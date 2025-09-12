„Atmen wie im Himalaya“- Mit Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie die Vitalitaet und Lebensqualitaet steigern

Reutlingen. Mit einer neuen ganzheitlichen Therapie ist die Gesundheitspraxis Emrich wieder einen Schritt voraus. Die ganzheitliche Behandlung der vielfältigen Prozesse im Körper wird mit einer modernen wissenschaftlich fundierten Therapie ergänzt. Die Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie (IHHT) zielt auf die Energieproduktionen auf Zellebene. Durch gezielte Sauerstoffregulation wird die Zellregeneration und Mitochondrienfunktion optimiert. Die Grundlage für ein gesundes, langes Leben mit mehr Vitalität und Lebensqualität. Das Prinzip der Behandlung wurde durch das Höhentraining im Leistungssport bekannt und ist heute in der Medizin fest etabliert.

Mit der ergänzenden Behandlung werden daher nicht nur Sportler im Training begleitet, sondern nun auch chronische Erkrankungen behandelt, die Regeneration unterstützt und die positiven Effekte auch zur Prävention eingesetzt. So wird die Therapie meist bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, COPD, Asthma, Long-Covid, Multiple Sklerose, Burnout eingesetzt. Das Verfahren ist aber auch bei chronischer Erschöpfung und Schlafstörungen oder zur schnelleren Genesung nach Erkrankungen und Förderung eines gesunden Zellstoffwechsels einsetzbar.

Heilpraktiker Tobias Emrich erklärt: „Mitochondrien sind Zellkraftwerke. Durch Schädigungen, Funktionseinschränkungen, Stress, Umweltbelastungen, chronische Krankheiten und ungesundem Lebensstil fehlt dem Körper Energie. Die sanfte IHHT Behandlung unterstützt die Erneuerung der Mitochondrien und die Zellen lernen Sauerstoff effizienter zu nutzen- ein Plus für die Gesundheit“. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass es für die Entdeckung des Mechanismus der Zellerneuerung durch IHHT den Nobelpreis gab.

Mit einer Atemmaske werden dem Patienten- in entspannter Atmosphäre – Intervalle mit sauerstoffreduzierter und sauerstoffreicher Luft verabreicht. Dabei ist, während der etwa 40-minütigen Behandlung, auch für die Patientensicherheit gesorgt. Der Puls und die Sauerstoffsättigung werden laufend überwacht. Eine gesundheitliche Wirkung und Leistungsveränderung sei bereits nach ein bis zwei Monaten spürbar, so der Praxisinhaber. Zur kontinuierlichen Verbesserung und Prävention seien dann nach einiger Zeit Wiederholungen sinnvoll.

Und Khulan Emrich ergänzt, „Die Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie (IHHT) ist ein wissenschaftlich fundiertes und modernes Verfahren, das die Zellen trainiert und die Energieproduktion nachhaltig verbessert“. In der Reutlinger Gesundheitspraxis Emrich werden die Stoffwechseltherapien der Praxis und somit das ganzheitliche Leistungsspektrum der Mindsettrainings, Osteopathie, Körbehandlungen und -übungen ergänzt.

„Wir empfehlen unseren Patienten neben der Behandlung, präventiv auf die richtige Ernährung, Bewegung und Einstellung zu achten und den eigenen Gesundheitszustand weiter positiv zu beeinflussen“. Tobias Emrich brennt neben den angebotenen Therapien sichtlich auch für das Thema der Selbstfürsorge und -pflege. Und um den Wissensbedarf der Gesellschaft am Thema Gesundheit zu unterstützen, bietet er regelmäßig Vorträge in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsforum an. Und um auch im Internet einen Schritt voraus zu sein, startete er, ergänzend zu Facebook und Instagram, einen eigenen Erklär-Kanal auf YouTube.

Weitere Informationen:

www.gesundheitspraxis-emrich.de/therapie/intervall-hypoxie-hyperoxie-therapie-ihht/

www.youtube.com/@tobiasemrich

Wir unterstützen Sie dabei, sich aktiv für Ihre Gesundheit einzusetzen.

In unserer Praxis verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Unser Fokus liegt auf der Identifikation und gezielten Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen von Beschwerden und Krankheiten.

Wenn Ihr Körper unter Belastungen leidet und Ihnen Signale sendet, ist es entscheidend, diese Signale zu verstehen. Ignorieren oder bloßes Bekämpfen von Symptomen kann im schlimmsten Fall zu chronischen Erkrankungen führen.

Wir vereinen Osteopathie und Funktionelle Medizin in unserer integrierten Herangehensweise mit dem Ziel gemeinsam mit Ihnen den Weg zu Ihrer optimalen Gesundheit zu gestalten.

