Asia’s 50 Best Bars: Hongkonger Bar zum zweiten Mal in Folge auf Platz eins

Bar Leone führt auch in 2025 die Spitze des Rankings an

Neu-Isenburg – 24. Juli 2025. Als Neueinsteiger schaffte es die Bar Leone in Hongkong schon in 2024 auf Platz eins der Asia“s 50 Best Bars und wurde in diesem Jahr erneut als „The Best Bar in Asia“ und „The Best Bar in Hong Kong“ ausgezeichnet. Mit dieser doppelten Auszeichnung geht der Titel nun zum fünften Mal in Folge an eine Hongkonger Bar, was die führende Position der Millionenmetropole in Asiens Gastronomieszene unterstreicht.

Die renommierte Preisverleihung, die am 15. Juli in einem feierlichen Rahmen in Macau stattfand, würdigte die Top-Bars aus insgesamt 20 Städten in Asien für ihre Cocktailkunst. Gleich 20 Neueinsteiger schafften es ins Ranking, ein Rekord der letzten Jahre.

Bereits 2024 schrieb Bar Leone Geschichte, als sie als erste Bar überhaupt direkt auf Platz 1 der Asia“s 50 Best Bars einstieg und sich mit diesem besonderen Erfolg krönen durfte. Die Bar in Hongkong wird von dem Italiener Lorenzo Antinori geführt, der mit seinem italienisch-inspirierten Konzept einer authentischen Nachbarschaftsbar La Dolce Vita-Flair mitten in die Millionenmetropole transportiert. Gepaart mit einer innovativen Karte, die klassische Drinks mit kreativen Twists bietet, überzeugte Bar Leone die asiatische Gastronomieszene erneut von seiner Exzellenz.

Emma Sleight, Head of Content bei Asia“s 50 Best Bars, kommentiert:

„Es ist großartig, gemeinsam in Macau mit der leidenschaftlichen und lebendigen Bar-Community Asiens zu feiern. Die Bars der Region setzen immer neue Maßstäbe in Sachen Cocktailkunst – das zeigen besonders die 20 Newcomer auf der diesjährigen Liste. Ein großes Lob an Lorenzo Antinori und das gesamte Team von Bar Leone: Den ersten Platz erfolgreich zu verteidigen, ist eine außergewöhnliche Leistung und ein Beweis für die konstant herausragende Qualität und Gastfreundschaft. Mit Bar Leone existiert ein echtes Stück Rom im Herzen von Hongkong.“

Das Ranking der Asia“s 50 Best Bars unterstreicht erneut Hongkongs Rolle als internationales Zentrum für eine herausragende Bar-Szene und kreative Innovationen im Mixology-Bereich. Keine andere Destination ist in den Top 50 so stark vertreten wie Hongkong. Insgesamt finden sich in diesem Jahr sechs lokale Bars in der anerkannten Liste wieder, darunter bekannte Namen wie Argo (Platz 11), COA (Platz 17), Penicillin (Platz 27), The Savory Project (Platz 32) und Newcomer Gokan (Platz 33).

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Pressekontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: Asia’s 50 Best Bars