ASPICON GmbH wird Teil der Grouplink-Gruppe

Zum 21.07.2025 erwarb die IT Mittelstandsgruppe Grouplink Holding GmbH („Grouplink“) die ASPICON GmbH. Durch den Zusammenschluss mit der ASPICON GmbH stärkt die Grouplink gezielt ihre Position als integrierte IT-Services-Gruppe mit tiefgehender technologischer Kompetenz im deutschsprachigen Raum. ASPICON ergänzt das Leistungsportfolio der Gruppe um eine hochspezialisierte Komponente im Bereich Datenbankinfrastrukturen.

Als Managed Service Provider begleitet das Unternehmen Kunden bei der Konzeption, Implementierung und dem Betrieb geschäftskritischer IT-Systeme, mit besonderem Fokus auf Oracle-, Microsoft SQL Server- und PostgreSQL-Datenbanken sowie Container- und Automatisierungs-Technologien. Durch die Integration von ASPICON erhöht Grouplink ihre Umsetzungskraft bei anspruchsvollen Infrastrukturprojekten und kann noch gezielter auf die wachsende Nachfrage nach sicheren, skalierbaren und datenschutzkonformen IT-Lösungen reagieren. Kunden profitieren künftig von einem technologisch breit aufgestellten Partner, welcher kritische Systeme aus einer Hand betreut – von der Netzwerksicherheit bis zum performanten Datenbankbetrieb.

Dirk Melzer und Steffen Fenger, Co-Gründer und bisheriger Co-Inhaber von ASPICON, werden die Geschäfte von ASPICON als Geschäftsführer weiterhin leiten und die Synergien mit der Grouplink heben. Diese Kontinuität gewährleistet sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden eine nahtlose Fortführung der Geschäftsbeziehungen und die Weiterentwicklung der angebotenen Dienstleistungen.

„Die Integration von ASPICON in unsere Gruppe ist ein bedeutender Schritt, um unsere Wachstumsstrategie voranzutreiben und unsere Marktposition in der DACH-Region zu stärken. Die zusätzliche Expertise unserer Kollegen von ASPICON stärkt unsere Kompetenz und wir können den Kunden von Grouplink komplementäre Services im Bereich Datenbankmanagement anbieten. Wir freuen uns, mit Dirk Melzer und Steffen Fenger erfahrene Partner an Bord zu haben, die unsere Vision teilen und gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten werden,“ erklärt Christian Partzsch, Geschäftsführer der Grouplink Holding GmbH.

„Der Zusammenschluss mit der Grouplink-Gruppe eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Marktposition weiter auszubauen und unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig sichern wir unseren Mitarbeitenden langfristige Perspektiven und neue Karrierepfade. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft und die spannenden Projekte, die vor uns liegen,“ ergänzt Dirk Melzer.

Die Grouplink verfügt nun über 250 Mitarbeiter und baut durch eine aktive Zukaufstrategie und organisches Wachstum ihre Position als ein führender IT-Service-Provider in der DACH-Region aus. Die Übernahme von ASPICON repräsentiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf diesem Weg.

Über ASPICON

Die ASPICON GmbH mit Sitz in Chemnitz ist ein führender Spezialist für den Betrieb und die

Betreuung geschäftskritischer Datenbankinfrastrukturen im deutschsprachigen Raum. Seit

2002 unterstützt das Unternehmen Kunden aus verschiedenen Branchen mit umfassenden

Managed Services, von der strategischen Beratung über Lizenz- und Compliance

Management bis hin zu 24/7-Betrieb. Der Fokus liegt dabei auf Oracle-, Microsoft SQL

Server- und PostgreSQL-Datenbanken sowie Container- und Automatisierungs-Lösungen

mit höchsten Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und Performance. ASPICON steht

für technologische Tiefe, langjährige Kundenbeziehungen und eine partnerschaftliche

Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Weitere Informationen unter https://www.aspicon.de

Grouplink Holding GmbH

Die Grouplink Holding GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig ist der Zusammenschluss

mehrerer etablierter Unternehmen im Bereich IT- Services und bildet eine leistungsstarke,

integrierte Plattform für moderne Digitalisierungs- und IT-Infrastrukturprojekte im

deutschsprachigen Raum. Die Gruppe unterstützt insbesondere mittelständische

Unternehmen aus Industrie, Transport, Dienstleistungen und Gesundheitswesen bei der

Planung, Umsetzung und dem Betrieb komplexer IT-Infrastrukturen. Zum Leistungsportfolio

zählen unter anderem Netzwerksicherheit, Datenschutz, Containerisierung, Open-Source

Technologien sowie die Bereitstellung hochverfügbarer Cloud-Infrastrukturen. Grouplink

steht für technologische Exzellenz, Ausfallsicherheit und Unabhängigkeit, gestützt durch

langjährige Erfahrung, hohe Innovationskraft und enge Partnerschaften mit führenden

Anbietern wie Microsoft, IBM, Lenovo oder Lancom. Als eines der führenden IT-Systemhäuser für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum versteht sich

Grouplink als vertrauensvoller, agiler Digitalisierungspartner in einem dynamischen

Marktumfeld, mit dem Anspruch, sich dort nachhaltig zu positionieren. Weitere Informationen unter https://grouplink.de/

