Atlantis The Royal: Warum Dubais spektakulärstes Luxushotel aktuell besonders attraktiv ist

Kaum ein Hotel hat in den vergangenen Jahren weltweit für so viel Aufmerksamkeit gesorgt wie Atlantis The Royal in Dubai. Für viele gilt das Resort als eines der spektakulärsten Hotels der Welt – für manche sogar als das derzeit beste Hotel überhaupt. Architektur, Gastronomie, Service und Lage setzen Maßstäbe, die selbst in Dubai ihresgleichen suchen.

Aktuell wird das Hotel zusätzlich durch eine zeitlich begrenzte Aktion interessant: Im Rahmen eines Neujahrs-Sales gewährt Atlantis The Royal 20 Prozent Preisnachlass bei Buchungen von mindestens drei Nächten. Angesichts des generell sehr hohen Preisniveaus ist das für viele Reisende ein seltener Einstiegspunkt in dieses außergewöhnliche Luxuserlebnis.

Atlantis The Royal liegt auf der berühmten Palm Jumeirah und wurde Anfang 2023 offiziell eröffnet. Das Gebäude umfasst mehr als 795 Zimmer, Suiten und Signature Penthouses, verteilt auf eine ikonische, terrassenartige Architektur, die sich deutlich vom klassischen Hotelbau abhebt.

Zum Resort gehören unter anderem:

-zahlreiche Infinity-Pools, teils direkt an den Zimmern

-ein privater Strand

-mehr als ein Dutzend Restaurants, viele davon von international renommierten Starköchen

-exklusive Beach- und Poolclubs

-ein großzügiger Wellness- und Spa-Bereich

Kein Wunder also, dass Atlantis The Royal seit seiner Eröffnung regelmäßig internationale Celebrities, Unternehmer, Künstler und Sportler anzieht und sich schnell als Hotspot der internationalen Luxus-Szene etabliert hat.

Auch bei erfahrenen Luxusreisenden genießt das Resort einen besonderen Stellenwert. „Atlantis The Royal ist bei First Class & More mit Abstand das meistgebuchte Hotel in Dubai“, erklärt Alexander Koenig, Gründer von First Class & More. „Das liegt nicht nur am spektakulären Produkt, sondern auch daran, dass sich hier Luxus, Erlebnis und moderner Lifestyle auf sehr hohem Niveau verbinden.“

First Class & More ist seit vielen Jahren auf Luxusreisen und smartes, exklusives Reisen spezialisiert – also darauf, wie sich aus hochwertigen Reisen noch mehr Komfort und Gegenwert herausholen lässt. Gerade bei ikonischen Luxushotels wie Atlantis The Royal greifen viele Reisende reflexartig zur Hotelwebsite oder zu bekannten Buchungsportalen. „Das ist in vielen Fällen ein Fehler“, so Koenig. „Wer einfach direkt oder über ein Standardportal bucht, verzichtet häufig auf zusätzliche Leistungen, die bei gleicher oder ähnlicher Rate möglich wären.“

Hier kommt das Thema Travel Hacking ins Spiel: Wer den Markt, Promotions und Buchungswege kennt, kann selbst bei ohnehin exklusiven Hotels noch deutliche Mehrwerte erzielen.

Neben offiziellen Aktionen wie dem aktuellen Neujahrs-Sale lassen sich bei Atlantis The Royal – abhängig von Verfügbarkeit und Buchungsweg – weitere Vorteile realisieren. Dazu zählen unter anderem:

-Early Check-in und Late Check-out

-Hotel-Credits, z. B. für Gastronomie oder Spa

-Willkommensleistungen wie eine Flasche Wein auf dem Zimmer

-Upgrades in höhere Zimmerkategorien

-in vielen Fällen sogar Zugang zur exklusiven Royal Club Lounge

Gerade der Royal Club gilt als eines der Highlights des Resorts. Gäste profitieren dort von einem durchgehend hochwertigen kulinarischen Angebot – vom Frühstück bis zum Abend.

Der Royal Club bietet unter anderem:

-ein außergewöhnlich hochwertiges Frühstück mit frisch zubereiteten Spezialitäten

-Snacks und kleine Gerichte über den Tag verteilt

-Afternoon Tea mit Gebäck und Desserts

-abends eine große Auswahl an warmen und kalten Snacks

-ganztägig eine sehr breite Auswahl an Premium-Getränken, Champagner, Rose, Weinen und Cocktails

„Allein der Zugang zum Royal Club kann den Gegenwert eines Aufenthalts erheblich steigern“, so Koenig. „Gerade bei mehrtägigen Aufenthalten relativiert sich der Zimmerpreis dadurch spürbar.“

Solche Kombinationen aus offiziellen Hotel-Promotions und zusätzlichen Vorteilen sind in der Regel nicht öffentlich buchbar. Bei First Class & More profitieren vor allem Premium-Mitglieder regelmäßig von diesen besonderen Buchungsmöglichkeiten und Sonderkonditionen.

Wer sich aktuell für Atlantis The Royal interessiert, kann sich daher nicht nur den Neujahrs-Sale sichern, sondern – mit der richtigen Buchungsstrategie – den Aufenthalt deutlich aufwerten. Weitere Informationen zum aktuellen Angebot rund um Atlantis The Royal finden Interessierte hier: Hier geht es zum Angebot

Atlantis The Royal ist mehr als nur ein weiteres Luxushotel in Dubai – es ist ein Statement. In Kombination mit zeitlich begrenzten Aktionen und einer smarten Buchungsstrategie lässt sich ein Aufenthalt aktuell besonders attraktiv gestalten. Gerade bei hochpreisigen Resorts zeigt sich, dass nicht der Preis allein zählt, sondern der tatsächliche Gegenwert der Reise.

