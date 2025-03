Atem der Befreiung – Workshop am 27.04.25 in Wuppertal

Location: Tripada Akademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 27.04.2025 10:30 Uhr

End: 27.04.2025 13:00 Uhr

Entry: 30.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Entdecke den Atem der Befreiung – Ein Workshop für innere Klarheit und Gelassenheit in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal

Lerne energetische Atemübungen aus dem Tibetischen Gewahrseinsyoga kennen, die dein Bewusstsein stärken und deine innere Balance fördern.

Mit sanften Techniken kannst Du unbewusste Gedanken und Emotionen auflösen, Stress loslassen und ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit erleben. Die Übungen sind leicht zu erlernen und lassen dich die Weite deines inneren Gewahrseins spüren.

Kein Vorwissen nötig – komm einfach so, wie du bist, und entdecke die transformative Kraft deines Atems.

Wann: So. der 27.04.25

Wo: Tripada Akademie, Hofaue 63 in Wuppertal

Dauer: von 10:30 – 13:00 Uhr

Dozent: Kognitionswissenschaftler Dr. Marcus Klische

Preis: 30,00 €

Jetzt anmelden und Platz sichern unter 0202/9798540 oder Online buchen auf unserer Webseite unter www.tripada-wuppertal.de oder über den Buchungslink.

Auf 230 qm Fläche bieten wir mit zwei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse für Erwachsene und Kinder im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada – Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen und Fortbildungen in Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, eine Pilatestrainer Ausbildung sowie Faszientrainer Ausbildung an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 9798540



https://tripada-wuppertal.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.