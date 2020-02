asioso entwickelt Pimcore Bundle für PAYONE

Mit diesem vielfältigen Bundle-Modul für PAYONE lässt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsfälle abdecken. Das Modul ist eine Erweiterung für das Pimcore E-Commerce und bietet den Nutzern die Zahlungsabwicklung im Onlineshop über PAYONE an.

Sie haben zudem eine große Vielfalt an Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung. Darunter befinden sich alle bekannten Zahlungsmöglichkeiten wie die Vorauskasse, Kreditkarte, SEPA, PayPal und viele weitere. Das Bundle Modul ist in das E-Commerce Framework integriert und bietet neben einem aktuellen Zahlungsstatus, der Zahlungsautorisierung auch die Zahlungsreservierung und das Einsammeln zu einem späteren Zeitpunkt.

Was macht PAYONE?

PAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter in Europa und versteht sich als Partner des Handels. Am Point of Sale (POS) – online oder mobil – hilft PAYONE Händlern und Dienstleistern bei den immer komplexer werdenden Herausforderungen in Bezug auf Zahlungsprozesse und Vertriebskanäle. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicher und nahezu unsichtbar funktioniert. Egal ob Kredit- und Debitkarten, alternative Zahlungsmittel, Karten- und Automatenterminals, E-Commerce oder Mobile Payment, PAYONE liefert individuelle Lösungen sowie höchste Sicherheitsstandards.

So helfen zukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE dem Handel dabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kunden zu konzentrieren. Dabei verfolgt PAYONE immer das Ziel, eine reibungsloses Zahlung zu ermöglichen.

PAYONE wickelt für seine rund 365.000 Kunden in der DACH-Region mehr als 2,5 Milliarden Transaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinen über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Paymentgeschäft hinausgehen.

Welchen Mehrwert bietet das Modul?

Dieses Bundle ist als eine innovative Erweiterung für Pimcore E-Commerce gedacht und bietet eine flexible Zahlungsabwicklung im Onlineshop über PAYONE an. In diesem Fall stehen eine Vielzahl an Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung. Um die wichtigsten zu nennen:

Kreditkarte, Sofortüberweisung, SEPA, PayPal, paydirekt, giropay, Vorauskasse und Secure Invoice

Das Bundle ist in das E-Commerce Framework integriert und beeindruckt als solches mit aussagekräftigen Einblicken in vorhandene Zahlungsstatistiken und sofortige Zahlungsauthorisierungen, in Zahlungsreservierungen und unterstützt darüber hinaus das Einsammeln der Zahlungen zu einem späteren Zeitpunkt. Mit diesem Modul besteht zudem die Möglichkeit, eine Zahlung erst bei Versand der Ware einzufordern.

Was hat sich konkret verändert?

Der allgemeine Trend zur Digitalisierung macht auch vor dem Bezahlen nicht Halt. Zum einen bezahlen Kunden immer seltener mit Bargeld und immer öfter mit Bank-, Kreditkarten oder per Smartphone. Zum anderen erfährt der Online-Handel exponentielle Wachstumsraten . Letzteres spiegelt sich in den Entwicklungskurven der online geleisteten Zahlungen wider. Hierzu stellt asioso das Modul als eine einfache Schnittstelle bereit. Der Anspruch war es, die Integration so einfach und leicht wie möglich konfigurierbar zu machen. Der Spagat zwischen einer „fix und fertig Lösung“ und einer guten Anpassungsfähigkeit ist daher erfolgreich gelungen.

Welche Chancen bietet diese wirksame Erweiterung?

Dank dieser Erweiterung wird das Online-Payment auch in Zukunft leichter und einfacher werden. Die Dienstleistung wird vielfältiger in seinen Möglichkeiten und bietet den Nutzern einen hohen Komfort. Um selbst die zahlreichen Vorteile der Anwendung nutzen zu können, lassen sich die benötigten Dateien schnell und unkompliziert herunterladen. Das Paket ist kostenlos und lässt sich mit etwas Pimcore Know-how schnell integrieren. Als vielfältige und flexible Zahlungsmethode für Pimcore E-Commerce ist die, durch diese Erweiterung optimierte, Open Source daher die perfekte Basis.

Weiterführende Informationen gibt es hier: https://www.asioso.com/de/loesungen/pimcore-payone

asioso ( www.asioso.com) ist eine Digitalagentur mit Sitz in München. Wir zeichnen uns durch unser strategisches und fachliches Wissen aus. Kombiniert mit kreativer Kompetenz und technologischer Expertise sind das unsere Erfolgsfaktoren!

Unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Botschaften sowohl emotional als auch funktional an ihre Kunden zu übermitteln. Durch unsere Ideen stärken wir Marken und begeistern deren Kunden.

Wir verfügen über eine langjährige Expertise im digitalen Business und über international anerkannte Projektmanagement- und Führungszertifizierungen.

Neben dem Hauptsitz in München ist asioso noch in Bielefeld vertreten. asioso hat langjährige und erfolgreiche Partnerschaften zu e-Spirit, Pimcore, CELUM und Censhare.

