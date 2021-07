Atmungsaktiv und stylish: die noblechairs TX-Serie

Jetzt neu bei Caseking!

Berlin, 29.07.2021

Die neue noblechairs TX-Serie mit atmungsaktivem Stoffbezug bietet dir das beste Erlebnis in Sachen Gaming- und Bürostühle. Zusammen mit Branchenexperten hat noblechairs besonders atmungsaktive Stoffbezüge für die neue Serie entwickelt. Sie verleihen dem Stuhl ein außergewöhnlich angenehmes Sitzklima, hohe Strapazierfähigkeit und insgesamt ein weicheres Sitzgefühl. Mit der stilvollen Ästhetik in Anthrazit, überragender Ergonomie und hochwertigen Materialien ist die noblechairs TX-Serie der perfekte Begleiter für jedes Setup. Jetzt neu bei Caseking!

Mit mehr als 500.000 verkauften Exemplaren hat noblechairs das Segment der Premium Gaming Chairs neu definiert. Zahllose nationale und internationale Testsiege sowie tausende positive unabhängige Kundenbewertungen machen die noblechairs Gaming Stühle bis heute zu den beliebtesten Produkten unter Gamern und allen Menschen, die viel sitzen und daher höchsten Komfort und Ergonomie zu schätzen wissen.

Auf der Computex 2021 in Taipeh (Taiwan) hat die European Hardware Association der ICON-Serie von noblechairs den begehrten European Hardware Award 2021 in der Kategorie “Best Gaming Chair” verliehen und der exzellenten Reihe damit die verdiente Krone aufgesetzt.

Mit der Einführung der TX-Serie in das noblechairs-Sortiment wird Nutzern jetzt noch mehr Auswahl in Sachen Komfort und Ergonomie geboten.

Alle Features der noblechairs TX-Series im Überblick:

-Edler Gaming- und Bürostuhl

-Komfortabler und atmungsaktiver Stoffbezug in Anthrazit

-Stützgewebe aus Fleece für erhöhte Strapazierfähigkeit und Komfort

-Pflegeleichtes Textil mit Fleckenschutz

-bequeme Kaltschaumpolsterung

-Kopf- und Lendenkissen-Set enthalten

-Kopfstütze mit Memory-Foam (HERO & ICON)

-hohe Ergonomie dank flexibler Verstellmöglichkeiten

-Leise 60 mm Rollen für harte und weiche Bodenbeläge

-Bis 120 kg (EPIC) oder 150 kg (HERO & ICON) belastbar

Auf den neuen noblechairs TX-Series Gaming Stühlen sitzt du, wie es dir am besten gefällt. Die Kombination aus Höhenverstellung und praktischer Wippmechanik bietet dir größtmögliche Bewegungsfreiheit, sodass du schnell und leicht die perfekte Sitzposition findest. Dank der Wippmechanik mit 11° Neigungswinkel und der Möglichkeit, die Rückenlehne von 90° bis 125° (HERO) / 135° (EPIC & ICON) einzustellen, genießt du beim Spielen, Filmeschauen und Arbeiten immer höchsten Komfort.

Die besonders großen 4D-Armlehnen haben vielfältige individuelle Einstellungsmöglichkeiten für jeden Benutzer. Die in vier Richtungen verstellbaren Armlehnen aus Polyurethan bieten eine subtil strukturierte Oberfläche, die hilft, eine Balance zwischen angenehmer Haptik und dem richtigen Grip für intensivste Gaming-Sessions zu finden.

Eingeführt bei der Gründung der Marke führt noblechairs mit der TX-Serie seine stolze Tradition fort und setzt auf ein fortschrittliches, ausschließlich maschinelles Herstellungsverfahren. Wie in der Automobilindustrie fertigen spezialisierte Roboterarme aus robustem Stahl den perfekten Rahmen für maximale Haltbarkeit. In Kombination mit dem atmungsaktiven Gewebe, das mit Industriemaschinen geschnitten und genäht wird, genießt du mit der TX-Serie innen wie außen höchste Qualität, wenn du dich entspannt zurücklehnst.

Die noblechairs TX-Series bei Caseking:

www.caseking.de/noblechairs-TX

Der noblechairs HERO TX ist für 419,90 Euro, der noblechairs EPIC TX für 379,90 Euro ab sofort erhältlich. Der noblechairs ICON TX ist voraussichtlich ab Anfang August für 389,90 Euro lieferbar.

Jetzt bei Caseking bestellen!

