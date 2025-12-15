asioso erreicht 2. Platz

bei der Corporate Volunteer Challenge der Landeshauptstadt München

München, 9. Dezember 2025 – Die Digitalagentur asioso hat bei der Corporate Volunteer Challenge „Arbeit zeigt Herz“ den zweiten Platz erreicht. Im Rahmen des Demo Days in den Münchner Google Offices überzeugte asioso mit einem nachhaltigen Digitalprojekt für das Sozialunternehmen anderwerk.

Die Corporate Volunteer Challenge der Landeshauptstadt München bringt Unternehmen und soziale Träger zusammen, um gesellschaftliche Herausforderungen mithilfe professioneller Expertise zu lösen. Aus rund 40 Bewerbungen wurden lediglich neun Teams für die finale Phase ausgewählt – darunter namhafte Unternehmen wie Google, Deloitte, Micron und Steelcase.

Nachhaltige Digitalisierung statt kurzfristiger Hilfe

asioso unterstützte anderwerk bei der Professionalisierung des bestehenden Onlineshops. Im Mittelpunkt stand dabei nicht allein die technische Optimierung, sondern ein konsequenter „Train-the-Trainer“-Ansatz. Ziel war es, Mitarbeitende von anderwerk in die Lage zu versetzen, den Shop langfristig eigenständig weiterzuentwickeln und im Alltag sicher zu betreiben.

„Unser Anspruch war es, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Digitale Lösungen entfalten ihren Wert nur dann nachhaltig, wenn das notwendige Wissen im Unternehmen selbst verankert ist“, so das Projektteam von asioso.

Anerkennung auf Augenhöhe mit internationalen Konzernen

Die Jury würdigte insbesondere den strategischen Ansatz und den nachhaltigen Wissenstransfer. Der erste Platz ging an RENO“s FX Network gemeinsam mit den Johannitern für ein Videoprojekt. Mit dem zweiten Platz positioniert sich asioso erfolgreich neben internationalen Konzernen und unterstreicht die Relevanz mittelständischer Digitalexpertise für gesellschaftlichen Mehrwert.

Digitale Kompetenz mit gesellschaftlicher Verantwortung

Die Platzierung bestätigt den Anspruch von asioso, digitale Kompetenz nicht nur für wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch für soziale Wirkung einzusetzen. Als Spezialist für komplexe digitale Ökosysteme aus PIM, CMS, E-Commerce und Datenmanagement überträgt asioso seine Projekterfahrung gezielt auf Initiativen mit gesellschaftlicher Bedeutung.

Über asioso Die Digitalagentur asioso ist ein führender Partner für ganzheitliche digitale Transformationslösungen mit Sitz in München. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich das Unternehmen auf innovative E-Commerce-, PIM- und technologiegetriebene Digitalstrategien spezialisiert. Mit einem interdisziplinären Team von über 50 Experten entwickelt asioso maßgeschneiderte digitale Lösungen für mittelständische und große Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung komplexer Technologiearchitekturen, individuellen Softwarelösungen, Kreativ- und Designkonzept sowie strategischer Digitalberatung.

Kontakt

asioso GmbH

Nico Rehmann

Wilhelmine-Reichard-Str. 26

80935 München

+49 89 9545706 10



https://www.asioso.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.