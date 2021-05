ATLANTIC Grand Hotel Travemünde baut sein Nachhaltigkeitskonzept aus

Das Haus setzt mit Bienen, Anti Food Waste und E-Ladestationen auf einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde verstärkt sein Engagement in punkto Nachhaltigkeit. Neben der Kooperation mit der Initiative “United Against Waste” und der Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, beherbergt das Hotel an der Lübecker Bucht auch 25.000 Honigbienen.

Bienenstock für ATLANTIC Grand Hotel

Wie wichtig Bienen für das gesamte Ökosystem sind, belegen zahlreiche Studien. Ohne deren Bestäubung fehlt der Natur der Motor, was gravierende Auswirkungen auf die Umwelt hat. Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde wählt mit Bee-Rent einen starken Partner in Sachen Nachhaltigkeit. Das Bremer Start-Up gibt sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen die Möglichkeit, einen Bienenstock zu mieten und sich so an diesem Nachhaltigkeitsprojekt zur Erhaltung der Insekten zu beteiligen.

Die ATLANTIC-Bienen fliegen im Sommer über 20 Millionen Blüten am Tag an. Für ein Glas Honig mit 500g Inhalt sind die Bienen dann rund 120.000 Kilometer geflogen. Ein Imker schaut regelmäßig nach dem Volk, erntet den Honig und macht den Stock winterfest. Nächstes Jahr darf mit dem ersten Ertrag gerechnet werden – circa 20 bis 30 Kilogramm Honig, der den Gästen dann auch am Frühstücksbuffet angeboten wird. Die Flora von Travemünde und die salzige Meeresluft verleihen dem Nektar einen ganz besonderen, einzigartigen Geschmack.

Gemeinsam für ein besseres Lebensmittelbewusstsein

Das Hotel setzt im Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf die kleinen Helfer. Gemeinsam mit dem Verein “United Against Waste” implementiert ATLANTIC ein Verfahren, um die Lebensmittelverschwendung vorzubeugen. Das neu etablierte Food-Waste-Management-System hilft Lebensmittelabfälle im Küchenbetrieb zu reduzieren und somit nachhaltige Küchenprozesse einzuführen. Für vier bis acht Wochen werden vier durchsichtige Müll-Behälter in der Küche aufgestellt, um den Mitarbeitern bewusst zu machen, was tatsächlich darin landet. Die tägliche Menge wird in ein digitales Formular eingetragen, sodass nach einer Woche schon erste Ergebnisse sichtbar sind. Ziel ist es das Bewusstsein gegenüber Lebensmitteln zu stärken und die Abfälle zu reduzieren. Dahinter steht die Überzeugung: Wer mehr wertschätzt, verschwendet weniger.

Einchecken und aufladen

Auch im Bereich der E-Mobility rüstet das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde nach. In Zukunft können Elektroautohalter ihren Wagen bequem während des Aufenthalts im Hotel aufladen. Dafür stehen nun vier Ladesäulen bereit, an denen neben Tesla-Modellen auch alle andere Markenfabrikate geladen werden können.

Hoteldirektor Kay Plesse sieht die aktuellen Erneuerungen als einen von vielen Schritten: “Wir werden auch in Zukunft unser Nachhaltigkeitskonzept weiter hinterfragen und optimieren. Nicht nur, damit unsere Gäste wissen, dass sie bei ihrem Besuch einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, sondern auch, damit wir ein Stück dazu beitragen, dass unsere schöne Ostseeküste erhalten bleibt.”

Über Atlantic Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der “Sieben Türme”.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

Firmenkontakt

ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Silke Warnke-Rehm

Bauerstraße 34

80796 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Bauerstraße 34

80796 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: (c) Atlantic Grand Hotel Travemünde