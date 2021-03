asioso GmbH eröffnet neuen Standort in Belgrad (Serbien)

Belgrad/München – Die Digitalagentur asioso GmbH hat am 15.02.2021 offiziell einen neuen Standort im Science-Technologie Park in Belgrad eröffnet. Das gilt als strategisch wichtige Entscheidung hinsichtlich perspektivischem Wachstum.

Am 15.02.2021 wurde der neue Standort in Belgrad offiziell eröffnet. Durch die positiven Erfahrungen mit dem langjährigen Standort in Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) sind sich die asioso Gründer Nico Rehmann und Goran Stefanovic sicher, dass auch der neue Standort in Belgrad schnell und erfolgreich wachsen wird.

Goran Stefanovic, CEO des neuen Unternehmens asioso systems d.o.o. wird das Team leiten und weiter ausbauen. Aktuell besteht das Team aus insgesamt drei Kollegen und bis Ende des Jahres soll das Team weiter ausgebaut werden.

“Ich bin sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, in diesen schwierigen Zeiten sogar noch zu wachsen, und dass wir mit diesem neuen Standort eine neue Möglichkeit für eine Skalierung unseres Teams geschaffen haben. Unser neues Büro im Science- Technologie Park Belgrad ist sehr schön und innovativ. Neben vielen lokalen Unternehmen befinden sich im Park auch viele deutsche Unternehmen aus Industrie und Handel.” – Goran Stefanovic

Der Standort in Belgrad bringt enormes Potential mit sich

Ein Ziel ist es das Wachstumspotential, welches diese Millionenstadt bietet, zu nutzen. Mit ca. 1,7 Millionen Einwohner ist Belgrad die größte Stadt Serbiens und auch was den BIP betrifft, ist Belgrad vorne: 30% des serbischen BIPs werden hier erwirtschaftet.

Das technische Portfolio soll an diesem Standort ebenfalls ausgebaut und erweitert werden. Hinzu kommt die Chance dort neue, innovative Produkte und Applikationen mit dem Team vor Ort zu entwickeln.

Ein weiterer, entscheidender Punkt der Standortwahl war die gute Ausbildung der Fachkräfte in Belgrad und generell in Serbien. Eine große Chance ist auch die Zusammenarbeit mit den Universitäten vor Ort. Denn hierbei bietet die praktische Ausbildung von Fachkräften neue Möglichkeiten, erste Schritte in den realen IT Arbeitsmarkt zu gehen.

“Da die meisten unserer Kunden international agieren, war es für uns die konsequente Entscheidung ein Tochterunternehmen in Belgrad aufzubauen. Dadurch können wir unsere Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgen und unseren Kunden noch besser unterstützen.” Nico Rehmann, CEO der asioso GmbH

asioso ( www.asioso.com) ist eine Digitalagentur mit Sitz in München. Wir zeichnen uns durch unser strategisches und fachliches Wissen aus. Kombiniert mit kreativer Kompetenz und technologischer Expertise sind das unsere Erfolgsfaktoren!

Unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Botschaften sowohl emotional als auch funktional an ihre Kunden zu übermitteln. Durch unsere Ideen stärken wir Marken und begeistern deren Kunden.

Wir verfügen über eine langjährige Expertise im digitalen Business und über international anerkannte Projektmanagement- und Führungszertifizierungen.

Neben dem Hauptsitz in München ist asioso noch in Bielefeld, Banja Luka und Belgrad vertreten. asioso hat langjährige und erfolgreiche Partnerschaften zu e-Spirit, Pimcore, CELUM und Censhare.

Kontakt

asioso GmbH

Nico Rehmann

Wilhelmine-Reichard-Str. 26

80935 München

+49 89 9545706 10

info@asioso.de

https://www.asioso.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.