Horas, künftig leitender Arzt der ATOS Klinik Wiesbaden.

Er ist Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie mit den Zusatzbezeichnungen Sportmedizin und Notfallmedizin sowie Beratungsarzt der deutschen Berufsgenossenschaften (BGHW). Außerdem ist er Mitglied in verschiedenen Gutachter- und Prüfungsausschüssen der Landesärztekammer Hessen.

Neue Durchgangsärztin mit Leidenschaft für Sportmedizin

Auch für Dr. Riccarda Rau steht der Mensch im Mittelpunkt: „Mein Ziel ist es, den Patientinnen und Patienten eine individuelle und kompetente Betreuung zu bieten, damit sie schnell wieder aktiv werden können.“ Die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie mit den Zusatzqualifikationen spezielle Unfallchirurgie, Sportmedizin, physikalische Therapie sowie Notfallmedizin und fachgebundene Röntgendiagnostik war bis zu ihrem Wechsel zu ATOS Wiesbaden Oberärztin und ärztliche Leiterin Physiotherapie an den varisano Kliniken des Main-Taunus-Kreises. Sie bringt umfassende Erfahrung in der Traumabehandlung mehrfach verletzter und schwer verletzter Patienten mit, qualifiziert durch das Zertifikat ATLS-Provider (Advanced Trauma Life Support). „Als ehemalige langjährige Nationalmannschaftskämpferin im Judo bin ich zudem der Sportmedizin und der Behandlung sportbedingter Verletzungen besonders verbunden“, sagt Dr. Rau.

Und als Durchgangsärztin der Berufsgenossenschaften verantwortet sie künftig als leitende Oberärztin BG (Berufsgenossenschaft) die neue BG-Abteilung des ATOS MVZ Wiesbaden (Medizinisches Versorgungszentrum) und wird Arbeits-, Wege- und Schulunfälle sowie deren Folgen behandeln. Unterstützt wird sie dabei durch Prof. Dr. Uwe Horas.

Die ATOS Gruppe mit insgesamt zwölf stationären Kliniken, 24 ambulanten Standorten und der Holding-Gesellschaft in München zählt zu den führenden Unternehmen in der orthopädischen Spitzenmedizin und ist ein Portfolio-Unternehmen von Intermediate Capital Group (ICG). Die ATOS Klinik Wiesbaden, Teil der renommierten ATOS Gruppe, bietet ihren Patientinnen und Patienten orthopädische Versorgung mit ganzheitlichem Ansatz auf höchstem medizinischen Niveau. Die Expertise der Fachklinik erstreckt sich dabei über Schulter-, Ellenbogen-, Hand-, Hüft-, Knie- und Sprunggelenkprobleme. Mit hoch spezialisierten Fachärzten, modernster Ausstattung und einem einladenden Klinikambiente setzt die ATOS Klinik Wiesbaden seit 2023 neue Maßstäbe in der Patientenbetreuung. Die integrierte Physiotherapiepraxis sowie die BG-Zulassung komplettieren das Angebot, von der Prävention bis zur Nachsorge nach Operationen.

